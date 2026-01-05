Home News TV-News

Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab

Er wollte nicht

Deshalb lehnte Heino Ferch die Rolle als „Traumschiff“-Kapitän ab

05.01.2026, 10.23 Uhr
von Ingo Gatzer
Er hätte perfekt gepasst – doch Heino Ferch lehnte ab. Warum der Schauspieler trotz prominenter Anfrage nicht auf dem „Traumschiff“ anheuern wollte.
Heino Ferch in einem Anzug
Heino Ferch hätte Kapitän beim "Traumschiff" werden können.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Kürzlich war Heino Ferch noch an der Seite von weiteren Schauspielgrößen wie Anja Kling, Thomas Thieme, Ulrike C. Tscharre und Jürgen Vogel im TV-Krimi „Dahlmanns letzte Bescherung“ zu sehen. In einem Interview verriet der 62-Jährige, dass er sogar die Chance hatte, als Kapitän auf dem „Traumschiff“ anzuheuern, und verriet, warum er die Rolle ablehnte.

Biografisch lag ein „Traumschiff“-Engagement eigentlich nahe

Heino Ferch zählt dank seiner Rollen in Kinofilmen wie „Comedian Harmonists“ oder „Der Untergang“ zu den gefragtesten deutschen Schauspielern. Da war es fast nur eine Frage der Zeit, bis die „Traumschiff“-Verantwortlichen ihm eine Rolle in der ZDF-Erfolgsserie anboten. Weitere Argumente finden sich in seiner Biografie. So wurde Ferch in der Hafenstadt Bremerhaven geboren und damit in einem Ort, der seit Jahren als Start und Destination für Kreuzfahrtschiffe dient. Zudem war sein Vater Walter Joachim selbst Kapitän. Heino hätte also gewissermaßen in Papas Fußstapfen treten und einen Schiffskapitän sicher glaubhaft verkörpern können.

Das falsche Genre?

Wer Heino Ferchs Karriere verfolgt, erkennt schnell, dass der Schauspieler eigentlich nicht auf ein einzelnes Genre festgelegt ist. So war er bereits in mehreren Actionfilmen, Dramen, Historienstreifen, Kinderfilmen, Komödien und Krimis in Kino und Fernsehen zu sehen. Doch selbst sieht sich Ferch (inzwischen) vor allem in einem Genre zu Hause, wie er im Interview erklärt: „Ich bin wohl eher der ´Drama-Man`.“ Mit dieser Selbsteinschätzung wäre er auf dem „Traumschiff“ – das meistens in seicht-romantischen Gewässern dahin schippert und oft an echten dramatischen Klippen großzügig vorbei navigiert – wahrscheinlich nicht optimal aufgehoben.

Derzeit beliebt:
>>Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
>>Warum dieser "Bergdoktor"-Star erst gar nicht mitspielen wollte
>>„Stranger Things“-Finale: Letzte Folge zwingt Netflix-Server in die Knie
>>ZDF-Krimi „SOKO Potsdam“ startet mit Rückkehr von Omar El-Saeidi

Kein Interesse an einer langjährigen Serienrolle?

Wer als Kapitän auf dem „Traumschiff“ anheuert, entscheidet sich für ein langfristiges Engagement. Dass Heino Ferch sich nicht über derart lange Zeiträume festlegen möchte, lässt sich aus einer Absage bezüglich einer weiteren ikonischen TV-Rolle ableiten: „Es gab auch immer mal Angebote für einen ´Tatort`-Kommissar. Zu den Zeiten, als mir das angeboten wurde, hatte ich nie das Bedürfnis, mich auf ein Format festzulegen.“



Zwar spielt Heino Ferch als SOKO-Chef Ingo Thiel in der gleichnamigen Serie einen Ermittler. Hier entstanden in acht Jahren aber gerade einmal sieben Folgen, sodass dem Schauspieler reichlich Freiraum blieb. Für „Das Traumschiff“ hätte er hingegen mehrere Folgen pro Jahr in Kapitänsuniform abdrehen müssen. Dementsprechend erklärte Ferch diesbezüglich: „Man ist damit doch relativ festgelegt.“ Sein Motto musste daher konsequenterweise lauten: künstlerische Freiheit statt Kapitänsstreifen.

Joko packt über wilde "Traumschiff"-Nacht mit Florian Silbereisen aus
Eigentlich geht es um ein Spiel. Doch ein lockerer Spruch bringt Joko dazu, eine Erinnerung zu teilen, die viele so nicht erwartet hätten.
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.

Fehlte es der Anfrage an Bestimmtheit?

Wer in Heino Ferchs Interview zwischen den Zeilen liest, kann den Eindruck erhalten, dass die Rollenanfrage energischer hätte ausfallen müssen, um wirklich Erfolg zu haben. So verriet der Schauspieler: „Man hat mich zwar zaghaft gefragt, ob man mir den Kapitän anbieten darf.“ Diese Zaghaftigkeit scheint Ferch gestört zu haben.

Denn das dürfte ihm den Eindruck vermittelt haben, als wollten ihn die Verantwortlichen nicht unbedingt für die avisierte Rolle. Der deutsche Schauspieler geht im Vergleich dazu bei seiner Rollenwahl entschiedener vor, wie er verriet: „Wie alle Regisseure sucht man letztlich immer genau das Team, mit dem man gerne zusammenarbeitet.“ Wichtig ist ihm bei der Vorauswahl seiner Projekte zudem ein Faktor: „Das Buch muss einen packen.“ Vielleicht hat ein mögliches „Traumschiff“-Engagement auch hier Schiffbruch erlitten...

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Das Traumschiff

Das könnte dich auch interessieren

Was geschah 1993? Dieser „Taunuskrimi“ blickt tief in die Vergangenheit
"In ewiger Freundschaft – Ein Taunuskrimi"
"In ewiger Freundschaft - Ein Taunuskrimi"
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Zurück mit neuen Gesichtern – "Die Landarztpraxis" startet in eine Rekordstaffel
"Neustart in Wiesenkirchen"
"Die Landarztpraxis"
Tabu-Bruch beim "Traumschiff": So kam die Neujahrsfolge "Afrika: Madikwe" an
TV-Kontroverse
Nadine Wrietz und Götz Schubert
Hans Sigl verrät: So bekam Ronja Forcher die Rolle als "Bergdoktor"-Tochter Lilli Gruber
Lilli Gruber im ZDF
Ronja Forcher
Gefühle statt Gesetze: Das steckt hinter „Einspruch für die Liebe“
"Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe"
Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe
Von Krimis will er nichts mehr wissen: Das macht "Inspector Barnaby"-Star John Nettles heute
Ruhestand in Devon
John Nettles
Von Schlammsuchern und Magnetieren: Neue Folgen für Barnaby und Winter
"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"
Späte Aufklärung
Rudi Cerne steht vor einem Logo von "Aktenzeichen XY"
Heftige Kritik an neuer "Traumschiff"-Folge: "An Respektlosigkeit kaum zu übertreffen"
Tabubruch auf See
"Das Traumschiff"
Zu sexy? So reagiert Helene Fischer auf Kritik von Howard Carpendale
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Kann ein Versprechen aus Jugendtagen ein Leben verändern?
"Over & Out"
Over & Out
Kann ein Freigesprochener trotzdem schuldig sein?
"Morden im Norden – Weil du böse bist"
Morden im Norden - Weil du böse bist
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Davina und Shania Geiss über Karriere, Social Media und Eigenständigkeit
15 Jahre "Die Geissens"
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Promis zielen auf das Bull's Eye: Diese Stars werfen bei ProSieben um den Titel
"Die Promi-Darts-WM 2026"
Die Promi-Darts-WM 2026
Betrug, Mord und Entführung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Take the Money and Run"
Wie kommen die Kriminalfälle ins TV?
"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Tobler und Berg im dunklen Märchenwald
"Tatort: Das jüngste Geißlein"
Tatort: Das jüngste Geißlein
Wenn zwei gegensetzliche Menschen an einem Strang ziehen
"Trauzeugen"
"Trauzeugen"
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit
Einfluss der 90er
Sonja Gerhardt im Interview
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
Ein Blick hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
True-Crime-Dauerbrenner
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Papa Wilsberg und sein Sohn Ekki müssen zum Therapeuten
"Wilsberg – Trügerische Sicherheit"
Wilsberg - Trügerische Sicherheit
Vom Ursprung großer Kunst
"Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche"
"Renaissance - Glanz und Gewalt einer Epoche"
Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?
"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner