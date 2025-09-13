Home News TV-News

"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land": Die Doku für Abenteurer und Naturliebhaber

"ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land"

Berchtesgadener Land: Ein Paradies für Naturfreunde

13.09.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
In der ZDF-Reportage "Urlaub im Berchtesgadener Land" werden die majestätischen Gipfel und idyllischen Seen des Naturparks Berchtesgaden vorgestellt. Ein Muss für Naturfreunde und Abenteuerlustige.
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Zwischen Gipfelglück und Logistikstress leben die Hüttenwirte Hoeft - hier mit ihrer Tochter - im Kärlingerhaus auf 1.600 Metern Höhe. Ein Hubschrauber versorgt die Hütte.  Fotoquelle: ZDF / Manuel Brückl
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Eine Naturbegabung als Sennerin am Königssee: Veronika, die eigentlich Erzieherin ist, streichelt eine ihrer Kühe auf der Weide.  Fotoquelle: ZDF / Franz Neumayr
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Auch, wenn sie zahllose Gäste über den Königssee schippert: Lena, die Kapitänin lobt die Ruhe im Berchtesgadener Land.  Fotoquelle: ZDF / Franz Neumayr
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Lena aus Düsseldorf liebt ihre Arbeit als Kapitänin auf dem Könighssee.  Fotoquelle: ZDF / Franz Neumayr
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Veronika hat sich als Sennerin auf Zeit im Berchtesgadener Land einen Lebenstraum erfüllt.  Fotoquelle: ZDF / Franz Neumayr
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Vroni liebt ihre Käselaiben. Mit Chili, Bärlauch oder Walnuss werden sie verfeinert.  Fotoquelle: ZDF / Franz Neumayr

In der zweiten Folge der Reportagereihe "Sehnsuchtsorte" kommt das ZDF Hochglanzformat am Samstagnachmittag so richtig in Schwung. Hüttenwirt und Sennerin schwelgen im Film "Urlaub im Berchtesgadener Land" genauso wie die Gäste vom ruhigen Leben im Naturpark Berchtesgaden, wenn auch seit Urzeiten von zahllosen Touristen belagert. Die "Werktätigen" selbst, seien sie sowohl Koch als auch Fäkalienentsorger wie der Hüttenwirt Oli, oder Sennerin auf Zeit wie Vroni, die sich mit ihrem originalen Bayern-Sound als wahrer Star des Reportagefilms entpuppt, loben die Natureinsamkeit in höchsten Tönen. Der leise hauchende Kommentar spricht gar von einem Instagram-Hotspot: Will er noch mehr Touristen in den schönen, hochberühmten Bergpark locken?

ZDF
ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land
Reportage • 13.09.2025 • 17:35 Uhr

Fünf Kameraleute liefern süffige Bilder vom Hüttenleben auf 1.600 Metern, bei dem der Helikopter unentbehrlich ist, von Kuhweiden und senkrecht empor zeigenden Klettersteigen, bei deren Anblick einem schwindlig wird. Dann doch lieber mit den Kühen zum Almauftrieb über den schönen, weltberühmten Königssee gefahren – und mit Kapitänin Lena aus Düsseldorf im Dampfer. Allerliebst, wie sie die Naturverbundenheit der Alteingesessenen lobt und zum Klang des Start-Flügelhorns glaubhaft beteuert, dass man hier "auch richtig zur Ruhe kommt".

Zwar warnt der Kommentar des Films (Regie: Eva Schiller und Caroline Drees), dass die Abenteuerlust beim Klettern "leicht zur Gefahr werden kann". Doch schon Vroni, die Sennerin auf Zeit, die so schön auf die Karrieremenschen drunt' im Tal schimpfen kann und so fleißig ihren "Schnittkäse" mit Chili-, Bärlauch- und Walnuss-Verfeinerung produziert, wird dafür sorgen, dass wieder ein paar Millionen mehr zur schönen Sommerzeit an den Königssee kommen. Sehr verführerisch gemacht.

ZDF.reportage: Urlaub im Berchtesgadener Land – Sa. 13.09. – ZDF: 17.35 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

