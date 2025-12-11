"Gute Laune, Emotionen, Überraschungen": In der "Beatrice Egli Show" gibt es sogar Platz für Fußball

Stefan Raab landet auf dem Quoten-Niveau von RTL Nitro – und weit unter ZDFneo

Bei der "Stefan Raab Show" brennt der Baum. Das trifft inhaltlich auf die aktuelle Folge zu – vor allem aber auf die prekäre Quoten-Situation. Am Mittwochabend musste sich der RTL-Star sogar Spartenprogrammen geschlagen geben.