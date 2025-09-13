"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land": Die Doku für Abenteurer und Naturliebhaber

In der zweiten Folge der Reportagereihe "Sehnsuchtsorte" kommt das ZDF Hochglanzformat am Samstagnachmittag so richtig in Schwung. Hüttenwirt und Sennerin schwelgen im Film "Urlaub im Berchtesgadener Land" genauso wie die Gäste vom ruhigen Leben im Naturpark Berchtesgaden, wenn auch seit Urzeiten von zahllosen Touristen belagert. Die "Werktätigen" selbst, seien sie sowohl Koch als auch Fäkalienentsorger wie der Hüttenwirt Oli, oder Sennerin auf Zeit wie Vroni, die sich mit ihrem originalen Bayern-Sound als wahrer Star des Reportagefilms entpuppt, loben die Natureinsamkeit in höchsten Tönen. Der leise hauchende Kommentar spricht gar von einem Instagram-Hotspot: Will er noch mehr Touristen in den schönen, hochberühmten Bergpark locken?

Fünf Kameraleute liefern süffige Bilder vom Hüttenleben auf 1.600 Metern, bei dem der Helikopter unentbehrlich ist, von Kuhweiden und senkrecht empor zeigenden Klettersteigen, bei deren Anblick einem schwindlig wird. Dann doch lieber mit den Kühen zum Almauftrieb über den schönen, weltberühmten Königssee gefahren – und mit Kapitänin Lena aus Düsseldorf im Dampfer. Allerliebst, wie sie die Naturverbundenheit der Alteingesessenen lobt und zum Klang des Start-Flügelhorns glaubhaft beteuert, dass man hier "auch richtig zur Ruhe kommt".

Zwar warnt der Kommentar des Films (Regie: Eva Schiller und Caroline Drees), dass die Abenteuerlust beim Klettern "leicht zur Gefahr werden kann". Doch schon Vroni, die Sennerin auf Zeit, die so schön auf die Karrieremenschen drunt' im Tal schimpfen kann und so fleißig ihren "Schnittkäse" mit Chili-, Bärlauch- und Walnuss-Verfeinerung produziert, wird dafür sorgen, dass wieder ein paar Millionen mehr zur schönen Sommerzeit an den Königssee kommen. Sehr verführerisch gemacht.

