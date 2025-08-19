Home News TV-News

ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht

Erfolgs-Serie

ZDF holt "Die Bergretter" zurück - doch die Fans sind enttäuscht

19.08.2025, 10.45 Uhr
von Charlotte Leutloff
Am 21. August ist es endlich wieder soweit: „Die Bergretter“ kehren in die Primetime auf ZDF zurück. Lange mussten die Fans warten. Doch es gibt ein Problem, dass die Vorfreude wieder verschwinden lassen kann.
"Die Bergretter"-Schauspieler Sebastian Ströbel, Robert Lohr und Luise Bähr.
"Die Bergretter" kehren in die Primetime des ZDFs zurück.  Fotoquelle: picture alliance / Martin Huber / picturedesk.com | Martin Huber

Endlich geht es wieder los: Ab Donnerstag, dem 21. August sind „Die Bergretter“ wieder im ZDF zu sehen. Selbstverständlich mit dabei: Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel. Doch es folgt direkt die Enttäuschung für viele Fans: Neue Folgen werden nicht ausgestrahlt.

Das ZDF zeigt ausschließlich sechs Wiederholungen aus der 14. Staffel. Wer sich trotzdem wieder einstimmen möchte, kann diese Folgen ansehen:

21. August, 20:15 Uhr: „Um jeden Preis“
Sylvia Redl, die Chefin einer Salzburger Schnapsbrennerei, wird vermisst. Markus sucht mit ihrem Schwager Georg nach ihr bis klar wird: Er verschweigt wichtige Details.

Derzeit beliebt:
>>Model, Bond-Girl, Marvel-Star – Olga Kurylenko kann alles
>>Sky du Mont schließt die Klappe: Nach diesem Dreh ist Schluss mit dem Schauspielern
>>ZDF-Doku mit Dunja Hayali: Die gefühlte Unsicherheit in Deutschland
>>Claudia Jung erzählt im ZDF: Fremder Mann in ihrem Hotelzimmer!

28. August, 20:15 Uhr: „Altes Eisen“
Der ehemalige Bergretter Walther Senn begleitet die Geologin Tabea Gollini nach einer Messung ins Tal. Dabei werden alte Wunden aufgerissen und sie geraten in einen Streit, der fatale Folgen haben soll.



04. September, 20:15 Uhr: „Auf der Jagd“
Bei einer Jagd auf einen Wolf wird versehentlich ein Bergsteiger getroffen, der mit Markus unterwegs ist. Der Täter flieht mit dem Motorrad, doch dabei kommt es zu einem schweren Unfall.

11. September, 20:15 Uhr: „Schamlos“
Till Pichler streitet sich mit seinem besten Freund Charly über seine Affäre mit seiner Mutter. Dabei stürzt er an einem Berghang. Währenddessen wird eine andere Verletzung völlig übersehen.

18. September, 20:15 Uhr: „Giftiges Erbe“
Thomas Brandtner möchte seiner Tochter einen Hof ohne seine Altlasten übergeben. Altes Rattengift wird er im Gletscher los, was eine Katastrophe auslöst.

25. September, 20:15 Uhr: „Grüner Mond“
Die Biologin Valerie hat einen Job in den USA angenommen. Völlig überrumpelt von der Situation beschließt ihr Freund Bast mit Sohn Elias in Saalbach zu bleiben. Das löst einiges an Familiendrama aus.

Wann gibt es die 17. Staffel?

Nach der kurzen Staffel 16 (nur fünf Episoden) folgt im Herbst die neue Staffel. Ab dem 30. Oktober gibt es sieben neue Episoden im ZDF zu sehen. Die Wiederholungen jetzt sind also perfekt fürs Wieder-reinkommen.

GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
Jessica Ginkel wird in der beliebten Serie "Die Bergretter" zu sehen sein. Fotos zeigen sie in Aktion mit Hauptdarsteller Sebastian Ströbel.
ZDF-Serie
Jessica Ginkel

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Jürgen Heinrichs 80. Geburtstag: Vom DDR-Star zum TV-Liebling
Ein Leben voller Wendungen
Jürgen Heinrich
„Maximum Abturn!“ – Ariel rechnet bei AYTO mit Kevin ab
Reality-Drama
"Are You The One? Reality Stars in Love"
Schockdiagnose: Charlotte Potts leidet an Krebs!
Schwer erkankt
Charlotte Potts
Chaos beim Rekordmeister: Warum die 90er zur Bayern-Skandalära wurden
"FC Hollywood - Der FC Bayern und die verrückten 90er"
FC Hollywood
Neue XY-Fälle: Wer verfolgte die Frau nach dem Kegelabend?
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Dunja Hayali im ZDF: „Nicht nur Messerstecher Ali – auch Uwe“
Sicherheitsdiskurs
Dunja Hayali
Christian Kohlund wird 75 – so tickt der „Schwarzwaldklinik“-Liebling privat!
Ein Leben voller Rollen
Christian Kohlund
Trauriger Abschied: "Starparade"-Moderator Rainer Holbe ist tot
Trauer um TV-Ikone
Rainer Holbe
„Bares für Rares“: Die Experten und Händler im Überblick
Trödelwelt
Horst Lichter in einem lila Anzug und einem Hut.
Whitney Houstons Leben als Pop-Ikone – jetzt im TV
"Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody"
Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody
"Game of Thrones"-Star verkündet: Schwangerschaft und Verlobung!
Doppelte Neuigkeiten
Roxanne McKee
Emotionales Geständnis: Patricia Blanco über das Verhältnis zu Vater Roberto
Familienkonflikt
Patricia Blanco
Aus familiären Gründen: Schlagersängerin Antonja sagt alle Auftritte ab
Gesundheit
Schlagersängerin Antonja in einem pinken Dirndl.
Wenders: Der Mann, der Hollywood den Rücken kehrte
"Wim Wenders: Der ewig Suchende"
Wim Wenders: Der ewig Suchende
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
"Sommerhaus der Stars"
Florian Silbereisen muss Villa verlassen: Schlagerstar erlebt Schicksalsschlag
Umzug aus Österreich
Florian Silbereisen hat überraschend seine Villa in Österreich verlassen und sich eine Bleibe in der Nähe seines Elternhauses in Bayern gesucht. Hinter dem Umzug steckt ein Schicksalsschlag.
Der schicksalhafte Moment: So haben sich Helene Fischer und Thomas Seitel verliebt
Liebe mit Konsequenzen
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
Lachen in Zeiten der Krise: Die Rückkehr der Schwarzen Heidi
"Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback."
Echtes Leben: Comedy. Krise. Comeback.
Diese Dokus werden dein Bild vom Spitzensport für immer ändern!
"Kinder im Spitzensport" & "Katarina Witt – Ein Leben mit Sprüngen"
"Kinder im Spitzensport"
TV total kehrt zurück: Neue Formate für den Dienstagabend-Marathon!
"TV total"
TV total
Elite-Einheit der Bundeswehr: Kampfschwimmer im Einsatz
"frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer – Elitetruppe im Einsatz"
frontal-Dokumentation: Die Kampfschwimmer - Elitetruppe im Einsatz
Lena Gercke als Löwin bei "Die Höhle der Löwen"!
Gast-Investorin
Lena Gercke
Nach 31 Jahren: Dieser Hauptdarsteller zieht sich aus Kultserie zurück!
Serienausstieg
Wolfgang Hepp
Abgestürzte Reality-Stars: So verspielten sie ihren Ruhm
Karrieren am Abgrund
Absturz: Diese Reality-Stars sind nach Höhenflug tief gefallen. (Auf dem Foto: Menowin Fröhlich)
Die Stars aus dem "Big Brother"-Container: Was machen sie heute?
Vom Container zur Karriere
Vor 24 Jahren begann das TV-Experiment "Big Brother". (v. l. Zlatko und Jürgen)
"Big Brother": Erinnerst du dich noch an diese Skandale?
Reality-Eklats
Auch Alex Jolig lieferte einen Skandal im „Big Brother“-Container ab.
SAT.1 unter Druck: Zuschauer drohen mit Boykott von Promi Big Brother!
Sender-Kritik
Marlene Lufen und Jochen Schropp
Enthüllt: Die Wahrheit über Kriminalität und Migration in Deutschland
Medien und Sicherheit
Dunja Hayali
Liebes-Aus: Pietro Lombardi und Laura Rypa gehen getrennte Wege!
Promi-Trennung
Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa