Home News TV-News

Heino Ferch in Topform: 3sat zeigt „Allmen und die Erotik“ erneut

"Allmen und das Geheimnis der Erotik"

Heino Ferch in Topform: Erneuter TV-Auftritt für den charmanten Dieb Allmen

18.11.2025, 08.00 Uhr
von Wilfried Geldner
Der charmante Dieb Allmen, gespielt von Heino Ferch, gerät in einem weiteren Fall nach Martin Suters Bestseller in die Fänge eines Erpressers. 3sat zeigt die Verfilmung zur besten Sendezeit.
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Der Kunstliebhaber von Allmen (Heino Ferch) kann einem berühmten Fabergé-Ei nicht widerstehen. Zar Nikolaus soll das Ei einst Tolstoi geschenkt haben.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Der Kunstdetektiv von Allmen (Heino Ferch) und sein Butler Carlos (Samuel Finzi) haben es auf eine erotische Sammlung von Meißner Porzellan abgesehen.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Von Allmen (Heino Ferch, rechts) ist nicht nur ein echter Kunstkenner, sondern auch eine diebische Elster. Mitgehangen, mitgefangen heißt es auch diesmal wieder für seinen Butler Carlos (Samuel Finzi).  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Jasmin Sterner (Devrim Lingnau) kennt den zweifelhaften Ruf, der dem Lebemann von Allmen (Heino Ferch) vorauseilt.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Der bestohlene Gastgeber Klaus Sternwald (Jörg Pintsch, rechts) lässt alle Gäste filzen - bei von Allmen (Heino Ferch) und Jojo (Andrea Osvárt) wagt er es aber nicht.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Allmen (Heino Ferch, rechts) und sein Butler Carlos (Samuel Finzi) bringen sich wieder einmal ordentlich in die Bredouille.   Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Der treue Carlos (Samuel Finzi) lässt sich von seinem Chef Allmen immer wieder in dessen krumme Geschäfte mit hineinziehen.  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Auf frischer Tat ertappt: Wie sich Allmen (Heino Ferch, links), sein treuer Diener Carlos (Samuel Finzi) und Yasmin (Devrim Lingnau) wohl aus dieser Situation befreien werden?  Fotoquelle: ZDF/ARD Degeto/Stanislav Honzik

Wie zuvor droht auch in "Allmen und das Geheimnis der Erotik" (2021), der vierten Martin-Suter-Verfilmung der ARD mit Heino Ferch als Lebemann Johann Friedrich von Allmen, der materielle Untergang. "Wir sind pleite", erlaubt sich der treue Diener Carlos (Samuel Finzi) eingangs zu gestehen. Für Allmen ist das allerdings kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Einmal mehr sucht er die Gesellschaft der wohlhabenden Kreise – und findet sie bei einer literarischen Soirée, wo er auf die Tochter eines reichen verstorbenen Kunsthändlers trifft. 3sat wiederholt den Film am Dienstag zur besten Sendezeit.

ARD
Allmen und das Geheimnis der Erotik
Kriminalkomödie • 18.11.2025 • 21:45 Uhr

Allmen wird später inmitten der Soirée beim Diebstahl eines wertvollen Fabergé-Eis überrascht, das einst Zar Nikolaus Herrn Tolstoi geschenkt haben soll. Es ist der köstliche Beginn einer unendlichen Geschichte aus Erpressung, naiver Unwissenheit und Kunstkennerei. Lange Zeit bleibt im Dunkeln, wer in dieser Kriminalkomödie wen bestiehlt und erpresst. Wie in allen bisherigen Filmen stammt das Drehbuch von Martin Rauhaus, Thomas Berger führte Regie.

Allmen und der indiskrete Harlekin

Auch diesmal würzen wieder die Wortkaskaden des belesenen Bonvivants Allmen samt Goethe- und Balzac-Zitaten die verschlungene Diebstahls- und Erpressungsgeschichte, die eher im Krebsgang vorangetrieben wird. Wer eingestreute Goethe-Zitate wie "Freiheit – ein schönes Wort für den der's recht verstünde" nicht mag oder auch einfach mal überhört, ist fehl am Platz. In solchen Nebensätzen liegt nämlich die Moral von der Geschicht' verborgen.

Derzeit beliebt:
>>„37°“-Doku über Kosovo-Einsatz: Soldaten erzählen ihre ganze Wahrheit
>>Große Jubiläumsfolge: Diese „Sturm der Liebe“-Stars kehren zurück
>>"Was von der Liebe bleibt": Kritik zum Krimi mit rassistischen Vermittlern auf 3sat
>>Wie nah ist „Requiem für einen Freund“ an echten Betrugsfällen?

Die Tochter des wohlhabenden Kunsthändlers jedenfalls würde gerne ihr wertvolles Erbe – eine Sammlung wertvoller erotischer Rokoko-Figuren aus der Meißner Porzellanmanufaktur – antreten, um endlich "frei" zu sein. Der verstorbene Vater hat die Sammlung mitsamt dem "Indiskreten Harlekin", der einer Rokoko-Dame unter den Rock schaut, einer klösterlichen Stiftung vermacht. Über eine befreundete Klosterinsassin lässt sich Jasmin (Devrim Lingnau) zum Zweck des Diebstahls mit einem schurkischen Sicherheitsagenten ein.



Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Ina Müller und Barbara Schöneberger streiten sich im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" über den Dresscode beim Deutschen Fernsehpreis. Während Schöneberger für Abendkleidung plädiert, lehnt Müller dies ab und kritisiert die Regelung als altmodisch.
Podcast-Debatte
Ina Müller

Den wahren in die Millionen gehenden Wert der Sammlung kennt sie allerdings nicht. Und schon gar nicht den Unwert jeglichen Geldes, über das der weise Genussmensch Allmen sagt, es sei im Grunde doch "nichts anderes als hübsch bedrucktes Papier". Es werden also, Allmen mal beim Wort genommen, hier augenzwinkernd auch viele Worte um Nichts gemacht.

Ferch schmeißt den Laden fast allein

Manchmal nimmt sich Allmens Zweikampf mit seinem erpresserischen Gegner wie ein verkleinerter "James Bond"-Film aus, ein Eindruck, den der trockene Kino-Synchronton und der dauerhafte Jazz-Score nur verstärken. Doch auch die Gangsterkomödien vergangener Jahrzehnte lassen grüßen. Heino Ferchs Solo als galanter Ganove aber ist auch über 90 Minuten sehenswert, er schmeißt den Laden fast allein. Ein paar Bonmots weniger hätten allerdings nicht geschadet, zumal sie sich auch noch mit seinen Erlebnisberichten aus dem Off überschneiden.

Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Dieses Jahr wird es keine "Helene Fischer Show" zu Weihnachten geben, der Grund: ihre Babypause. Fans wünschen sich einen prominenten Ersatz – doch die Lösung des ZDF sieht anders aus.
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne

Die Kamera sieht sich in Thomas Bergers Regie gar nicht genug an den in Prag und Karlsbad vorgefundenen prächtigen Gründerzeitkulissen satt. Nicht selten übernimmt hier die rauschhafte Innenarchitektur die Inszenierung. Manches Sujet kennt man aus den vorhergegangenen Filmen: das Pingpong zwischen Allmen als Sherlock-Holmes-Ersatz und seinem besorgten Diener Carlos als Watson ebenso wie die bildungsbeflissene Kunst- und Literaturkenntnis Allmens. So muss die Wortkomödie über weite Strecken einen nicht so schrecklich spannenden Plot ersetzen. Wer nur wenig von Action hält, aber viel von gehobenem Smalltalk, der ist hier bestens aufgehoben.

Der fünfte und bis dato letzte neue Film der Reihe, "Allmen und das Geheimnis des Koi", wurde im August 2024 ausgestrahlt. Ob und wann es weitere Filme geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Sicher ist aber: Im letzten Jahr erschien ein weiterer Roman, der als Vorlage dienen könnte: "Allmen und Herr Weynfeldt". (Noch) nicht verfilmt wurde außerdem der vierte Band der siebenteiligen Romanreihe, "Allmen und die verschwundene María".

Allmen und das Geheimnis der Erotik – Di. 18.11. – ARD: 21.45 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Sender verjüngt Profil: ARD setzt stärker auf Louis Klamroth
Erneuerung bei ARD
"Hart aber fair"
Schock für Fans: Ist Kommissar Finn Kiesewetter tot?
"Morden im Norden – Am Abgrund"
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini
So sah Jennifer Lawrence früher aus
Hollywood-Wandlung
Jennifer Lawrence
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Rolle rückwärts: Michaela May sucht ihr Glück
"Ich will mein Glück zurück"
"Ich will mein Glück zurück"
Alex Prahl über ein prägendes Erlebnis in der Kindheit: "Fast gestorben"
Tatort-Kommissar
Axel Prahl
Cynthia Micas über den Dreh im Bremerhaven: "Wir mussten den Dreh abbrechen"
Herausforderungen am Set
"Der Bremerhaven-Krimi: Geschäft mit dem Tod"
Nürnberger Prozesse: ARTE zeigt erschütternde Doku zum 80. Jahrestag
"Auf den Spuren der Geschichte: Die Nürnberger Prozesse (1/2)"
Auf den Spuren der Geschichte
Preis-Schock im Alltag: ZDF lässt Bürger live mit Politikern diskutieren
"Am Puls – Deutschland diskutiert"
Christian Sievers
Trauer um "Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner
Er wurde nur 58 Jahre alt
Felix Eitner
Billy Bob Thornton im Ölkrieg: „Landman“ legt in Staffel 2 nach
Öl-Boss wider Willen
"Landman - Staffel 2" | Paramount+
Internet-Trolle und Holzfäller: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Toxic Tom"
„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr
Packender Landkrimi
Tatort: Der Reini
Von Aliens zu Oscars: Die Karrieren der "Independence Day"-Stars
"Independence Day"-Rückblick
Gut gealtert?
Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
Bambi-Kontroverse
Jeannine Michaelsen
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis
Serengeti-Konflikt: „Terra X“ beleuchtet Grzimeks Schattenseiten
"ARD History: Grzimeks Vermächtnis – Wie weit darf Naturschutz gehen?"
Grzimeks Vermächtnis - Wie weit darf Naturschutz gehen?
Plötzlich Oscar-Preisträger: Deshalb bekam Tom Cruise jetzt einen Goldjungen
Ehren-Oscar für Tom Cruise
Tom Cruise
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD Highlights
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Bill & Tom Kaulitz: Neuer Wohntraum am Tegernsee – mit pikantem Detail
Umzugspläne
Tokio Hotel
"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück: Was machen die Stars heute?
Jetzt auch im Spielfilm-Format
"Liebling Kreuzberg"
Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!
"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Beatrice Egli packt aus: So schwer war ihr Start im Musik-Business
Jetzt spricht der Schlagerstar Klartext
Beatrice Egli schaut ernst.
Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus
ZDF-Krimiserie gerettet
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.