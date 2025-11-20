Home News Star-News

Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen

Sein Kontostand

Florian Silbereisens Vermögen: Karriere, Gagen und seine Millionen

20.11.2025, 14.39 Uhr
von Annika Schmidt
Mit neun Jahren startete Florian Silbereisen seine Karriere und baute sich über die Jahrzehnte ein Millionenvermögen auf. Doch wie reich ist der Schlagerstar wirklich?
Mit gerade einmal neun Jahren legte Florian Silbereisen den Grundstein für seine Karriere: erster Plattenvertrag, Debütalbum und schon damals Auftritte auf großen TV-Bühnen. Von diesem Moment an nahm eine Schlagerlaufbahn Fahrt auf, die bis heute einzigartig ist. Kaum ein Projekt, das der Entertainer startet, bleibt ohne Erfolg – selbst seine frühere Beziehung zu Schlager-Ikone Helene Fischer sorgte für zusätzliche Aufmerksamkeit und schärfte sein öffentliches Profil.

Die Liebe zur inzwischen 40-Jährigen gehört längst der Vergangenheit an. Doch für Florian Silbereisen war die Trennung kein Rückschritt. Im Gegenteil: Er hat sich über die Jahre ein beeindruckendes Vermögen aufgebaut und ein echtes Unterhaltungs-Imperium geschaffen. Doch wie hoch ist sein Besitz tatsächlich? Genau das haben wir uns einmal genauer angesehen.

Florian Silbereisens Karriere: Wie baute er sein Millionenvermögen auf?

Im Laufe der Jahre hat sich bei Florian Silbereisen ein beträchtliches Vermögen angesammelt. Das liegt vor allem daran, dass der Entertainer in den unterschiedlichsten Projekten aktiv war. So saß der 43-Jährige im Jahr 2020 in der Jury der RTL-Castingshow „DSDS“ – seine Gage dürfte ähnlich hoch gewesen sein wie die seines Vorgängers Xavier Naidoo, der rund 1,2 Millionen Euro pro Staffel erhalten haben soll.

Im selben Jahr erreichte er gemeinsam mit Thomas Anders Goldstatus für ihr gemeinsames Album. Hinzu kommen Silbereisens große TV-Shows wie der „Schlagerboom“. Laut businessinsider.de soll er allein mit seinen Shows im Jahr 2021 beeindruckende 900.000 Euro verdient haben. Und auch seine Rolle im ZDF-„Traumschiff“ wird mit einem stattlichen Honorar vergütet – ein weiterer Baustein seines beachtlichen Vermögens.



Macht seine Ex-Beziehung mit Helene Fischer Florian Silbereisen heute noch reich?

Die Beziehung zu Helene Fischer brachte beiden enorme Aufmerksamkeit ein. Nach zehn gemeinsamen Jahren trennten sich die Schlagerstars zwar, doch jedes ihrer Wiedersehen in TV-Shows sorgt bis heute für hohe Einschaltquoten und reichlich Schlagzeilen.

Auch wenn die Liebe längst Vergangenheit ist, bleibt Helene Fischer für Florian Silbereisen dennoch präsent: Ihr Porträt trägt er dauerhaft als Tattoo auf seinem Oberarm. Der Körperschmuck soll ihn rund 1.000 Euro gekostet haben.

Laut dem Vermögen Magazin lag Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 bei etwa 8,5 Millionen Euro – und jährlich wächst dieser Betrag weiter.

