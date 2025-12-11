"Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!": Alle Infos zur Comedy-Übertragung

Das Programm sollte schlicht den Namen "#13" tragen. Dass die Beschäftigung mit der vermeintlichen Unglückszahl nicht ohne Wirkung blieb, merkt man im Comedy-Programm "Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!" schnell. Natürlich hält der trotz ergrauter Haare noch immer quicklebendig und stets zum neuen (Gedanken-)Sprung ansetzende Comedian wenig von albernem Aberglauben. Aber dass ausgerechnet sein 13. Programm dann wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie zunächst doch schwer unter die Räder kam und nicht wie geplant vor Publikum stattfinden konnte, wurmte "Michel" Mittermeier dann doch sehr.

Michael Mittermeier – Live auf der Bühne! Show • 11.12.2025 • 22:00 Uhr

Ausstrahlung mit langem Abstand Das Bühnenprogramm strahlt der BR, der mit dem Übervater der deutschen Stand-up-Szene auch sonst eng zusammenarbeitet, nun an zwei Abenden aus. Teil zwei der Aufzeichnung aus dem Circus Krone in München folgt am Donnerstag, 18. Dezember, ebenfalls um 22.00 Uhr. Mitgefilmt wurde der von Fans umjubelte Abend bereits im April 2024.

Inhaltlich schafft es Mittermeier, sich überzeitlich und damit "frisch" zu halten. Traditionell macht der Komiker aus Dorfen in Oberbayern einen Bogen um die politischen Themen und konzentriert sich gerne lieber aufs Allgemein-Menschliche. So darf man deswegen bei latent altersmilden Gags über Exzesse der Jugendsprache schmunzeln. Oder darüber, dass sich nun auch Mittermeier zum Club der alten weißen Männer zählt. Im nächsten Jahr wird der noch immer jugendlich wirkende Spaßmacher 60 Jahre alt. Aber es gibt Schlimmeres!

