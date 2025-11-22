„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung

Zum Start der Adventszeit setzt das ZDF auf ein frisches Showkonzept: Am 4. Dezember 2025 führt Giovanni Zarrella erstmals durch „Die große Weihnachtsshow“, die live aus der Messe Offenburg-Ortenau gesendet wird. Mit dem neuen Format wagt der Sender einen Neustart im Weihnachtsprogramm – nachdem etablierte Produktionen wie die Shows von Helene Fischer und Carmen Nebel zuletzt nicht fortgeführt wurden.

Diese Stars treten in Zarrellas Weihnachtsshow auf Giovanni Zarrella begrüßt in seiner neuen Weihnachtsshow zahlreiche prominente Gäste aus der Musik- und Unterhaltungsszene. Bereits jetzt hat das ZDF einige der Acts bekannt gegeben, die am 4. Dezember auftreten werden:

Beatrice Egli

Howard Carpendale

No Angels

Andreas Gabalier

Alexander Klaws

Lord of the Dance Diese Gäste stehen aktuell fest (Stand: 10. November 2025). Weitere Stars könnten im Laufe der Vorbereitungen noch hinzukommen.

So kombiniert Zarrellas Weihnachtsshow Unterhaltung und Spenden „Die große Weihnachtsshow“ will mehr sein als nur eine Musiksendung. Wie das ZDF mitteilt, wird das Format auch eine karitative Komponente beinhalten. Zuschauerinnen und Zuschauer haben im Rahmen der Liveshow die Möglichkeit, für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Spenden kommen den Hilfsorganisationen Brot für die Welt und Misereor zugute. Damit knüpft die Sendung an den karitativen Gedanken der früheren Formate von Carmen Nebel an.