Home News TV-News

„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr

Packender Landkrimi

„Der Reini“: So dunkel war der Schwarzwald-"Tatort" lange nicht mehr

17.11.2025, 14.52 Uhr
von Eric Leimann
Der "Tatort: Der Reini" erzählt von einem brisanten Familiengeheimnis. Friedemann Berg wird in seinem Haus bedroht, während sein Bruder Reini aus der Psychiatrie flieht. Ein packender Landkrimi mit Hans-Jochen Wagner und Eva Löbau.
Tatort: Der Reini
Kommissar Berg (Hans-Jochen Wagner, rechts) umarmt seinen Bruder Reini (Felician Hohnloser), der offenbar aus der Psychiatrie abgehauen ist.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Drei undurchsichtige Gesellen pirschen sich an den Hof von Friedemann Berg heran. Dessen Bruder Reinhard Berg (Felician Hohnloser, zweiter von links) ist mit Luke Badrow (Karsten Antonio Mielke) und Mika Novak (Mareike Beykirch) unterwegs. Was haben die drei vor?  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Franziska Tobler (Eva Löbau) greift erst spät ins Geschehen des neuen Schwarzwald-Falles ein. Eigentlich befindet sich die Ermittlerin, die eventuell Chefin werden soll, auf Fortbildung. Gegen Ende lernt aber auch sie den Reini (Felician Hohnloser) kennen, Kommissar Bergs jüngeren Bruder,  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Der 15. Schwarzwald-"Tatort" macht seinem Namen alle Ehre. Ein Großteil dieses Home Invasion-Thrillers spielt auf dem abgelegenen Hof von Kommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). Er bekommt "Besuch" von seinem aus der Psychiatrie entwichenen Bruder - und zwei undurchsichtigen Begleitern.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) führt seine junge Kollegin Micha Paulus (Luise Aschenbrenner) in die Tatort-Analyse eines erfahrenen Polizisten ein.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Die Betonplatte im Hof birgt ein Geheimnis. Reini (Felician Hohnloser) will es seiner Freundin Mika (Mareike Beykirch) verheimlichen. Doch die spürt, dass hier etwas nicht stimmt.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Reinhard (Felician Hohnloser) und seine Freundin Mika Novak (Mareike Beykirch) schmieden im alten Kinderzimmer Pläne für die Zukunft.   Fotoquelle: SWR/Benoît Linder
Tatort: Der Reini
Micha Paulus (Luise Aschenbrenner) fühlt sich von ihren erfahrenen Kollegen Tobler und Berg in der Ermittlungssache des toten Apothekers verlassen.  Fotoquelle: SWR/Benoît Linder

"Tatort: Der Reini", Schwarzwald-Fall Nummer 15, ist nach längerer Zeit mal wieder ein echter Landkrimi. Er wurde vom gleichen Team erschaffen wie der allererste Film mit den Kommissaren Berg (Hans-Jochen Wagner) und Tobler (Eva Löbau) vom 1. Oktober 2017, dem "Tatort: Goldbach". Damals wie heute dient ein altes entlegenes Bauernhaus als Handlungsort. Vor acht Jahren ging es um ein verschwundenes Kind.

2025 wird der Kommissar nun in seinem eigenen Haus bedroht – und seine bislang unbekannte Familiengeschichte aufgedeckt. Wir erklären, was es mit dem maroden Bauernhof wirklich auf sich hat, wo der echte Hof liegt und welche Gemeinsamkeit zwischen Kommissar Berg und Schauspieler Hans-Jochen Wagner existiert.

Worum ging es im "Tatort: Der Reini"?

Kommissar Friedemann Berg hatte frei und kümmerte sich um seinen Hof. Derweil befand sich Kollegin Tobler (Eva Löbau) auf Fortbildung. Den Mord an einem Apotheker, der in seinem Bett erschossen wurde, muss teNachwuchs-Kommissarin Micha Paulus (Luise Aschenbrenner) bearbeiten. An Bergs Hof pirschte sich nun ein Trio heran.

Derzeit beliebt:
>>Was wurde aus den "Independence Day"-Stars?
>>Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
>>"Morden im Norden – Am Abgrund": Kritik zum ARD-Krimi mit Sven Martinek
>>Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus

Bei den Gästen handelte es sich um Friedemanns jüngeren Bruder Reini (Felician Hohnloser), der von seiner schweigsamen Freundin Mika (Mareike Beykirch) und dem bedrohlichen Luke (Karsten Antonio Mielke) begleitet wurde. Das Trio war offenbar aus der Psychiatrie entflohen und nutzte den Hof als Unterschlupf. Hatte es auch den Apotheker auf dem Gewissen? Welche Ziele verfolgten "die Irren" in dieser für Berg diffusen Bedrohungslage?



Chaos bei Bambi: Gottschalk entschuldigt sich für peinlichen Auftritt
Thomas Gottschalk sorgte bei der Bambi-Verleihung für Aufsehen. Seine Rede, die ursprünglich Cher gewidmet sein sollte, geriet zu einer chaotischen Aneinanderreihung von Anekdoten.
Was war da los?
Thomas Gottschalk

Worum ging es im "Tatort: Der Reini" wirklich?

Autor Bernd Lange und Regisseur Robert Thalheim schufen mit dem "Tatort: Der Reini" einen Home Invasion-Thriller. So nennt man ein Thriller-Subgenre, in dem die Protagonisten von unheimlichen Besuchern im eigenen Haus angegriffen oder bedroht werden. Eine besonders unheimliche Vorstellung wohl auch für die meisten Zuschauer!

Die Spannung des Films speist sich auch aus einem Familiendrama rund um einen offenbar schwierigen Vater und die Beziehung der Brüder Berg. Während Friedemann, der Ältere, ein solides und zumindest beruflich erfolgreiches Leben als Kommissar führt, muss der labile jüngere Bruder Reini sein Dasein in der Psychiatrie fristen. Was macht dies mit den Gefühlen der Brüder füreinander? Eine interessante Frage, die im Subtext des Thrillers über 90 Minuten stets mitschwingt.

Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus
Seit 25 Staffeln begeistert die Serie – doch nur wenige wissen, wie nah sie einst am Aus stand. Eine entscheidende Weichenstellung hinter den Kulissen wurde damals zum Rettungsanker.
ZDF-Krimiserie gerettet
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.

Die wahre Geschichte hinter dem Schwarzwaldhof von Kommissar Berg

Große Teile vom "Tatort: Der Reini" spielen auf Friedemann Bergs Familienhof, der seit dem "Tatort: Sonnenwende" (2018) als Motiv genutzt wird. Bereits in einigen "Tatort"-Folgen aus dem Schwarzwald konnte man den entnervten Kommissar bei notdürftige Reparaturen auf dem Hof beobachten.

Dennoch zerfällt ihm das Familiengehöft buchstäblich unter den Händen – was wohl symbolisch für eine offenbar schwierige Familienvergangenheit steht. Der Hof wird auch abseits der Dreharbeiten tatsächlich genutzt und nennt sich "Weißtannenhof". Er liegt bei Breitnau, etwa auf halber Strecke zwischen Freiburg und dem Feldberg im Schwarzwald.

Was haben der Schauspieler Hans-Jochen Wagner und seine Rolle gemeinsam?

Eigentlich lebt Schauspieler (56) Wagner mit seiner Frau, der Regisseurin Nana Neul (51), und dem gemeinsamen Sohn in Berlin. Die Familie hat jedoch ebenso wie Kommissar Berg ein Haus auf dem Land, genauer gesagt im Brandenburgischen. Im Interview mit teleschau sagte der Schauspieler 2024: "Ich habe eine Datsche im Umland von Berlin und gehe dort öfter mal in Sitzungen des Gemeinderats."

Der Schauspieler engagiert sich auf seinem echten Landeinsatz jedoch eher politisch denn handwerklich: "Ich versuche auf dem Land, wo ich jedoch nur mit einem Nebenwohnsitz gemeldet bin, im Ortsverein darüber nachzudenken, wie man auf die Klimaveränderung reagieren kann. Da existiert ein See, der geschützt werden muss. Gott sei Dank gibt es Leute, die dort im Team etwas auf die Beine stellen wollen."

Du startest gerne als Gewinner ins Wochenende? In unserem kostenlosen „Hallo! Wochenende“-Newsletter gibt’s jede Woche neue Gewinnspiele. Melde dich jetzt an und verpasse kein einziges Gewinnspiel mehr:

HALLO! WOCHENENDE
Geschlecht
*Pflichtangabe

So geht es beim Schwarzwald-"Tatort" weiter

Der nächste "Tatort" aus dem Schwarzwald kommt bereits Anfang Januar und trägt den Titel "Tatort: Das jüngste Geißlein". Er spielt laut SWR-Pressestelle sowohl mit dem Grimmschen Märchen als auch mit Mystery-Elementen: Friedemann findet ein kleines Mädchen, das nicht redet, aber verängstigt ist, allein in einem Haus am Waldrand. Das Lieblingsmärchen dieses Kindes ist "Der Wolf und die sieben Geißlein".

Der Vater des Mädchens wird im Wald tot geborgen, die Mutter bleibt verschwunden. Die Geschichte der Familie ist seltsam. Versprochen wir "ein sehr atmosphärischer 'Tatort'" unter der Regie von Rudi Gaul ("Tatort: Ad Acta"), der mit Ulrike Schölles auch das Drehbuch schrieb.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Ein Psychothriller im Kinderzimmer: Tatort mit Pearl Jam
"Tatort: Der Reini"
Tatort: Der Reini
Maria Simon als Wildhüterin: Ein tierisches Drama
"Wolfsjagd"
Wolfsjagd
Wilsberg ermittelt in der digitalen Welt
"Wilsberg – Phantomtod"
Wilsberg - Phantomtod
Jesse Eisenberg über "Now You See Me"-Fortsetzung: "Die ist zu schlau für mich"
Zauberhafte Rückkehr
Jesse Eisenberg
Drama um Auflösung: Was von der Liebe bleibt
"Was von der Liebe bleibt"
Was von der Liebe bleibt
Walter Sittler kehrt zurück: Neuer Bodensee-Krimi im ZDF
"Der Kommissar und der See – Das fremde Kind"
"Der Kommissar und der See - Das fremde Kind"
Einheitliche Sendezeit: ZDF zieht „heute-journal“ auf Samstag vor
Änderung der Sendezeit
Christian Sievers
Cynthia Micas verrät: Wird es einen dritten Bremerhaven-Krimi geben?
Bremerhaven-Krimi
Cynthia Micas
Wie nah ist „Requiem für einen Freund“ an echten Betrugsfällen?
"Requiem für einen Freund"
Requiem für einen Freund
„Tatort: Mike & Nisha“: Warum wir plötzlich mit den Tätern fühlen
Wenn Liebe tötet
Tatort: Mike & Nisha
Dresscode-Zoff! Ina Müller legt sich mit Barbara Schöneberger an
Podcast-Debatte
Ina Müller
Chancenungleichheit an Schulen: Linda Zervakis warnt vor sozialer Spaltung
„Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise“
Linda Zervakis
Serengeti-Konflikt: „Terra X“ beleuchtet Grzimeks Schattenseiten
"ARD History: Grzimeks Vermächtnis – Wie weit darf Naturschutz gehen?"
Grzimeks Vermächtnis - Wie weit darf Naturschutz gehen?
Plötzlich Oscar-Preisträger: Deshalb bekam Tom Cruise jetzt einen Goldjungen
Ehren-Oscar für Tom Cruise
Tom Cruise
Slasher-Fortsetzung nach knapp 30 Jahren: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD Highlights
"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"
Bill & Tom Kaulitz: Neuer Wohntraum am Tegernsee – mit pikantem Detail
Umzugspläne
Tokio Hotel
"Liebling Kreuzberg" kehrt zurück: Was machen die Stars heute?
Jetzt auch im Spielfilm-Format
"Liebling Kreuzberg"
Sender verjüngt Profil: ARD setzt stärker auf Louis Klamroth
Erneuerung bei ARD
"Hart aber fair"
Endet die "Kaisermania"? Roland Kaiser mit der Ansage
Schlagerstar äußert sich
Roland Kaiser steht auf der Bühne und schaut ernst.
Weihnachten ohne "Helene Fischer Show": Das zeigt das ZDF
Ersatz-Show
Helene Fischer im roten Kleid auf der Bühne
Das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen? Jenke deckt auf!
"JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)"
JENKE. Zeitreise. Was die wilden 80er mit dem Heute verbindet (1)
Beatrice Egli packt aus: So schwer war ihr Start im Musik-Business
Jetzt spricht der Schlagerstar Klartext
Beatrice Egli schaut ernst.
Giovanni Zarrella offenbart: „Meine Mutter hat Angst in Deutschland“
Schlagerstar mit ehrlichem Geständnis
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Schock: 5000-Euro-Täuschung bei „Bares für Rares“ ans Licht gekommen!
Antiquitäten-Enttäuschung
Von links: Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel
Whoopi Goldbergs ungewöhnliche Karriereanfänge in der DDR
Oscar-Preisträgerin
Whoopi Goldberg
Ricky Martin überrascht mit emotionalem Geständnis zu „Palm Royale“
Lebensverändernde Rolle
Ricky Martin
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
Die Anden: Naturgewalt und Rohstoffe
"Terra X: Expedition Anden – Gebirge in Bewegung"
Terra X: Expedition Anden - Gebirge in Bewegung
Diese Gala lässt Udo Jürgens unvergessen bleiben!
"Udo Jürgens Forever"
Udo Jürgens Forever
Popstar-Mord und Zahnschmerzen: Max ermittelt wieder!
"The Chelsea Detective"
The Chelsea Detective