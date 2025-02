"Promis unter Palmen": Das ist Chico, der Lotto-Millionär

Die kontroverse Show "Promis unter Palmen" feiert ihr TV-Comeback in Sat.1 mit einer neuen Staffel am 17. Februar 2025. Vorab hat der Sender ein Video mit Einblicken aus den Dreharbeiten veröffentlicht. Claudia Obert, bekannt für ihre Eskapaden, ist erneut dabei und hat sich mit einem speziellen Duell auf die Show vorbereitet.

9,9 Millionen Euro gewann der ehemalige Kranführer Kürsat Yildirim, genannt Chico, im Herbst 2022. Seitdem kennt ganz Deutschland den gebürtigen Dortmunder: Anstatt – wie empfohlen – Stillschweigen zu bewahren, hatte sich Chico nach seinem Gewinn prompt an die Presse gewandt. Via Instagram gewährt der Glückspilz seither regelmäßig einen Einblick in sein Leben in Saus und Braus.