"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst": Das Drumherum der Erfolgssendung

"Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Wie kommen die Kriminalfälle ins TV?

04.01.2026, 06.30 Uhr
von Elisa Eberle
Seit 57 Jahren unterstützt "Aktenzeichen XY" die Aufklärung von Kriminalfällen. Eine neue Dokumentation enthüllt nun die geheimen Abläufe hinter der Sendung und zeigt, wie echte Fälle ihren Weg ins Fernsehen finden.
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Moderator Rudi Cerne führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in "Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst" erstmals hinter die Kulissen der beliebten ZDF-Sendung.   Fotoquelle: ZDF
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
"Aktenzeichen XY" gilt als die "Mutter aller True-Crime-Formate". So fing 1967 alles an, damals noch in Schwarz-Weiß.   Fotoquelle: ZDF
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Die Dreharbeiten der Einspielfilme erfordern höchste Präzision.   Fotoquelle: ZDF/Daniel Ritter
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Damit die Ermittlerinnen und Ermittler bei ihren Auftritten in der ZDF-Sendung nicht zu nervös sind, probt Rudi Cerne mit ihnen jedes Gespräch.   Fotoquelle:  ZDF/Daniel Ritter

"'Aktenzeichen' ist die Mutter aller True-Crime-Sendungen", sagt Rudi Cerne: "Wenn es die Sendung nicht gäbe, müsste man sie erfinden." Seit knapp 60 Jahren präsentiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Monat für Monat eine Handvoll echter Kriminalfälle, bei deren Ermittlungen sich die Polizei wegen mangelnder Zeugen schwertut. Mit den Hinweisen der ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer, die im Verlauf der Sendung und danach eintreffen, konnten letztlich fast 40 Prozent aller vorgestellten Fälle aufgeklärt werden. Doch wie genau landet ein Fall eigentlich in der Sendung? Diese Frage soll die Dokumentation "Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst" klären.

ZDF
Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst
Dokumentation • 04.01.2026 • 19:10 Uhr

Die Filmemacherin Julia Disselmeyer blickt gemeinsam mit dem "Aktenzeichen XY"-Moderator Rudi Cerne hinter die Kulissen der Sendung: Der 67-Jährige zeigt, wie die Fälle ausgewählt und die Drehbücher mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern besprochen werden. Auch liefert die 20-minütige Sendung Einblicke in die aufwendigen Dreharbeiten der nachgestellten Szenen.

Darüber hinaus darf sich das treue Publikum auf Archivaufnahmen aus der Anfangszeit freuen: Eduard Zimmermann, der die Sendung 1967 erfand, erklärte schon damals: "Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen – das ist der Sinn von Aktenzeichen XY." Und Rudi Cerne, seit 2022 Moderator, ergänzt: "Es geht darum, Menschen zu erreichen, die bislang geschwiegen haben. Wenn einer sagt: Ich habe keine Ruhe mehr und melde mich bei der Polizei – dann haben wir unser Ziel erreicht."

Backstage – Aktenzeichen XY... Ungelöst – So. 04.01. – ZDF: 19.10 Uhr

"Tatort": Die schockierende Wahrheit hinter dem Kellerdrama
Im Dresdener Tatort "Nachtschatten" behauptet eine 16-Jährige, sie sei einem Keller entkommen, in dem ihr Vater sie und ihre Schwester gefangen hielt. Inspiriert von realen Fällen, ermitteln Winkler und Schnabel in diesem spannenden Fall.
Gefangenschaft
Tatort: Nachtschatten

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

