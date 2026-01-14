Sparmaßnahmen? Das ändert sich bei der "Giovanni Zarrella Show"

Das ZDF plant eine besondere Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show". Die Musiksendung soll auf dem Gelände des "ZDF-Fernsehgartens" stattfinden, wie der Sender auf Anfrage von "Quotenmeter" bestätigte. Zuvor hatte das Portal "Schlagerprofis" darüber berichtet.

"Das ZDF plant ein Open-Air-Special der 'Giovanni Zarrella Show', welches im Sommer auf dem Gelände des 'ZDF-Fernsehgarten' stattfinden wird", erklärte ein Sendersprecher. "Weitere Infos zu dieser Show kommunizieren wir zu gegebener Zeit". Wann genau die Sendung ausgestrahlt wird, ist noch offen. Nach Angaben von "Schlagerprofis" soll die Show am 8. August auf dem Mainzer Lerchenberg aufgezeichnet werden. Die Ausstrahlung im ZDF sei für den 29. August vorgesehen.

Einmaliger Abstecher für Giovanni Zarrella? Unklar ist auch, ob es bei einem einmaligen Abstecher bleibt. Fest steht: Es wäre die erste Open-Air-Ausgabe der Musikshow. Bisher fand sie in Hallen in ganz Deutschland statt, zuletzt im November in der Messe Offenburg.

Laut einem Bericht von "DWDL" könnten Sparmaßnahmen eine Rolle spielen. Das Magazin erinnert an die Live-Ausgabe der "Zarrella Show" im Sommer 2025 aus der Dortmunder Westfalenhalle. Eine weitere Sendung sei damals aus Kostengründen vorab aufgezeichnet worden, um im September ausgestrahlt zu werden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

