"The Monkey", "Beating Hearts" und "Mr. No Pain": Jetzt auf DVD erhältlich!

"The Monkey", "Beating Hearts" und "Mr. No Pain": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Etwas, das Spaß und Freude bringen soll, in etwas ganz Fürchterliches verwandeln: Da denken Stephen-King-Kenner natürlich zuerst an den Clown Pennywise aus "Es". Nach ähnlichem Muster ging der Grusel-Großmeister aber auch in anderen Werken vor, besonders prominent etwa in der Kurzgeschichte "Der Affe" aus dem Jahr 1980. Ein bisschen Plastik, ein wenig Stoffüberzug und dann noch die Mechanik, die den Affen mit Aufziehschlüssel im Rücken auf eine Trommel schlagen lässt ... – eigentlich ist es ja nur ein Spielzeug. Aber eben nicht bei Stephen King und nicht in der neuen Verfilmung "The Monkey" von Oz Perkins. Da schlummert hinter den riesigen Glotzaugen das pure Böse. Der Schocker erscheint nun ebenso wie die irische Romanverfilmung "Beating Hearts" und der Action-Thriller "Mr. No Pain" auf DVD und Blu-ray.

"The Monkey" (Veröffentlichung am 26. Juni) Die Zwillingsbrüder Hal und Bill bekommen den Affen schon als Kinder erstmals in die Finger. Ein paar tragische Zwischenfälle nähren in den beiden Jungs den Glauben, dass der Affe etwas damit zu tun hat. Also lassen sie ihn verschwinden. Aber viele Jahre später, als Hal und Bill längst erwachsen sind, taucht der Affe wieder auf und der Albtraum geht von vorne los ... Regisseur und Autor Oz Perkins, der zuletzt mit "Longlegs" für einiges Aufsehen in der Horror-Community sorgte, schmückte die Kurzgeschichte von Stephen King so weit aus, dass es für einen abendfüllenden Film reicht. Er nahm sich aber auch die Freiheit, Anpassungen an Stil und Ton vorzunehmen, und interpretierte die Erzählung mit skurril-morbidem Witz, den man so nicht in der Vorlage findet. Die jungen Versionen von Bill und Hal werden jeweils von Nachwuchs-Darsteller Christian Convey verkörpert, die erwachsenen von Theo James ("Die Bestimmung – Divergent"). Neben Tatiana Maslany ist auch "Herr der Ringe"-Star Elijah Wood in einer Gastrolle zu sehen. Als Produzent im Hintergrund fungierte James Wan, der unter anderem für die sehr erfolgreiche "Saw"-Reihe steht.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2025, Regie: Oz Perkins, Laufzeit: 95 Minuten

"Beating Hearts" (Veröffentlichung am 26. Juni) Nordfrankreich in den 1980er-Jahren: Vor einer Schule trifft die aus bürgerlichem Hause kommende Jackie (Mallory Wanecque) auf das großmäulige Arbeiterkind Clotaire (Malik Frikah). Und gleich ist es um die beiden geschehen. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft träumen die Teenager von einer gemeinsamen Zukunft. Dann aber lässt sich Clotaire von Bandenchef La Brosse (Benoît Poelvoorde) umgarnen und findet sich nach einem missglückten Raubüberfall im Gefängnis wieder – für eine Tat, die er nicht begangen hat. Zwölf Jahre später kommt der junge Mann (nun gespielt von François Civil) aus dem Knast und ist fest entschlossen, sich zu rächen. Daneben will er seiner großen Jugendliebe wieder nahe sein. Jackie (jetzt: Adèle Exarchopoulos) hat unterdessen in Jeffrey (Vincent Lacoste) einen neuen Partner gefunden. Wirklich vergessen kann aber auch sie den raubeinigen Clotaire nicht. "Beating Hearts" ist eine Verfilmung des irischen Romans "Jackie Loves Johnser OK?" von Neville Thompson. Seinen Mix aus Romanze und Gangsterstory lädt der vor allem als Schauspieler bekannte Regisseur Gilles Lellouche mit großer Energie auf, nicht zuletzt dank eines mitreißenden, das jugendliche Gefühlsleben treffend umreißenden Soundtracks. Stark auch: Mallory Wanecque und Malik Frikah als frisch verliebte Teenager.

Preis DVD: circa 14 Euro

FR/BE, 2024, Regie: Gilles Lellouche, Laufzeit: 119 Minuten

"Mr. No Pain" (Veröffentlichung am 26. Juni) "Ich bin ein ganz normaler Typ mit einem ganz normalen Job", sagt Nathan, genannt Nate, Caine (Jack Quaid, "The Boys"): "Allerdings habe ich die Fähigkeit, dass ich keine Schmerzen empfinde." Grund dafür ist eine seltene genetische Erkrankung, die ihm schon zu Schulzeiten den Spitznamen "Mr. No Pain" einbrachte. Wie sich die scheinbare Schwäche in eine Stärke verwandelt, erzählt nun der gleichnamige Action-Thriller. Nate arbeitet als stellvertretender Filialleiter in einer Bank in San Diego. Privat führt er seit Kurzem eine Beziehung zu seiner Kollegin Sherry Margrave (Amber Midthunder, "Prey"). Als diese bei einem Banküberfall von drei Weihnachtsmännern entführt wird, sieht Nathan nur eine Chance: Er muss seine besondere Fähigkeit nutzen, um Sherry zu befreien. Unterstützung erhält er vom Polizisten Coltraine (Matt Walsh) und dessen Kollegin Mincy (Betty Gabriel, "The Purge: Election Year"). Sein bester Kumpel Roscoe Dixon (Jacob Batalon, "Spider-Man"-Reihe) aber warnt: "Du musst vorsichtig sein, Alter. Du kannst trotzdem sterben. Du bist nicht Wolverine." Ob das gut geht?

Preis DVD: circa 13 Euro

US, 2025, Regie: Dan Berk, Robert Olsen, Laufzeit: 105 Minuten

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!