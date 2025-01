"Wenn Reiche ihre Millionen teilen": Hintergrundinfos zur ZDF-Reportage

Manche sind schon richtige Medienstars, wie etwa die Wiener BASF-Erbin Marlene Engelhorn, die so gerne ihr Geld loswerden würde, aber in Österreich seit 2008 keine Erbschaftssteuer bezahlt. Stefanie Bremer, Erbin einer Stuttgarter Unternehmerfamilie, lebt in der Öffentlichkeit unter einem Pseudonym, bekennt sich aber im privaten Umfeld zu ihrem Vermögen. "Mehr Steuern für Reiche!", so fordert sie. Sie will sich dafür einsetzen, dass es anderen Menschen besser gehe. Die Stiftung taxmenow hilft ihr dabei, ihre Absicht in die Tat umzusetzen. "37°" begleitet sie und zwei weitere freigiebige Millionäre.