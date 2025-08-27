Von „Prominent getrennt“ zum Ballermann-Star? Marco Cerullos Pläne

Marco Cerullo ist ein deutsches Model und Reality-Star und vor allem bekannt aus seiner Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ 2019. Nach dem Staffelfinale veröffentlichte er im Dezember 2019 seine erste Single „Take Me Away“. 2020 nahm er sogar am RTL-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und belegte den elften Platz. Nun verriet er seine weiteren Karrierepläne.

Marco Cerullo: Eine Karriere am Ballermann? Cerullo hat als Reality-TV-Star in der Medienwelt Fuß gefasst und sich nun ein größeres Karriereziel gesetzt: Er möchte am Ballermann so richtig durchstarten und sich auf der „härtesten und ehrlichsten Bühne der Welt“ einen Namen machen. Wenn es optimal laufen sollte, möchte er gerne ab 2026 regelmäßig am Ballermann auftreten und den Fans mit seiner Musik so richtig einheizen.

Erst kürzlich veröffentlichte er seinen ersten eigenen Partyschlager-Song unter dem Titel „FKK-Abteil“ und darf dank Tim Toupet auch im Bierkönig performen. Eine einmalige Chance für den TV-Star, da das Publikum hier innerhalb von wenigen Sekunden darüber entscheidet, ob sein Song floppt oder nicht.

Aktuell im Reality-TV zu sehen Aktuell ist Cerullo im Reality-TV präsent. Momentan nimmt er mit seiner Ex-Freundin Christina Grass an „Prominent getrennt“ teil. Die Staffel ist auf RTL+ zu sehen. Und auch das nächste Format steht schon in den Startlöchern: Ab September sucht er bei „Love Island VIP“ nach einer neuen Partnerin. Doch nun möchte er den nächsten Schritt wagen und am Ballermann durchstarten.

Der 36-Jährige ist jedoch nicht der einzige Prominente aus dem Reality-TV, der sein Glück am Ballermann versucht. So ist u.a. auch Calvin Kleinen dort regelmäßig vertreten und hat dabei großen Erfolg. Tim Toupet glaubt auch zu wissen, woran das liegen könnte…

Reality-Stars am Ballermann – eine Erfolgsgeschichte Warum also haben immer mehr Reality-Stars Erfolg am Ballermann? Tim Toupet scheint darauf eine Antwort gefunden zu haben, wie er kürzlich verriet: „Ich glaube, da ist Calvin Kleinen maßgeblich dran schuld. Weil der ja dieses Jahr eine phänomenale Karriere hier hingelegt hat und eigentlich der absolute Star aufm Bierkönig ist.“

Dennoch warnt Tim Toupet auch davor, sich leichtfertig auf die Ballermann-Bühne zu wagen und diese zu unterschätzen: „Es heißt nicht umsonst, es ist die härteste und ehrlichste Bühne auf der ganzen Welt.“

Etwas, was Cerullo richtig einzuschätzen weiß, denn vor seinem ersten Auftritt im Bierkönig war er sichtlich nervös. Die Angst zu versagen war groß. Doch nach seiner Premiere konnte er aufatmen. Sein Song kam gut an, wie er selbst verriet: „Geiles Publikum! Also wirklich geil. Ey, das hat so Spaß gemacht!“

Doch wie reagierte sein Unterstützer Tim Toupet auf den ersten Auftritt von seinem Schützling? „Da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben, aber das war der erste Auftritt und dafür hast du es richtig geil gemacht.“ Das klingt erst einmal vielversprechend. Es wird sich zeigen, ob Cerullo zukünftig tatsächlich am Ballermann durchstarten wird.