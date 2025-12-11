Home News TV-News

"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball

11.12.2025, 14.25 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Kurz vor Weihnachten lädt Beatrice Egli zu einer besonderen Samstagabend-Show auf der ARD ein. Mit prominenten Gästen wie Maite Kelly und Ben Zucker blickt sie auf das musikalische Jahr 2025 zurück.
Die Beatrice Egli Show
In der ARD-Sendung "Beatrice Egli Show" blickt Gastgeberin Beatrice Egli nicht nur auf die musikalischen Highlights des Jahres.  Fotoquelle: SWR/Manfred H. Vogel

Die ARD setzt kurz vor Weihnachten auf ein festliches TV-Highlight. Die achte Ausgabe der "Beatrice Egli Show" läuft am Samstag, 20. Dezember, um 20.15 Uhr. Angekündigt werden "Musik, gute Laune, Emotionen, Überraschungen, menschliche Begegnungen". Die Sendung soll in diesem Jahr besonders stimmungsvoll wirken.

Im Zentrum steht ein "persönlicher und emotionaler Rückblick auf das musikalische Jahr 2025". Egli blickt mit ihren Gästen auf Songs und Momente zurück, die das Jahr geprägt haben. Es geht zudem um Menschen, die 2025 "über sich hinausgewachsen sind".

"Ich freue mich sehr auf diese Show, sie ist etwas ganz Besonderes", sagt Gastgeberin Egli in einem Statement. Sie wolle dem Publikum einen Abend voller Wärme schenken. Die Sendung gehe kurz vor Weihnachten "besonders zu Herzen", so die Schlagersängerin.

Musik, Menschen, Emotionen und Fußball

Die Gästeliste ist prominent besetzt. Mit dabei sind unter anderem Maite Kelly, Ben Zucker und Kommentator Thorsten Schorn, der in der Sendung den diesjährigen ESC in Basel Revue passieren lässt. Auf der Bühne stehen bekannte Namen und frische Talente. darunter Santiano, Heinz Rudolf Kunze, Annett Louisan, Ella Endlich, "Wackelkontakt"-Sänger Oimara und Francine Jordi.

Auch der Sport findet seinen Platz. Im Fokus steht der Rückblick auf die Frauen-Fußball-EM. Dazu spricht Egli mit Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger. Ergänzt wird die Show durch "kleine Wundergeschichten" über Menschen, die "Mut machen" und "Hoffnung schenken".

Eurovision Song Contest (ESC)

