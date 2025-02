DVD-Highlights der Woche: Liebe in Zeiten des Widerstands!

Diese Woche erscheinen spannende Filme auf DVD und Blu-ray: Andreas Dresens "In Liebe, Eure Hilde", Robert Zemeckis" "Here" und der Actionfilm "Largo Winch: Der Preis des Geldes'. Entdecken Sie diese faszinierenden Geschichten und erleben Sie Filmkunst hautnah.

Die DVD-Highlights der Woche Er gilt als einer der größten deutschen Filmemacher unserer Zeit, und womöglich hätte Andreas Dresen auch einen hervorragenden Geschichtslehrer abgegeben. Oder gerade auch nicht. Die nötige Passion bringt er zweifellos mit, und über die Jahre und mit der Arbeit an seinen Filmen hat er eine Menge Wissen angehäuft. Aber das, was mehr oder weniger immer gleich in jedem Geschichtsbuch steht, die großen Namen und die großen Daten, das interessiert Dresen weniger. Spannende menschliche Dramen, die in der allgemeinen Geschichtsschreibung eher zwischen den Zeilen oder nur als Randnotizen stattfinden – genau da schaut Dresen gerne genauer hin. Oft ging es in der Vergangenheit um die DDR oder die Wendezeit. Man denke etwa an Dresens 1991er-Debütfilm "Stilles Land", die Roman-Adaption "Als wir träumten" über eine DDR-Jugendclique oder sein Biopic über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann ("Gundermann"). Auch in seinem neuen Film "In Liebe, eure Hilde" kommt wieder Dresens ganz spezieller Blick auf die Historie zum Tragen.

Der Film erscheint nun ebenso wie das Drama "Here" mit Tom Hanks und der Actionfilm "Largo Winch: Der Preis des Geldes" auf DVD und Blu-ray.

"In Liebe, Eure Hilde" (VÖ: 20. Februar) "Rote Kapelle", wem sagt das was? Die Nazis fassten unter diesem Begriff mehrere lose verbundene Widerstandsgruppen zusammen, die unerbittlich verfolgt wurden. Hans und Hilde Coppi gehörten nicht zu den prominentesten Widerständlern von damals, aber es ist genug von ihnen überliefert, um auf dieser Basis eine bewegende Geschichte zu erzählen: "In Liebe, Eure Hilde" sagt viel aus über die damalige Zeit. Arzthelferin Hilde (Liv Lisa Fries) schließt sich 1942 dem Widerstand an, lernt in diesem Milieu auch ihren Hans (Johannes Hegemann) kennen und lieben. Allein, es ist in dieser Welt nicht viel Raum für Liebe und Romantik – schon gar nicht für diejenigen, die sich gegen das Regime stellen.

Preis DVD: circa 17 Euro

DE, 2024, Regie: Andreas Dresen, Laufzeit: 125 Minuten

"Here" (VÖ: 14. Februar) Eine Sekunde dauert eine Sekunde, eine Woche eine Woche, ein Jahr ein Jahr ... – in der Theorie. In der subjektiven Wahrnehmung ist es mit der Zeit oft ganz anders, und im Kino sowieso. In "Here" dauern mehrere hundert Millionen Jahre nur 104 Minuten. Der Ansatz von Robert Zemeckis, basierend auf einer Graphic Novel von Richard McGuire: Er zeigt über den gesamten Film fast ausschließlich den gleichen Flecken Erde. Anfangs rennen hier noch Dinosaurier durchs Bild, dann sieht man hier lange das Wohnzimmer eines Hauses, schließlich reicht die Erzählung sogar bis weit in die Zukunft. Das besagte Haus wird 1902 erbaut, nach mehreren Besitzerwechseln entschleunigt Zemeckis die Geschehnisse dann (zumindest ein bisschen) ab 1945, als der Ex-Soldat Al Young (Paul Bettany) das Anwesen kauft und mit seiner Familie einzieht. Zu der gehört neben seiner Gattin Rose (Kelly Reilly) unter anderem auch Richard (Tom Hanks). Erst angehender Grafiker, später Versicherungskaufmann, übernimmt Richard das sich stetig wandelnde Haus irgendwann gemeinsam mit seiner Frau Margaret (Robin Wright). Ihre Erlebnisse, in Schlaglichtern immer aus derselben Wohnzimmer-Perspektive beobachtet, erhalten besonders viel Raum (oder eben Zeit) in der Handlung des Films. So ein Zeitgefühl hatte man beim Schauen eines Films noch nie!

Preis DVD: circa 15 Euro

US; 2024, Regie: Robert Zemeckis, Laufzeit: 100 Minuten

"Largo Winch: Der Preis des Geldes" (VÖ: 20. Februar) Die belgische Comic-Reihe "Largo Winch" von Jean Van Hamme erzählt seit 1990 in bislang 24 Bänden von dem abenteuerlustigen Waisenjungen Largo, der nach dem Mord an seinem Adoptivvater Nerio Winch dessen milliardenschweren Konzern erbt. Anfang der 2000-er wurde die Reihe bereits als Fernsehserie verfilmt. 2008 startete die Kinoreihe, deren dritter Film "Largo Winch: Der Preis des Geldes" nun auf DVD und Blu-ray erscheint: Musste Largo Winch (Tomer Sisley) in "Largo Winch – Tödliches Erbe" (2008) den Mord an seinem Adoptivvater aufklären und sich in "Largo Winch II – Die Burma Verschwörung" (2011) mit einem burmesischen General herumschlagen, so beschäftigen ihn diesmal wieder private Probleme. Sein 15-jähriger Sohn Noom (Narayan David Hecter) wird entführt. Gleichzeitig steht sein Unternehmen nach einer Intrige vor der Pleite: "Wer auch immer dahintersteckt, hat auch meinen Sohn entführt", ist Largo Winch überzeugt: "Und ich werde ihn finden." Dafür reist der Milliardär rund um den Globus und findet in Ezio Burntwood (James Franco) einen ernstzunehmenden Gegner ...

Preis DVD: circa 16 Euro

FR/BE, 2024, Regie: Olivier Masset-Depasse, Laufzeit: 96 Minuten

