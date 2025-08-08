Home News Film-News

DVD-Neuheiten: "Black Bag", "Final Destinations 6" und "Nina und das Geheimnis des Igels"

DVD-Neuerscheinungen

Neue DVD-Highlights: Spannende Filme für Zuhause

08.08.2025, 10.49 Uhr
Diese Woche erscheinen drei spannende Filme auf DVD und Blu-ray: Der Spionagethriller "Black Bag – Doppeltes Spiel", der Horrorfilm "Final Destination 6: Bloodlines" und der animierte Kinderfilm "Nina und das Geheimnis des Igels". Ein Muss für Filmfans!
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
Sinnliches Spiel mit dem Nichts-Wissen: Cate Blanchett und Michael Fassbender verkörpern in "Black Bag" zwei verheiratete Spione, die sich beruflich in die Quere kommen.   Fotoquelle: Universal Studios/Claudette Barius/Focus Features 2025
"Black Bag - Doppeltes Spiel"
In seinem Agententhriller "Black Bag - Doppeltes Spiel" lässt Steven Soderbergh eine prominente Schauspielriege auflaufen, darunter Michael Fassbender, Cate Blanchett und Pierce Brosnan.  Fotoquelle: Universal Studios
"Final Destination 6: Bloodlines"
Stefanie Reyes (Kaitlyn Santa Juana) versucht ihre Familie vor dem sicheren Tod zu beschützen. Können die Aufzeichnungen ihrer Großmutter ihr dabei helfen?  Fotoquelle: 2024 Warner Bros. Pictures, Inc/Eric Milner
"Final Destination 6: Bloodlines"
"Final Destination 6: Bloodlines" geht zurück an den Ursprung des todbringenden Übels.   Fotoquelle: 2024 Warner Bros. Pictures, Inc
"Nina und das Geheimnis des Igels"
Ein kleiner Igel spielt die Hauptrolle in jeder Gute-Nacht-Geschichte, die Nina von ihrem Papa erzählt bekommt.   Fotoquelle: Parmi les Lucioles Doghouse/[eksystent distribution] filmverleih
"Nina und das Geheimnis des Igels"
"Nina und das Geheimnis des Igels" ist ein französischer Animationsfilm, der kindgerecht vom aktuellen Thema Arbeitslosigkeit erzählt.   Fotoquelle: [eksystent distribution] filmverleih

Eine Zeit lang hatte sich Steven Soderbergh vom Kino verabschiedet. Inzwischen ist der Schöpfer prägender Werke wie "Traffic – Macht des Kartells" (2000) aber wieder voll dabei. Nach seiner von 2013 bis 2017 andauernden Kreativpause realisierte er jedes Jahr mindestens einen Spielfilm. Dass der ursprünglich aus der Independent-Szene kommende US-Amerikaner noch immer positiv überraschen kann, beweist er vor allem mit seiner jüngsten Arbeit "Black Bag – Doppeltes Spiel", die nun ebenso wie die Horror-Fortsetzung "Final Destination 6: Bloodlines" und der Zeichentrickfilm "Nina und das Geheimnis des Igels" auf DVD und Blu-ray erscheint.

"Black Bag – Doppeltes Spiel" (VÖ: 14. August)

Kathryn (Cate Blanchett) und George (Michael Fassbender) sind nicht nur verheiratet, sie arbeiten auch beide als Geheimagenten: Das ist die Ausgangslage in Steven Soderberghs neuem Film "Black Bag – Doppeltes Spiel", aus der bald schon ein scheinbar unlösbares Dilemma erwächst. Jemand habe etwas gestohlen, "etwas ungemein Wertvolles", poltern Vorgesetzte in einem Briefing. Die "undichte Stelle" müsse schleunigst gefunden werden. Der Verdacht fällt auf Kathryn, und ausgerechnet George soll die Angelegenheit aufklären. Er beobachtet sie, sie beobachtet ihn, beide beobachten sich gegenseitig und sehen sich immer wieder vielsagend und vermeintlich "wissend" tief in die Augen ... Nur das Publikum weiß bis zuletzt nie genau, wer von den beiden Profis im Täuschen und Tarnen ein "doppeltes" (oder falsches) Spiel spielt. Ist Kathryn berechtigt im Visier der Behörden gelandet? Oder löst sich am Ende dieses undurchsichtigen Spionagethrillers doch alles ganz anders auf? Für die Beziehung von George und Kathryn wird die Geschichte in jedem Fall zur größtmöglichen Zerreißprobe.

Preis DVD: circa 16 Euro

Derzeit beliebt:
>>"Die Büffels": Der Start der neuen Familien-Soap von Mallorca-Star Lorenz Büffel
>>Thomas Müller jetzt bei den Vancouver Whitecaps - hier kann man die MLS sehen
>>"Der Usedom-Krimi: Friedhof der Welpen": Kritik zum Krimi mit Katrin Sass
>>Entführt, verwirrt, gefährlich: Die Maus bringt den „Tatort“ mit Martin Brambach zum Beben

US, 2025, Regie: Steven Soderbergh, Laufzeit: 90 Minuten

"Final Destinations 6: Bloodlines" (VÖ: 14. August)

Seit 25 Jahren beschäftigt sich die Horrorfilmreihe "Final Destination" mit der Idee, dass der Tod einen genauen Plan hat, wen er holen kommt, und dass diesem Plan kein Mensch entkommen kann. Nun, 14 Jahre nach dem fünften Teil, kehrt das Franchise mit "Final Destinations 6: Bloodlines" zum Ursprung allen Übels zurück: College-Studentin Stefanie Reyes (Kaitlyn Santa Juana) wird von wiederkehrenden Albträumen geplagt, in der sie und ihre auf grausame Weise ums Leben kommen. Um zu verstehen, was es mit den angsteinflößenden Visionen auf sich hat, reist sie zurück in ihre Heimat zu ihrer Großmutter Iris Campbell (Gabrielle Rose): Auch sie hatte als junge Frau Todesvisionen. Eine, so erzählt sie, rettete ihr und etlichen weiteren Menschen das Leben. "Aber der Tod mag es nicht, wenn man seine Pläne durchkreuzt", warnt sie ihre Enkelin. Stefanie und ihre Familie sind deshalb in ernster Gefahr ...

Tony Todd, der seit dem ersten Film 2000 den Totengräber William Bludworth spielt, hat auch in "Final Destinations 6: Bloodlines" wieder einen Auftritt. Sollte es eine weitere Fortsetzung der Reihe geben, müsste sie allerdings erstmals ohne Todd auskommen: Der US-Amerikaner ist im November 2024 im Alter von 69 Jahren verstorben.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2025, Regie: Zach Lipovsky/Adam B. Stein, Laufzeit: 105 Minuten

"Nina und das Geheimnis des Igels" (VÖ: 14. August)

Es ist schon eine Weile her, dass sich ein kleiner Igel in die Fabrik von Ninas Vater verlaufen hatte. Seither spielte das stachelige Tier die Hauptrolle in den allabendlichen Gute-Nacht-Geschichten. Doch mit dem Verlust seiner Arbeit hat Ninas Vater auch die Lust an Gute-Nacht-Geschichten verloren. Ninas bestem Freund Mehdi geht es ähnlich: Auch sein Papa ist plötzlich arbeitslos. Schuld daran, so glauben die Kinder, ist der Fabrikmanager, der Geld gestohlen haben soll. Als Ninas Familie in den Ferien nicht mehr ans Meer fahren kann, beschließen die beiden Kinder, ihren Vätern zu helfen: Gemeinsam mit dem fiktiven kleinen Igel begeben sie sich auf Schatzsuche im heimatlichen Wald, denn irgendwo muss das abhandengekommene Geld ja wohl sein! "Nina und das Geheimnis des Igels" ist ein französischer Zeichentrickfilm, der im Original unter anderem vom "Die fabelhafte Welt der Amélie"-Star Audrey Tautou synchronisiert wurde. Die Jugend-Filmjury bewertet den Film positiv: "Dass Arbeitslosigkeit in einem Kinderfilm thematisiert wird, finden wir bemerkenswert und in der momentanen Situation, in der in den Nachrichten ständig von Entlassungen in Firmen gesprochen wird, sehr zeitgemäß und wichtig."

Preis DVD: circa zwölf Euro

FR, 2023, Regie: Alain Gagnol/Jean-Loup Felicioli, Laufzeit: 75 Minuten

Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Am 7. August starten im Kino die Filme "Freakier Friday", eine Fortsetzung der Körpertausch-Komödie mit Lindsay Lohan, "Was uns verbindet", ein Drama von Carine Tardieu, und "Weapons", ein Mystery-Horror von Zach Cregger. Viel Unterhaltung ist garantiert.
Kino-Neustarts
Freakier Friday

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Alien: Earth": Wie realistisch ist die Serienversion des Endlos-Horrors?
Was sich lohnt
Alien: Earth
Das ist die beste Stephen-King-Verfilmung aller Zeiten!
Kritikerwertung
Stephen King
Kino-Neustarts: "Die nackte Kanone", "Wilma will mehr" und "Together - Unzertrennlich"
Kino-Highlights
Die nackte Kanone
Hugh Grant als Psychopath in "Heretic": Die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Heretic"
Neue DVDs und Blu-rays: "Köln 75", "Warfare" und "Locked"
Heimkino-Highlights
"Köln 75"
Eine Ermittlerin wird zum Opfer
"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi"
"Dünentod - Ein Nordsee-Krimi"
Warum "Paradise Highway" mehr als nur ein Thriller ist
"Paradise Highway – Straße der Angst"
Paradise Highway - Straße der Angst
Wikingermord in Husum: Ein neuer Fall für Ria Larsen!
"Die Toten am Meer: Der Wikinger"
Die Toten am Meer - Der Wikinger
Zum Jubiläum: "Der weiße Hai" wieder auf der Leinwand
Kultklassiker
"Der weiße Hai"
Neue DVDs und Blu-rays: Highlights der Woche
Filmneuerscheinungen
"Blood & Sinners"
Von Benoni nach Hollywood: Charlize Therons Aufstieg
Karrierebeginn
Charlize Theron
Daniel Küblböcks letzte Tage im Fokus: ARD-Doku enthüllt neue Details
Tragischer Tod
Daniel Küblböck
Spektakuläre Fahrstuhl-Show: Söder im Kreuzverhör
"heute-show extra – Next Stop Köster"
heute-show extra - Next Stop Köster
Ein Held erwacht aus der Finsternis
"Batman Begins"
Batman Begins
Eine Begegnung, die Leben verändert
"Trapps Sommer"
Trapps Sommer
"Top Dog Germany" startet neue Staffel mit Victoria Swarovski
"Top Dog Germany – Der beste Hund Deutschlands"
Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands
Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!
Die Fußball-Kracher bei MagentaSport
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Das "Sommerhaus der Stars" 2025: Diese Promi-Paare sind dabei!
Auch Krimi-Star dabei
Jochen und Tina Horst
Pool-Unfall: Bachelor Martin Braun verletzt sich bei den Dreharbeiten!
„Die Bachelors“
RTL-Bachelor Martin Braun streift sich sein Sakko über die Schulter.
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Louis Klamroth mit neuer Show – “Press Play” exklusiv in der ARD-Mediathek
Neue Politik-Show
Louis Klamroth
Brandanschlag auf die Maus: Deutschland zeigt Herz
Maus-Solidarität
Die Sendung mit der Maus
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Kino-Highlights: "Freakier Friday", "Was uns verbindet" und "Weapons"
Kino-Neustarts
Freakier Friday
Patrick Lindner: Sein Einsatz für queere Jugendliche rührt zu Tränen!
Queere Unterstützung
Patrick Lindner und Peter Schäfer
K-Pop: Der knallharte Weg zum Ruhm
Einblicke
Phänomen K-Pop - Südkoreas Exportschlager
Evelyn Burdecki machte mit Partner Schluss – wegen kleinen Fingern!
Podcast-Einblicke
Evelyn Burdecki
Alex Karp und seine Firma Palantir: ARD-Doku über die mächtige Überwachungsfirma
"ARD Dokumentarfilm: Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp"
ARD Dokumentarfilm: Watching You - Die Welt von Palantir und Alex Karp
80 Jahre nach Hiroshima: Terra X beleuchtet die nukleare Bedrohung
"Terra X History: Im Schatten der Bombe – 80 Jahre Hiroshima"
Im Schatten der Bombe - 80 Jahre Hiroshima
Die Wahrheit über die "Schwarzwaldklinik"
Anja Kruse enthüllt
Anja Kruse und Sascha Hehn