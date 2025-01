Neue "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge: Kann Joko gegen diese Promis standhalten?

In den sechs neuen Folgen der bereits neunten Staffel, die allesamt wöchentlich am Sonntag um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt werden, stellen sich Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey sowie Comedian Teddy Teclebrhan dem wohl ungewöhnlichsten Quiz im deutschen Fernsehen. Zudem ist jede Woche ein neuer, nicht-prominenter Fan als "Wildcard"-Startr mit dabei.

Mit Teddy Teclebrhan kehrt ein früherer Kandidat erstmals wieder zurück. Der vielseitige Komiker trat schon in der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" an, konnte die Moderation der Sendung allerdings kein einziges Mal gewinnen. Ob es diesmal besser klappt? Nicht, wenn es nach Joko Winterscheidt geht.

"Ein Panel bestehend aus Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey erinnert mich ein bisschen an ein steppendes Pferd. Es ist edel und schön, weiß aber rein gar nichts zum Thema Geografie oder Systemtheorie. Staffel 9 kann also kommen", zeigt sich der Showmaster gegenüber ProSieben selbstbewusst.

In mehreren verschiedenen und vor allem völlig verrückten Quiz-Kategorien kämpfen die drei Prominenten gemeinsam mit einer Wildcard wöchentlich um möglichst viele Punkte. Wer bis zum Finale die meisten Fragen korrekt beantworten konnte, tritt dann in einem Eins-gegen-eins-Wissensduell gegen Joko Winterscheidt um die Moderation der Show an. Gewinnt einer der Promis oder sogar die Wildcard, gesellt sich Joko Winterscheidt in der Folgewoche zu den Herausforderern. Der Sieger darf die Sendung dann als Moderator nach seiner eigenen Vorstellung gestalten.