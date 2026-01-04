Home News TV-News

"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis": Kritik zum Krimi mit Neil Dudgeon

"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"

Von Schlammsuchern und Magnetieren: Neue Folgen für Barnaby und Winter

04.01.2026, 06.45 Uhr
von Susanne Bald
"Inspector Barnaby" kehrt mit den Episoden 141 und 142 zurück. In der Folge "Schätze der Finsternis" erwartet die Zuschauer ein skurriler Mordfall um Schlammsucher und ein mysteriöses Geheimnis aus der Vergangenheit. Spannung und britischer Humor sind garantiert!
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Ein eingespieltes Team: DCI John Barnaby (Neil Dudgeon, links) und DS Jamie Winter (Nick Hendrix) ermitteln in zwei neuen Fällen.   Fotoquelle: ZDF/All3Media International
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Der Schlammsucher Richard Clissold (Jude Akuwudike) ist eine zentrale Figur im neuen "Barnaby"-Fall. Seine Schwester Jessie verschwand vor Jahrzehnten spurlos aus dem Ort. Als seine Nichte nun herausfinden möchte, was damals geschehen ist, zeigt sich Richard wenig hilfsbereit.  Fotoquelle: ZDF/All3Media International
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) ist seit der 20. Staffel bei "Inspector Barnaby" tätig. "Ted Lasso"-Fans kennen Annette Badland auch als Pub-Besitzerin Mae.   Fotoquelle: ZDF/All3Media International
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Inspector Barnabys Frau Sarah (Fiona Dolman) ist wieder einmal als Expertin gefragt. Dieses Mal geht es um eine Fernsehsendung, in der Menschen etwas über ihre Ahnen herausfinden möchten.  Fotoquelle: ZDF/All3Media International
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Rufus Coulter (Gary Wilmot) ist Mordopfer Nummer zwei. Anders als der erste Tote war er kein Schlammsucher, sondern ein Magnetier.  Fotoquelle: ZDF/All3Media International
Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis
Die Pub-Betreiber Freddy (Tony Way) und Gemma Westcott (Jayde Adams) gehören zur Gruppe der Magnetiere, die im Dauerstreit mit den Schlammsuchern liegen. Haben sie etwas mit den Morden zu tun?  Fotoquelle: ZDF/All3Media International

388 Morde, 63 tödliche Unfälle und natürliche Todesfälle sowie 22 Suizide zählte die britische Zeitung "The Times" im April 2025 in insgesamt 140 Episoden der britischen Krimiserie "Inspector Barnaby". Eine beeindruckende Todesrate für eine kleine südenglische Grafschaft wie Midsomer, in welcher der Inspektor seit 1997 – beim ZDF seit 2005 – ermittelt. "Die Leichen stapeln sich auch nach 28 Jahren noch", war der Times-Artikel übertitelt, und so stehen Detective Chief Inspector John Barnaby (Neil Dudgeon) und Detective Sergeant Jamie Winter (Nick Hendrix) auch in der 141. Episode "Schätze der Finsternis" schon nach wenigen Minuten vor einem weiteren Mordopfer.

ZDF
"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis"
TV-Krimi • 04.01.2026 • 22:00 Uhr

Neben den sympathischen, oft schrulligen Figuren, dem ruhigen Ton, besonderen Witz und der herrlichen Landschaft sind es die in der Serie behandelten skurrilen Themen und Traditionen, welche die vielen Fans begeistern. Dieses Mal geht es um sogenannte "mudlarkers" – Schlammsucher: Hobbyarchäologen, die an Fluss- und Bachufern im Schlamm nach historischen Fundstücken suchen. Einer von ihnen, Mr. Hoxham (Ben Jones), wird nun in Midsomer tot im Wasser aufgefunden.

Mördersuche in trüben Gewässern

Barnaby und DS Winter erfahren, dass kürzlich bekannt wurde, dass hier einst eine Pilgerherberge gewesen sein könnte, Hoxham habe gehofft, ein seltenes Thomas-Becket-Pilgerzeichen für seine Sammlung zu finden. Und sie erfahren von einem andauernden Streit zwischen den umweltbewussten Schlammsuchern und den Magnetieren, die im Schlamm mit Hochleistungsmagneten nach Metall suchen, um es zu verkaufen. Kurz vor Hoxhams Tod war es zu einer weiteren scharfen Konfrontation samt Drohungen gekommen, nachdem man im Bach einen Hexenkrug, vermutlich aus dem 17. Jahrhundert, gefunden hatte. Kurz darauf gibt es einen zweiten Toten.

Derzeit beliebt:
>>"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst": Das Drumherum der Erfolgssendung
>>"Tatort: Das jüngste Geißlein": Kritik zum ARD-Krimi mit Eva Löbau
>>"Trauzeugen": Die ungewöhnliche Komödie mit Edin Hasanović
>>Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"

Um ein weiteres Hobby geht es in einem parallelen Handlungsstrang der Episode: die Ahnenforschung. Barnabys Gattin, die Lehrerin Sarah (Fiona Dolman), soll bei einer TV-Sendung als Expertin auftreten. Sie trifft auf eine junge Frau, die herausfinden möchte, was vor Jahrzehnten mit ihrer Tante geschehen ist, die spurlos verschwand. Ihr Onkel gehört zu den Schlammsuchern im Umfeld der Ermordeten. Und wie sich herausstellen wird, hat ein gut behütetes Geheimnis von damals mit den Morden von heute zu tun ...

Die 25. Staffel von "Inspector Barnaby" besteht aus insgesamt vier Episoden. Die zweite wird kommende Woche ausgestrahlt.

"Inspector Barnaby: Schätze der Finsternis" – So. 04.01. – ZDF: 22.00 Uhr

Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?
Die Polit-Talkshows im deutschen Fernsehen kehren aus der Winterpause zurück. Markus Lanz macht den Anfang, gefolgt von Maybrit Illner, Caren Miosga, Sandra Maischberger und Louis Klamroth. Wegen der Olympischen Winterspiele muss "Hart aber fair" eine Pause einlegen.
Polit-Talkshows
Markus Lanz

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Inspector Barnaby

Das könnte dich auch interessieren

Heftige Kritik an neuer "Traumschiff"-Folge: "An Respektlosigkeit kaum zu übertreffen"
Tabubruch auf See
"Das Traumschiff"
Deshalb hätte Mark Keller beinahe seine "Bergdoktor"-Rolle abgelehnt
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
"Dauernd ihre Handys in der Hand": "Ku'damm"-Star Sonja Gerhardt über die Kinder dieser Zeit
Einfluss der 90er
Sonja Gerhardt im Interview
Ein Blick hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
True-Crime-Dauerbrenner
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Papa Wilsberg und sein Sohn Ekki müssen zum Therapeuten
"Wilsberg – Trügerische Sicherheit"
Wilsberg - Trügerische Sicherheit
Wird Hans Sigl der neue „Traumschiff“-Kapitän? Die Antwort des "Bergdoktor"
Aplen-Panorama statt traumhafte Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.
„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke
Große Gefühle am Wilden Kaiser
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept
Set-Geheimnisse
"Der Bergdoktor"
"Da würde ich eher betteln gehen": Diese Raritäten würde Händler Walter Lehnertz niemals verkaufen
Unverkäufliche Schätze
Walter Lehnertz
"Tatort": Die schockierende Wahrheit hinter dem Kellerdrama
Gefangenschaft
Tatort: Nachtschatten
"Bis morgens um sechs gesoffen": Joko über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Eskalation
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Dschungelcamp-Star Samira Yavuz ergattert "Unter uns"-Rolle
Doppelauftritt
Samira Yavuz
Jan Köppens Sixpack-Überraschung: RTL-Star zeigt sich fit wie nie!
Fitness Transformation
Jan Köppen
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
Vom Ursprung großer Kunst
"Renaissance – Glanz und Gewalt einer Epoche"
"Renaissance - Glanz und Gewalt einer Epoche"
Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?
"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
Birgit Schrowange: Mit diesem berühmten Ex-Mann hat sie ein Kind!
Folgenreiche Liaison von „Extra“ und „Explosiv“
Birgit Schrowange
Andrea Kiewels Beziehung stand wegen ihrer Diät vor dem Aus: Verlobung geplatzt?
Radikale Gewichtsabnahme
Andrea "Kiwi" Kiewel
Diese Trennung bei Mark Forster sorgt gerade für Gesprächsstoff
Offene Worte
Mark Forster auf einer Couch.
Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
Skandale des Showmasters
Thomas Gottschalk und Heidi Klum
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
True-Crime-Serie über die Krypto-Queen: "Take the Money and Run"
Krypto-Betrug
Take the Money and Run
Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet
Traumhochzeit
Dieter Bohlen und Carina Walz
Nilam Farooq im Interview: "Je reicher man wird, desto schlechter wird der Geschmack"
Krypto-Betrug
Take the Money and Run
Horror aus Sicht eines Hundes: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Filmneuheiten
"Good Boy - Trust in his instincts"
Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?
Polit-Talkshows
Markus Lanz
Im Free-TV: Mit diesem Film ging der Oscar fast nach Deutschland
Sandra Hüller im Ersten
Anatomie eines Falls
RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein
Promis im Dschungel
Dschungelcamp 2026
"Die Kanzlei – Weites Land": Kritik zum neuen Film mit Sabine Postel
Anwälte auf Abwegen
"Die Kanzlei - Weites Land"
"SOKO Leipzig – Kowalski": Alles Infos zum neuen Krimi mit Steffen Schroeder
SOKO Leipzig – Kowalski
SOKO Leipzig - Kowalski