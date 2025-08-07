Martina Reuter über ihren Abnehmerfolg: "Reine Kopfsache"

Martina Reuter ist keine Unbekannte beim SAT.1-"Frühstücksfernsehen". Seit 2022 gehört die österreichische Moderatorin zum erweiterten Moderationsteam der Sendung. Nun kehrte sie als Gast zur Morgenshow zurück – und zeigte sich dabei im Gespräch stark gewandelt. 33 Kilogramm in nur 16 Monaten hat 46-jährige gebürtige Wienerin abgenommen.

An den Tag, an dem sie beschloss, Gewicht zu reduzieren, erinnert sie sich noch genau: Der 17. März 2024 sei es gewesen, der Geburtstag ihrer Mutter. Bei der Feier habe es ein deftiges Mittagessen gegeben, einschließlich fünf verschiedener Kuchenangebote. Am Abend danach sei ihr zu Hause "kotzübel" gewesen. "Ich habe mich angeschaut und gedacht: Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht so sein!" Damals habe sie beschlossen: "Es reicht, es geht nicht mehr so weiter. Ich muss was ändern."

Ex-Curvy-Frau Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein" Im Rückblick ist Martina Reuter vor allem eines klargeworden: Abnehmen sei "reine Kopfsache". Ihr Tipp: Mit niemandem darüber reden! "Weil's alle besser wissen, jeder gibt dir einen Rat. Ich wollte das alles nicht." Tipp Nummer zwei: sich kein konkretes Ziel setzen, sondern einfach schauen, wie der Körper auf neue Impulse reagiert.

Sie habe ihre komplette Ernährung umgestellt und das nach ihrer eigenen Formel. In kurzen Abständen habe sie immer ein Lebensmittel mehr weglassen. Erst Kaffee, dann "das obligatorische Stück Kuchen am Nachmittag", danach Brot, schließlich Zucker.

Mit dem Ergebnis ist die aus der ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich" und dem Teleshopping bekannte Moderatorin rundum glücklich. "Ich habe mich immer wohlgefühlt als Curvy-Frau", sagte Reuter bei SAT.1. "Aber ich weiß, wie es jetzt ist, ich habe den Vergleich. Ich weiß, wie ich mit 110 Kilo war, und wie es jetzt mit 71 oder 72 Kilo ist. Ich möchte nicht mehr so sein. Das Leben ist für mich einfacher jetzt." Früher habe sie unter Hitzewallungen und aneinander reibenden Oberschenkeln gelitten. "Das sind Themen, die kenne ich, ich hatte sie über Jahre, und ich möchte sie nicht mehr."



Mehr dazu in unserer Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Einverstanden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. "Diesen Walk werde ich nie vergessen!" Wie krass der Vorher-Nachher-Vergleich bei ihr ausfällt, zeigt Martina Reuter auch in einer aktuellen Foto-Collage bei Instagram. "Zwischen den beiden Fotos liegt knapp ein Jahr und ich finde es so unfassbar cool, dass ich's durchgezogen habe!", schreibt sie zu den beiden Bikini-Bildern.

Der Lohn: Reuter nahm im Mai bei der Miami Beach Wear Fashion Week teil. "Diesen Walk werde ich nie vergessen!", schreibt sie zu einem weiteren Foto-Post, der sie auf dem Laufsteg in den USA zeigt. "In Amerika wusste natürlich niemand, wie ich vor einem Jahr ausgesehen habe und was ich die letzten 14 Monate getan habe, um diesen Moment zu erleben! In meinem Blick sieht man meinen Mut meinen Stolz und meine Dankbarkeit." Das Credo der 46-Jährigen: "Dinge durchziehen – egal was die anderen sagen!"

