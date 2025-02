"Traumschiff"- Zuschauer können gemeinsam mit Florian Silbereisen auf Reisen gehen

Seit mehr als 30 Jahren gehört „Das Traumschiff“ zum festen Repertoire des ZDF-Feiertagprogramms. Echte Fans wissen: Am zweiten Weihnachtstag, an Neujahr sowie an Ostern stehen die neuesten Folgen der beliebten Serie, die als Adaption der US-Serie „Love Boat“ entstand, an. Nicht nur die exotischen Reiseziele laden zum Träumen auch – auch das Schiff selbst, die MS Amadea, lässt so manches reisefreudiges Herz höherschlagen. Wer Lust hat, selbst einmal mit an Bord des "Traumschiffs" zu gehen, kann mit Florian Silbereisen und seiner Crew auf Reisen gehen.

Die MS Amadea als Hauptdrehort für „Das Traumschiff“ 90 Minuten dauert jede Traumschiff-Folge. In dieser Zeit werden heitere bis bittersüße und dramatische Geschichten untergebracht. Mit dabei natürlich immer die Crew rund um Kapitän Max Prager (Florian Silbereisen), die trotz so mancher Hindernisse immer das Wohl und die Erholung der Passagiere im Blick hat.

Der Star der Serie ist natürlich auch das Schiff selbst, das 1991 als Asuka für NYK Cruises in Japan gebaut wurde. 2006 übernahm Amadea Shipping Ltd. das Schiff und taufte es in Amadea um. Unter seinem neuen Namen stach es am 12. März 2006 für seine Charterfahrt für Phoenix Reisen ab Yokohama in See – doch bis die Amadea Hauptdrehort für „Das Traumschiff“ werden sollte, sollten noch einige Jahre vergehen.

Reisen an Bord des "Traumschiffs" Das Schiff, das eine Länge von 192 Metern und eine Breite von 24,7 Metern hat, ist für 604 Passagiere zugelassen mit einer Besatzung bestehend aus circa 300 Personen. Zum Vergleich: Die Icon of the Seas, das aktuell größte Kreuzfahrtschiff der Welt, ist auf 5610 Passagiere ausgelegt. Seit 2015 ist die MS Amadea der Hauptdrehort für „Das Traumschiff“, ebenso für den Ableger „Kreuzfahrt ins Glück“. Wer jetzt Lust auf eine Kreuzfahrt bekommen hat, kann sich auf der MS Amadea einbuchen und ist mit ein bisschen Glück vielleicht auch an Board, wenn mal wieder fürs TV gedreht wird.

Passagiere werden zu Komparsen Wie es sich für ein echtes Traumschiff gehört, werden auch allein traumhafte Reiseziele angesteuert: Seit der Erstausstrahlung am 22.11.1981 hat das Traumschiff Regionen wie Brasilien, Jamaika und das Bermuda-Dreieck erreicht. Aber auch Bali, Südafrika, Tahiti oder Mauritius standen auf der Route des Schiffes. Traumhaft sind aber nicht nur die Reiseziele. Auch das Schiff selbst kommt mit einigem Luxus aus. Kabinen mit Privatbalkon, zwei Restaurants, sieben Bars, eine Bord-Boutique, ein Spa-Bereich mit Beauty-Salon, Fitness-Center und Saunen, dazu eine großflächige Golf-Anlage und eine Badelandschaft mit Meerwasser-Pool: All das, was Zuschauer aus dem TV kennen, gibt es tatsächlich auch an Bord.

Wen das Reisefieber jetzt gepackt hat, der kann sich auf der Website des Veranstalters umsehen: www.phoenixreisen.com.