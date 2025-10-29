Home News TV-News

"Sportschau: Rise & Fall of 1860 München": Die Doku über den Traditionsverein

"Sportschau: Rise & Fall of 1860 München"

Löwen, Legenden und Lizenzentzug: 1860 München im Fokus

29.10.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue ARD-Dokumentationsreihe über große Traditionsvereine startet mit 1860 München und beleuchtet deren Höhen und Tiefen. Weitere Filme über den 1. FC Kaiserslautern und den VfB Stuttgart folgen.
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Die Atmosphäre im Stadion an der Grünwalder Straße gleicht oft einem Hexenkessel - unabhängig vom Spielstand.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Thomas F. Starke
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Auch auf dem Rasen, wie hier von den Spielern Tunay Deniz (rechts) und Jesper Verlaat, werden Sechzger-Erfolge frenetisch gefeiert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Leonhard Simon
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Der Mit-Eigner des Vereins, Hasan Ismaik, ist bei vielen Fans nicht gerade beliebt.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Leonhard Simon
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Die Fan-Treue der Anhänger zum Verein gilt als legendär - und wird offensichtlich von Generation zu Generation vererbt.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Leonhard Simon
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Ein treuer Fanblock begleitet das aktuelle Team von 1860 München auch zu vielen Auswärtsspielen wie hier zu Rot-Weiß Essen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Christof Koepsel
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Die Stimmung im Grünwalder Stadion ist meistens euphorisch - selbst bei mäßigen sportlichen Leistungen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Leonhard Simon

Die Sechziger – eine neue ARD-Dokureihe steigt gleich wuchtig ein und wirft einen Blick auf die Achterbahnfahrt des derzeit zweitbekanntesten Münchner Clubs. "Rise & Fall of 1860 München" ist der Film überschrieben, der an die sportlichen Erfolge und Misserfolge von 1860 München ebenso erinnert wie an die Schlagzeilen über den Fußball hinaus. Parallel starten in der ARD Mediathek Filme zum 1. FC Kaiserslautern und zum VfB Stuttgart. Insgesamt fünf Folgen der Reihe über die großen deutschen Traditionsvereine sind geplant.

ARD
Sportschau: Rise & Fall of 1860 München
Dokumentation • 29.10.2025 • 23:50 Uhr

Der FC Bayern München mit seinen Superstars, den Rekordeinnahmen und dem prominent besetzten, auch in der Öffentlichkeit mitunter meinungsstarken Management wurde eine Weile bewundernd bis abfällig als "FC Hollywood" bezeichnet. Wenn man zum Maßstab nimmt, dass große Hollywood-Filmstoffe die Zutaten Leidenschaft, Dramatik und Emotion brauchen, könnten auch die Sechzger hier mitmischen. Sie spielen inzwischen im Grünwalder Stadion, der angestammten Heimat der Münchner Löwen, das im Stadtteil Giesing und eben gerade nicht im Nobel-Vorort Grünwald steht.

Durchmarsch von der dritten in die erste Liga

Das "Sportschau"-Team gibt der Dramaturgie von Beginn an schon mit dem Titel "Rise & Fall" die Tonalität vor. Es ist fürwahr ein Auf und Ab, das diesen Verein seit Jahrzehnten umgibt. Natürlich hat er grandiose Aufstiegsmomente ("Rise") erlebt, als er in den Jahren 1963 und 1964 den DFB-Pokal sowie 1966 die deutsche Meisterschaft gewann. Und natürlich gibt es viele Geschichten vom Niedergang des Traditionsclubs. Leidensbereitschaft ist gefragt, seit jeher,

Derzeit beliebt:
>>"besseresser: Klägliche Kühlprodukte": Die Doku-Reihe mit Sebastian Lege
>>"Marie Brand und der überwundene Tod": Kritik zum ZDF-Krimi mit Mariele Millowitsch
>>"So etwas habe ich an keinem meiner bisherigen Arbeitsplätze erlebt": Johanna Graen über "Sturm der Liebe"
>>Helene Fischer zurück im TV? Erste Fotos aus ARD-Show aufgetaucht

Ein besonders düsteres Kapitel: 1982 erfolgte nach einem zeitweiligen Lizenzentzug der Zwangsabstieg in die Amateuroberliga ("Fall"). Allerdings kam es in den Jahren 1992 bis 1994 dann eben auch wieder zum direkten Durchmarsch von der dritten in die erste Bundesliga, was für eine neue Mythenbildung sorgte. Aus Sicht der meist sehr treuen "Löwen"-Fans kann der Verein ohnehin nicht wirklich untergehen.

Was auf jeden Fall zum Verein gehört, ist die permanent große Unruhe, die auch viel mit den Machtspielen und dem Kompetenzgerangel der Führungsetage zu tun hat. Jüngster Tiefpunkt: Der Investor Hasan Ismaik, ein jordanischer Geschäftsmann, hatte angekündigt, dass er seine Anteile am Verein verkaufen wollte. Wenig später wurde bekannt, dass der Ausstiegs-Deal, den manche Anhänger bereits bejubelt hatten, doch wieder platzte. Eine nicht ganz untypische "Sechzger"-Story.

Sportschau: Rise & Fall of 1860 München – Mi. 29.10. – ARD: 23.50 Uhr

Thomas Müller wird Experte bei der Fußball-WM 2026
Thomas Müller, ehemaliger Nationalspieler und FC Bayern-Star, wechselt zu MagentaTV als TV-Experte für die Fußball-WM 2026.
TV-Kracher
Thomas Müller

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Nord bei Nordwest – Auf der Flucht": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Hinnerk Schönemann?
Spannung und Humor
"Nord bei Nordwest - Auf der Flucht"
Evelyn Burdecki über die Reise zu sich selbst: "Angst ist der schlechteste Wegbegleiter, den man haben kann"
Im Interview
Evelyn Burdecki mit einem Koffer.
Marleen Lohse über „Nord bei Nordwest“-Dreh: „Das war richtig schlimm“
Exklusiv bei „Inas Nacht“
Marleen Lohse in einer braunen Jacke.
ARD deckt auf: Die schmutzigen Tricks mit Backwaren
"Die Tricks mit Brot und Brötchen"
Die Tricks mit Brot und Brötchen
Eintracht-Star sucht verzweifelt Blutspender für seine Katze
Haustier in Not
Michy Batshuayi
Charlotte Lindholm ermittelt wieder alleine im "Tatort"
"Tatort: Letzte Ernte"
Tatort: Letzte Ernte
Neue ARD-Serie enthüllt die Gefahren der digitalen Welt
"Schattenseite"
Schattenseite
"Ich wäre gestorben": Netflix-Doku zeigt Rap-Legende Haftbefehl am Drogenabgrund
Deutschrap-Ikone
"Babo - Die Haftbefehl-Story"
Live-Krimi-Dinner: Diese Promis sind dabei!
Neue Show
"Tödliches Spiel - Das Krimi-Dinner"
Kling und Mommsen als chaotisches Duo
"Schule am Meer – Unter einem Dach"
Schule am Meer - Unter einem Dach
Von Amy Winehouse bis Billie Eilish: Diese Musikdokus muss man gesehen haben!
Musiklegenden enthüllt
Die besten Musikerdokus aller Zeiten
Von Theater bis Karriereende: Was wurde aus den Stars der Kult-Serie "Diese Drombuschs"?
Beliebte TV-Familie
Diese Drombuschs
Thomas Seitel: Das ist über den Vater von Helene Fischers Kindern bekannt
Große Liebe
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Neue Show für Steffen Henssler: Jetzt legt sich der TV-Koch mit ganz Europa an
Internationaler Kochwettbewerb
"Europa grillt den Henssler"
Sorge um Ex-"Bachelorette": Nadine Klein musste notoperiert werden
Not-OP in New York
Nadine Klein
So reich ist Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone
Formel-1-Mogul
Bernie Ecclestone
Trauer um den "schönsten Jungen der Welt": Björn Andrésen ist tot
Vermächtnis
Björn Andrésen
Prinz Harry beim Kürbisschnitzen: Meghan teilt privates Video von Familienausflug
Royales Familienleben
Herzogin Meghan und Prinz Harry
Diese Stars schummelten bei ihrem Alter
Altersgeheimnisse
Jennifer Lopez
Jürgen Milski zeigt sich als Katalog-Model vor 23 Jahren – Fans erkennen ihn nicht wieder
Modelvergangenheit
Jürgen Milski
"Let's Dance"-Star Motsi Mabuse präsentiert sich ohne Perücke!
Natürliche Schönheit
Motsi Mabuse trägt ein blaues Kleid.
"Die Rosenheim-Cops" fast abgesetzt – so kam doch noch die Rettung
Rettung der Kult-Serie
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
"Inga Lindström: Herz über Kopf": Wie gut war die Romanze mit Zoe Moore?
Romantisches Drama
"Inga Lindström: Herz über Kopf"
"Bergretter"-Star Sebastian Ströbel: "mit Kindern weiß ich, wie viel auf dem Spiel steht"
Abenteuer Bergwelt
Sebastian Ströbel im Interview
Linda Zervakis' ProSieben-Reportage: Sicherheit ist kein Selbstläufer
„Under attack – wer Deutschland bedroht und wie wir uns wehren“
Linda Zervakis
Schockierende Archivfunde: Die Pogromnacht von 1938 neu erzählt
"Die Nacht der Schande – Novemberpogrome 1938"
Die Nacht der Schande
Eine Zeitkapsel der düsteren Überraschungen
"Moresnet – The Book of Death: Das Tagebuch"
Moresnet - The Book of Death: Das Tagebuch
Matthias Matschke deckt auf: Die Machenschaften der Immobilienhaie
"ARD Story: Crashkurs für Immobilienhaie"
ARD Story: ARD Story: Crashkurs für Immobilienhaie
Stefan Schwab im mysteriösen Voralpenland
"Kohlrabenschwarz"
"Kohlrabenschwarz"
Der Countdown läuft: "A House Of Dynamite" entfesselt nukleare Spannung
Auf Netflix
"A House Of Dynamite" | Netflix