Home News Star-News

Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte

Reflexion über Ruhm

Maite Kelly packt aus: Wie der Ruhm die „Kelly Familie" veränderte

19.11.2025, 08.15 Uhr
von Pamela Haridi
Millionen, Musik und Verlust: Am Beispiel der „Kelly Family“ wird ersichtlich, wie Ruhm zur Bewährungsprobe für eine Familie werden kann. Maite Kelly packt aus - eine gute Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family"
Maite, Patricia, Barby, Michael Patrick, John Michael, Angelo und Joey Kelly von der Musikgruppe „The Kelly Family" bei einem Auftritt in Deutschland 1998. Nun legte Maite Kelly in einem Interview offen, welche Schattenseiten der Ruhm für die Familie einbrachte.  Fotoquelle: picture alliance/United Archives | Valdmanis

Für die Außenwelt war das Leben dieser bemerkenswerten Familie voller Faszination. Eine Geschichte wie ein einziges Märchen: Die Kelly Family füllte Stadien, verkaufte Millionen Alben und lebte den Traum vom ganz großen Erfolg. Heute jedoch erinnert sich Maite Kelly (45) mit gemischten Gefühlen an jene Zeit zurück. „Als die Millionen wirklich reinkamen, war das viele Geld nicht gut für einige in meiner Familie“, verriet sie im Interview mit der „Zeit“. Maite vollzog hier jedoch keine bittere Abrechnung. Es war vielmehr ein ehrlicher, sehr persönlicher Blick auf die Schattenseiten des Erfolges.

Die „Kelly Family": Vom Straßenrand in die Charts – und in die Krise

Mitte der 90er-Jahre katapultierte das Album „Over the Hump“ die talentierte Großfamilie von der Straße direkt ins Rampenlicht der größten Bühnen Europas. Die Eltern mit ihren, buchstäblich wie die Orgelpfeifen aufgereihten, 13 Kindern. Jedes Familienmitglied hatte die Freude an Musik und das Interesse an Instrumenten bereits mit der Muttermilch aufgenommen. Und so sangen, quietschten oder summten sie zum Entzücken der vorüberziehenden Passanten, lange bevor sie laufen konnten.

Ein Hippie-Idyll voller Liebe und Freiheit. Quasi über Nacht wurde aus der Großfamilie ein millionenschweres Unternehmen. Damit erhielten Verlockungen, Versuchungen und Risiken Einzug in die heile Welt. „Das macht was mit dem Kopf“, so Maite. „Irgendwann wurde dieses Business ungesund für die Familie.“

Derzeit beliebt:
>>„Lebensretter von Murnau“: ZDF zeigt Alltag der Unfallklinik
>>„Tiefwassertaucher unterm Dach“: Starkes Familiendrama aus Wien
>>"Nicht immer einfach": Darum hat Michael Patrick Kelly beim Tod seines Vaters nicht geweint
>>Maite Kelly enthüllt Beziehungs-Status und rechnet mit der Öffentlichkeit ab: "Ich fand's armselig"

Die damals noch junge Sängerin beobachtete, wie sich manche Geschwister veränderten, wie sich Nähe in Distanz wandelte und das einfache Leben im Familien-Tourbus gegen ständig wechselnde Luxus-Hotels getauscht wurde. „Du lebst nur in Hotels, bist ständig auf Reisen – es ist ein Leben out of reality“, sagte die Sängerin. „Diese Parallelwelt birgt die Gefahr, dass du dich nur noch mit Menschen umgibst, die von dir bezahlt werden oder von dir profitieren.“



"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
Die neue Ausgabe "Temptation Island VIP" nach der Skandalfolge: Aleks Petrovic sorgt mit kontroversen Äußerungen für Aufsehen, während ein Gedicht bei Melissa Heitmann Tränen auslöst. Die kommenden Folgen versprechen weitere emotionale Höhepunkte.
Reality-Drama
Temptation Island VIP

Dan Kelly war der Kopf der „Kelly Family" - mit einem tiefen Seelenschmerz

Besonders schmerzhaft ist für Maite die Erinnerung an ihren Vater Dan Kelly (†71), den der Erfolg völlig überforderte. „In dieser Zeit habe ich meinen Vater nicht wiedererkannt. Der Größenwahn hat manche Menschen in meiner Familie mitgerissen – auch ihn.“ Dan weigerte sich strickt, einen Manager zu engagieren. Er wollte alles selbst kontrollieren und verlor dabei immer mehr den Boden unter den Füßen.

„Er geriet an die falschen Leute, falsche Berater, es gab viel Streit in der Familie“, verriet Maite. Der Familien-Patriarch war ein Mann mit eisernem Willen, doch er trug einen tiefen Schmerz in seiner Seele. Nach dem Tod seiner Frau Barbara-Ann im Jahr 1982 suchte er Trost im Alkohol. Maite war damals erst zwei Jahre alt.

Seinem „Dickkopf“ sei Dank, schaffte er den Entzug ganz ohne Hilfe, Schritt für Schritt. „Mein Vater hatte von einem Tag auf den anderen aufgehört zu trinken. 40 Tage lang lief er stundenlang draußen herum. Ich sah ihn und dachte: 'Er bittet mich gar nicht mehr darum, ihm ein Bier zu bringen'“, erinnerte sich Maite. „Er ging buchstäblich Schritt für Schritt heraus aus dieser Tragödie, aus diesem großen Schmerz seines Lebens.“

Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
TV-Koch Steffen Henssler überrascht im Podcast "Frühstück bei Barbara" mit frechen Kommentaren zu Laura Wontorra und einer humorvollen Morgenroutine. Barbara Schöneberger sorgt für frivole Fragen und gute Laune.
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler

Das süße Gift des Erfolges - und wie Maite Kelly ihren eigenen Weg fand

Der unerwartete Ruhm hinterließ Spuren – psychisch, emotional, familiär. Maite sprach offen darüber, wie gefährlich Reichtum „über Nacht“ ist: „Man verliert den inneren Kompass, die Erdung. Irgendwann ist auch der Humor weg. Du mietest dir einen Jet – und kapierst gar nicht mehr, wie skurril das gerade ist.“ Ein Satz, der nicht nur viel über den Kelly-Clan aussagt, sondern gleichzeitig Generationen von Kinderstars charakterisiert.

Heute weiß Maite, warum sie oft aneckte - außer- und innerhalb ihrer Familie. „Ich bin neurodivers, habe leichtes ADS und Synästhesie. Für mich verschmelzen Sinneseindrücke“, erklärte sie. „Ich nahm die Welt anders wahr, las lieber Bücher, schrieb kitschige Gedichte. Das war schwer für meine Geschwister – aber mein Vater hat das verstanden.“ Womöglich hat sie es genau dieser Sensibilität zu verdanken, dass sie heute eine der beliebtesten und authentischsten Künstlerinnen im deutschen Schlager-Business ist.

Eine Hommage der Kinder an den Vater der „Kelly Family"

Trotz aller Brüche und Konflikte sprach Maite voller Liebe über ihren Vater. „Er war nicht perfekt, aber er hat uns auf seine Weise beschützt“, sagte sie. „Er wollte, dass wir uns frei ausdrücken, nicht posieren. Tanzen, singen, Schakalaka – das war seine Schule.“

Bruder Michael Patrick Kelly (47) widmete Dan mit dem Song „The Day My Daddy Died“, bei dem die Geschwister mitsangen, ein musikalisches Denkmal. Im Interview mit „spot on news" erklärte der Musiker: „Über ihn wurde öffentlich auch manches Negative gesagt und ich finde, das wird ihm nicht gerecht.“ Beim Einsingen musste „Paddy“ mehrmals absetzen, weil ihm „die Tränen kamen“.

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

Ruhm kann trennen – aber auch heilen

Maites offene Worte sind nicht als bittere Abrechnung mit ihrer Geschichte gemeint. Sie drücken vielmehr einen authentischen Blick zurück aus, ein differenziertes Resümee. Sie machen deutlich, dass Ruhm nicht nur Licht bringt, sondern auch dunkle Schatten werfen kann. Egal ob Streit, Verlust oder Skandale - man muss der „Institution Kelly Family“ zugutehalten, dass sie in der Vergangenheit schon manche Herausforderung gemeistert hat.

Und Maite? Mit großem Herzen steht sie heute genau da, wo sie hingehört: mit beiden Beinen auf dem Boden. Sie hat gelernt, dass man auch im größten Trubel nicht vergessen darf, woher man kommt und was im Leben wirklich zählt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Kim Wilde wird 65: Pop-Ikone der 80er feiert in Deutschland
Geburtstags-Tournee
Kim Wilde
Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
Nach Babypause
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Beatrice Egli packt aus: So schwer war ihr Start im Musik-Business
Jetzt spricht der Schlagerstar Klartext
Beatrice Egli schaut ernst.
Festliche TV-Premiere: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Weihnachtsshow
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Komplette Jury ausgetauscht: Neue "The Voice Kids"-Coaches feiern ihre Premiere
Neue Jury 2026
The Voice Kids 2026
Erster TV-Auftritt mit zukünftiger Liebe: 9 Fakten zu Helene Fischer
Das wusstest du noch nicht
Helene Fischer.
Zeigte Helene Fischer schon früh Star-Allüren? Klartext von Moderatorin
Backstage-Konflikt
Helene Fischer und Inka Bause 2013 bei der Premiere der Helene Fischer-Tourdokumentation 'Allein im Licht' im Kino Babylon in Berlin.
Florian Silbereisen & Co.: Die 7 reichsten Schlagerstars im Ranking!
Wer hat am meisten?
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Dieter Könnes rührt mit Ahrtal-Worten: „Hier wurde mit Herz aufgebaut“
Moderator im Interview
Dieter Könnes
So hat sich Helene Fischer im Laufe ihrer Karriere verändert
Krasser Wandel
Helene Fischer mit lockigen Haaren.
„SOKO Wismar“ feiert 500. Episode mit Fall „Tod im Strandkorb“
"SOKO Wismar"
SOKO Wismar: Tod im Strandkorb
„Marie Brand“ ermittelt im Reichsbürger-Milieu: Brisanter ZDF-Fall
"Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern"
Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern
Joko & Klaas kämpfen erneut um 15 Minuten freie Sendezeit
"Joko & Klaas gegen ProSieben"
Joko & Klaas gegen ProSieben
„Ray Donovan“-Star Liev Schreiber: Krankenhaus nach Schmerzattacke
Sorge um den Hollywood-Star
Liev Schreiber
Gefängnisstrafe für "Pyjama Man": Ariana Grande entkommt Angriff
Vorfall in Singapur
"Wicked: For Good"-Premiere in Singapur
"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
Reality-Drama
Temptation Island VIP
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Steffen Henssler schwärmt von Laura Wontorra: "Würde mit ihr alles machen"
Im Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Sandra Bullock: Von „Speed“ zu „Gravity“ – ihre größten Rollen
Oscar-Preisträgerin
Sandra Bullock
150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa
Ewiges Leben
Paris Hilton
Kim Kardashian scheitert an Anwaltsprüfung: „Mein Gehirn explodiert“
Jura-Studium seit 2018
Kim Kardashian
Überraschung im Publikum: Wer brachte Anna-Carina Woitschack zum Weinen?
Rührender Besuch
Anna-Carina Woitschack
Prominente Gäste und herzliches Lachen - Das bietet Annette Friers neue Serie
"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Florian Silbereisen am Steuer: Das sind die restlichen "Traumschiff"-Ziele 2025!
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Florian Silbereisen muss Kritik von Kollege Sky du Mont einstecken: "Er hat null Präsenz"
Kritik am ZDF
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Heino Ferch in Topform: Erneuter TV-Auftritt für den charmanten Dieb Allmen
"Allmen und das Geheimnis der Erotik"
Allmen und das Geheimnis der Erotik
„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
"37°: Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo"
Hoher Einsatz: Soldaten im Kosovo
Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
"Auf den Spuren der Geschichte: Die Nürnberger Prozesse (1/2)"
Auf den Spuren der Geschichte
Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren
"Am Puls – Deutschland diskutiert"
Christian Sievers