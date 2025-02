Gerichtsurteil: ARD darf BSW aus "Wahlarena" ausschließen

Am Montag treten Olaf Scholz und Friedrich Merz mit den anderen beiden Spitzenkandidaten Robert Habeck und Alice Weidel in der "Wahlarena" im Ersten an, wo sie sich live nacheinander den Fragen eines repräsentativ ausgewählten Publikums stellen. Nicht mit dabei sein wird Sahra Wagenknecht. Wie das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) am Freitag bestätigte, sei die Nichtberücksichtigung des BSW aufgrund des redaktionellen Konzepts der Show gerechtfertigt.