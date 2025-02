"Was bewegt Deutschland? / Wahlarena": Alle Infos & Gäste der ARD-Sendung

Kurz vor der Bundestagswahl reisen Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer durch Deutschland, um Stimmungen und Themen der Wählerinnen und Wähler einzufangen. In der ARD-Sendung "Was bewegt Deutschland?" treffen sie auf Prominente und normale Bürger, um über Wirtschaftskrise, Migration und Krieg zu sprechen.

Kurz vor der Bundestagswahl steigt auch die Frequenz der Wahlformate im deutschen Fernsehen. Fast alle drehen sich um die großen Fragen: Was beschäftigt die Menschen im Land kurz vor der Entscheidung? Und welcher Kandidat kann die Wählerinnen und Wähler überzeugen? Weniger als eine Woche vor den vorgezogenen Neuwahlen hakt das Erste zur Montagsprimetime nochmal nach – und schickt dafür sein Top-Personal: "Was bewegt Deutschland?", fragen um 20.15 Uhr die beiden "Tagesthemen"-Moderatoren Ingo Zamperoni und Jessy Wellmer in ihrem gleichnamigen 60-Minuten-Format, bevor sich im Anschluss die Spitzenkandidaten der Parteien der Diskussion stellen.

Wellmer und Zamperoni begeben sich auf eine Reise durch die Republik, um die Stimmung im Land auszuloten. Bei Gesprächen mit Ottonormalbürgern und Promis geht es um all jene Themen, die den so kurzen wie heißen Winterwahlkampf prägten: Wie besorgt die Deutschen auf die Wirtschaftskrise blicken, will das "Tagesthemen"-Duo bei Arbeitern der Autoindustrie in Erfahrung bringen.

Um die großen Komplexe Migration, Flucht und Fachkräfte geht sowohl bei einem Unternehmer, der sich um seine syrischen Beschäftigten sorgt, als auch bei den Protesten gegen eine geplante Unterkunft für Geflüchtete in einem bayerischen Dorf, Nicht zuletzt widmen sich Wellmer und Zamperoni auch die Sorge vor dem Krieg in der Ukraine: Im Gespräch mit Friedensaktivisten und einem Kriegsdienstverweigerer, der zur Bundeswehr gegangen ist, beleuchten sie ein sensibles Thema.

Vier Kandidaten in der "Wahlarena" Im Anschluss, ab 21.15 Uhr, wird es dann konkret: Welche Antworten haben die Spitzenkandidaten der großen Parteien auf die Sorgen und Probleme der Menschen? In der "Wahlarena" stellen sich Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD), sein aussichtsreicher Herausforderer Friedrich Merz (CDU) sowie Grünen-Kandidat Robert Habeck und Alice Weidel (AfD) nacheinander den Fragen des Publikums, das nach ARD-Angaben repräsentativ ausgewählt wurde. Das Erste überträgt live.

Bereits am Abend zuvor (Sonntag, 16. Februar, 20.15 Uhr) treffen Scholz und Merz beim Sender RTL zum zweiten TV-Duell aufeinander. Kurz vor der Entscheidung kommen sie am Mittwoch, 19. Februar, bei bei WELT TV und im Stream bei Bild.de gar ein drittes Mal im Diskurs zusammen, bevor ARD und ZDF am Folgetag, Donnerstag, 20. Februar, noch eine "Schlussrunde" zeigen, in der die Spitzenkandidaten der Parteien noch einmal ihre Positionen verdeutlichen.

