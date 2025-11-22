Home News TV-News

„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung

Wer ist dabei?

22.11.2025, 10.11 Uhr
von Julian Flimm
Das ZDF eröffnet die Adventszeit mit einer neuen Live-Show. Welche Stars Giovanni Zarrella auftreten lässt und weshalb Spenden eine wichtige Rolle spielen.
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella moderiert die neue ZDF-Show.  Fotoquelle: ZDF/Brand New Media

Zum Start der Adventszeit setzt das ZDF auf ein frisches Showkonzept: Am 4. Dezember 2025 führt Giovanni Zarrella erstmals durch „Die große Weihnachtsshow“, die live aus der Messe Offenburg-Ortenau gesendet wird. Mit dem neuen Format wagt der Sender einen Neustart im Weihnachtsprogramm – nachdem etablierte Produktionen wie die Shows von Helene Fischer und Carmen Nebel zuletzt nicht fortgeführt wurden.

Diese Stars treten in Zarrellas Weihnachtsshow auf

Giovanni Zarrella begrüßt in seiner neuen Weihnachtsshow zahlreiche prominente Gäste aus der Musik- und Unterhaltungsszene. Bereits jetzt hat das ZDF einige der Acts bekannt gegeben, die am 4. Dezember auftreten werden:

Diese Gäste stehen aktuell fest (Stand: 10. November 2025). Weitere Stars könnten im Laufe der Vorbereitungen noch hinzukommen.

So kombiniert Zarrellas Weihnachtsshow Unterhaltung und Spenden

„Die große Weihnachtsshow“ will mehr sein als nur eine Musiksendung. Wie das ZDF mitteilt, wird das Format auch eine karitative Komponente beinhalten. Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Rahmen der Liveshow die Möglichkeit, für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spenden kommen den Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor zugute. Damit knüpft die Sendung an den karitativen Gedanken der früheren Formate von Carmen Nebel an.

Während die musikalischen Beiträge und tänzerischen Darbietungen für Unterhaltung sorgen, wird im Hintergrund auch ein Spendentelefon geschaltet sein, an dem prominente Persönlichkeiten aus Unterhaltung und Sport Anrufe entgegennehmen.

