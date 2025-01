Lola Weippert moderiert bald diese NDR-Show

Premiere mit neuer Moderation

Die erste Folge mit Lola Weippert wird am 30. Januar 2025 in der ARD Mediathek und auf dem „deep und deutlich“-YouTube-Kanal zu sehen sein. Im linearen Fernsehen läuft die Episode am 28. Februar um Mitternacht im Anschluss an die „NDR Talk Show“. Gemeinsam mit Aminata Belli und Michel Abdollahi wird Lola spannende Themen aus der Lebensrealität junger Menschen ansprechen. Insgesamt sind 28 neue Folgen der Show geplant.