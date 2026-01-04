"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis": Kritik zum Krimi mit Neil Dudgeon

388 Morde, 63 tödliche Unfälle und natürliche Todesfälle sowie 22 Suizide zählte die britische Zeitung "The Times" im April 2025 in insgesamt 140 Episoden der britischen Krimiserie "Inspector Barnaby". Eine beeindruckende Todesrate für eine kleine südenglische Grafschaft wie Midsomer, in welcher der Inspektor seit 1997 – beim ZDF seit 2005 – ermittelt. "Die Leichen stapeln sich auch nach 28 Jahren noch", war der Times-Artikel übertitelt, und so stehen Detective Chief Inspector John Barnaby (Neil Dudgeon) und Detective Sergeant Jamie Winter (Nick Hendrix) auch in der 141. Episode "Schätze der Finsternis" schon nach wenigen Minuten vor einem weiteren Mordopfer.

"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis" TV-Krimi • 04.01.2026 • 22:00 Uhr

Neben den sympathischen, oft schrulligen Figuren, dem ruhigen Ton, besonderen Witz und der herrlichen Landschaft sind es die in der Serie behandelten skurrilen Themen und Traditionen, welche die vielen Fans begeistern. Dieses Mal geht es um sogenannte "mudlarkers" – Schlammsucher: Hobbyarchäologen, die an Fluss- und Bachufern im Schlamm nach historischen Fundstücken suchen. Einer von ihnen, Mr. Hoxham (Ben Jones), wird nun in Midsomer tot im Wasser aufgefunden.

Mördersuche in trüben Gewässern Barnaby und DS Winter erfahren, dass kürzlich bekannt wurde, dass hier einst eine Pilgerherberge gewesen sein könnte, Hoxham habe gehofft, ein seltenes Thomas-Becket-Pilgerzeichen für seine Sammlung zu finden. Und sie erfahren von einem andauernden Streit zwischen den umweltbewussten Schlammsuchern und den Magnetieren, die im Schlamm mit Hochleistungsmagneten nach Metall suchen, um es zu verkaufen. Kurz vor Hoxhams Tod war es zu einer weiteren scharfen Konfrontation samt Drohungen gekommen, nachdem man im Bach einen Hexenkrug, vermutlich aus dem 17. Jahrhundert, gefunden hatte. Kurz darauf gibt es einen zweiten Toten.

Um ein weiteres Hobby geht es in einem parallelen Handlungsstrang der Episode: die Ahnenforschung. Barnabys Gattin, die Lehrerin Sarah (Fiona Dolman), soll bei einer TV-Sendung als Expertin auftreten. Sie trifft auf eine junge Frau, die herausfinden möchte, was vor Jahrzehnten mit ihrer Tante geschehen ist, die spurlos verschwand. Ihr Onkel gehört zu den Schlammsuchern im Umfeld der Ermordeten. Und wie sich herausstellen wird, hat ein gut behütetes Geheimnis von damals mit den Morden von heute zu tun ...

Die 25. Staffel von "Inspector Barnaby" besteht aus insgesamt vier Episoden. Die zweite wird kommende Woche ausgestrahlt.

"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis" – So. 04.01. – ZDF: 22.00 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

