Sky du Mont wütet gegen Florian Silbereisen: "hat null Präsenz"

29.10.2025, 13.00 Uhr
von Julian Flimm
Schauspieler Sky du Mont übt deutliche Kritik am ZDF-Traumschiff und seinem Kapitän Florian Silbereisen.
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Sky du Mont hat gegen Florian Silbereisen ausgeteilt.  Fotoquelle: picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann; ZDF / Dirk Bartling (Montage)

Schauspieler Sky du Mont spart nicht mit klaren Worten. Im Interview mit Freizeit Vergnügen äußert der 78-Jährige massive Zweifel am ZDF-„Traumschiff“. Die Kultreihe habe seiner Ansicht nach deutlich an Klasse eingebüßt – verantwortlich dafür sei ausgerechnet Florian Silbereisen. Dessen Ernennung zum Kapitän sei, so du Mont, eine „folgeschwere Fehlentscheidung“.

Darsteller kritisiert Florian Silbereisen scharf

Besonders im Visier des Schauspielers steht Florian Silbereisen selbst. Ihm fehle es, wie du Mont betont, an Persönlichkeit: „keine Ecken und Kanten“ und keinerlei Autorität. Zwar wirke Silbereisen beim Publikum sympathisch, doch gerade die Ausstrahlung, die ein Kapitän brauche, sei nicht vorhanden. Das harte Fazit: „Florian Silbereisen hat null Präsenz.“

Harte Worte: Sky du Mont attackiert auch ZDF-Verantwortliche

Die Kritik des Schauspielers beschränkt sich dabei nicht nur auf Silbereisen selbst. Auch die Entscheidungsträger im Sender bekommen ihr Fett weg. So meint du Mont, dass die Verantwortlichen beim ZDF die Besetzung mit Silbereisen bewusst aus Popularitätsgründen getroffen hätten – und nicht aus künstlerischer Überzeugung. "Das sind die Leute, die man feuern sollte", sagt er über die verantwortlichen Redakteure. "Die haben nicht alle Tassen im Schrank." Die Entscheidung, einen Entertainer ohne Schauspielausbildung als Kapitän einzusetzen, sei in seinen Augen "dumm".

Nicht der Einzige: Auch andere Stars kritisieren das „Traumschiff“

Sky du Mont ist mit seiner Meinung nicht allein. Auch andere Branchenkollegen wie Schauspielerin Mariella Ahrens hatten sich in der Vergangenheit kritisch über den zunehmenden Einsatz von Nicht-Schauspielern in TV-Rollen geäußert. Besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, so der Vorwurf, zähle oft nur noch der Bekanntheitsgrad – nicht das Können.



"Das Traumschiff": Diese Ziele steuert Florian Silbereisen 2025 noch an!
Seit über 40 Jahren begeistert "Das Traumschiff" – und 2025 erwarten uns noch zwei weitere Episoden: Das wissen wir über die Filme.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Quoten sprechen für sich

Den Erfolg des "Traumschiffs" beeinflusst die wiederholte Kritik allerdings kaum. Seit Silbereisens Amtsantritt im Jahr 2019 fährt die Kultreihe weiterhin solide Quoten ein – bei den Zuschauern scheint Florian Silbereisen also besser anzukommen als bei manchen Kollegen. Das ZDF selbst hat sich bisher nicht zu den Aussagen von Sky du Mont geäußert.

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

