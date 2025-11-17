Home News TV-News

"Morden im Norden – Am Abgrund": Kritik zum ARD-Krimi mit Sven Martinek

"Morden im Norden – Am Abgrund"

Schock für Fans: Ist Kommissar Finn Kiesewetter tot?

17.11.2025, 06.00 Uhr
von Elisa Eberle
Im neuen Spielfilm der Serie "Morden im Norden" steht Kommissar Finn Kiesewetter unter Verdacht. Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd an der Ostsee droht ihm die Suspendierung. Spannend und fesselnd, auch für Neueinsteiger.
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Ein bewaffneter Dieb versetzt die Lübecker Altstadt in Aufruhr (von links): Die Streifenpolizei (Caroline Hellwig, Jörn Hentschel) ist überfordert, also versuchen Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) die Lage in den Griff zu bekommen.  Fotoquelle: ARD/NDR/ARD Degeto/Thorsten Jander
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Kommissarin Linda Stamm (Pina Kühr) aus der Abteilung für interne Ermittlungen soll nach den tödlichen Schüssen auf einen Dieb und Geiselnehmer Licht ins Dunkle bringen.  Fotoquelle: ARD/NDR/ARD Degeto/Thorsten Jander
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Elke (Tessa Mittelstaedt) hat Angst: Was hat die Entführerin mit ihr vor?   Fotoquelle: ARD/NDR/ARD Degeto/Thorsten Jander
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Finn (Sven Martinek, zweiter von rechts) macht sich große Vorwürfe: Seinetwegen wurde Elke entführt! Gregor (Jonas Minthe, links), Linda Stamm (Pina Kühr) und Lars (Ingo Naujoks, rechts) versuchen, den Kollegen zu beruhigen.   Fotoquelle: ARD/NDR/ARD Degeto/Thorsten Jander
"Morden im Norden - Am Abgrund"
Der Tod ihres Geliebten treibt Miriam Visic (Maja Jurić) zum Äußersten.  Fotoquelle: ARD/NDR/ARD Degeto/Thorsten Jander

Der größte Schock erwartet Fans der Vorabend-Krimiserie "Morden im Norden" gleich zu Beginn des ersten Spielfilms "Am Abgrund" (Regie: Dirk Pientka, Buch: Christiane Rousseau): Kommissar Finn Kiesewetter (Sven Martinek) ist offenbar tot. Den zerstreuten Trümmern zufolge ist er mit dem Motorrad über eine Steilküste gefahren. Doch wie so oft im Fernsehen ist am Ende nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick erscheint ... Das Erste wiederholt den Film aus dem Jahr 2023 zur besten Sendezeit. In der ARD Mediathek ist "Morden im Norden – Am Abgrund" bereits ab Mittwoch, 12. November, abrufbar.

ARD
Morden im Norden – Am Abgrund
Krimi • 17.11.2025 • 20:15 Uhr

Das dramatische Ereignis steht am Ende einer Kette unglücklicher Umstände, die zwei Tage zuvor auf dem Lübecker Altstadtmarkt beginnt: Adam Reichelt (Adrian Julius Tillmann) versucht vergeblich einen Ring zu stehlen. Die Streifenpolizisten Romina Petersen (Caroline Hellwig) und Mirco Jennings (Jörn Hentschel) verhindern seine Flucht, schließlich drückt Mirco den ächzenden Dieb mit dem Knie auf dessen Oberkörper zu Boden.

Die Gefahr lauert im Ferienhaus

Man kommt nicht umhin, zumindest kurz an den tragischen Tod des US-Amerikaners George Floyd im Mai 2020 zu denken. Im TV-Krimi aber schafft es Adam, sich zu befreien. Er schnappt sich außerdem die Dienstwaffe des Polizisten und flüchtet mit einer Frau als Geisel in ein Parkhaus. Die zufällig vorbeikommenden Kommissare Kiesewetter und Lars Englen (Ingo Naujoks) nehmen die Verfolgung auf. Als Lars in die Schusslinie des Täters gerät, muss sich Finn entscheiden: Er schießt auf Adam, der noch am Tatort verstirbt.

Finn muss sich daraufhin den internen Untersuchungen durch Linda Stamm (Pina Kühr) stellen. Nach einer unerwarteten Aussage der Geisel (Maja Jurić) wird er suspendiert, zum Schutz vor der Presse zieht er sich in sein altes Ferienhaus an der Ostsee zurück, während Lars und Gregor (Jonas Minthe) unter Hochdruck an seiner Entlastung arbeiten. Auch Staatsanwältin Elke Rasmussen (Tessa Mittelstaedt), die zufällig in der Stadt ist, will ihrem alten Freund beistehen. Doch als sie am Ferienhaus ankommt, ist Finn nicht allein ...

Neue Staffel startet im Januar

"Morden im Norden – Am Abgrund" ist ein solider, über weite Strecken spannender Krimi. Vorwissen aus der vom NDR produzierten Vorabend-Serie "Morden im Norden" (neue Folgen ab Montag, 24. November, wöchentlich, um 18.50 Uhr, im Ersten) benötigen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht: "Wir wollten eine Geschichte erzählen, die auch jene Zuschauer verstehen und fesselt, die bisher keine einzige Folge von 'Morden im Norden' gesehen haben", erklärt Hauptdarsteller Sven Martinek im Interview.

Er wie auch Regisseur Dirk Pientka, der rund 30 der bisher gesendeten 170 Episoden am Vorabend inszenierte, zeigen sich zu Recht voll des Lobes für ihre Kollegin Maja Jurić: Sie sei "eine große Entdeckung", schwärmt Pientka: "Ein Glücksgriff. Sie ist eine tiefsinnige junge Frau, deren eigene Biografie deutliche Parallelen zu der Geschichte ihrer Figur aufweist."

Tatsächlich mussten sowohl die 1989 in Sarajevo geborene Schauspielerin als auch die von ihr verkörperte Figur in ihrer Kindheit aus einem Kriegsgebiet fliehen: "Miriam floh vor dem Kosovo-Krieg, während ich im Alter von drei Jahren vor dem Krieg in Bosnien geflüchtet bin", berichtet Jurić: "Ich hatte das Glück, dass ich zusammen mit meinen Eltern nach Deutschland kam." Dem ohnehin schon sehenswerten Krimi verleiht diese Parallele eine besondere Note.

Einen zweiten Spielfilm, basierend auf der Vorabend-Krimiserie "Morden im Norden", zeigt das Erste am Montag, 5. Januar 2026, um 20.15 Uhr: In "Morden im Norden – Weil du böse bist" verschwindet die 25-jährige Anja Liebke (Valerie Stoll) nach einem Streit mit ihrem Freund Patrick Holthusen (Valentino Dalle Mura) spurlos. Die Indizien sprechen für einen Tötungsdelikt, doch Patrick wird vor Gericht freigesprochen. Zwei Jahre später werden die sterblichen Überreste von Anja entdeckt. Neue Spuren führen abermals zu Patrick, doch der darf nicht erneut in der Sache angeklagt werden ...

Morden im Norden – Am Abgrund – Mo. 17.11. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

