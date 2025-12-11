Home News TV-News

"Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!": Alle Infos zur Comedy-Übertragung

"Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!": Alle Infos zur Comedy-Übertragung

11.12.2025, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Michael Mittermeiers 13. Bühnenprogramm wird im BR gezeigt. Der Comedian nimmt Aberglauben und Jugendsprache aufs Korn und bleibt trotz grauer Haare jugendlich frisch.
Da schaugst aber: Michael Mittermeier nähert sich dem Seniorenalter. Im April 2026 wird er 60 Jahre alt.  Fotoquelle: BR/yo man ! media productions GmbH
Verfluchter Aberglaube: Sein 13. Bühnenprogramm konnte wegen der Corona-Beschränkungen lange nicht anlaufen.  Fotoquelle: BR/yo man ! media productions GmbH
Michael Mittermeier hat das Spotten nicht verlernt.  Fotoquelle: BR/yo man ! media productions GmbH
Die Bühnenenergie von Michael Mittermeier ist enorm. Er liebt den direkten Bezug zu seinem Publikum.  Fotoquelle: BR/yo man ! media productions GmbH

Das Programm sollte schlicht den Namen "#13" tragen. Dass die Beschäftigung mit der vermeintlichen Unglückszahl nicht ohne Wirkung blieb, merkt man im Comedy-Programm "Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!" schnell. Natürlich hält der trotz ergrauter Haare noch immer quicklebendig und stets zum neuen (Gedanken-)Sprung ansetzende Comedian wenig von albernem Aberglauben. Aber dass ausgerechnet sein 13. Programm dann wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie zunächst doch schwer unter die Räder kam und nicht wie geplant vor Publikum stattfinden konnte, wurmte "Michel" Mittermeier dann doch sehr.

Michael Mittermeier – Live auf der Bühne!
Show • 11.12.2025 • 22:00 Uhr

Ausstrahlung mit langem Abstand

Das Bühnenprogramm strahlt der BR, der mit dem Übervater der deutschen Stand-up-Szene auch sonst eng zusammenarbeitet, nun an zwei Abenden aus. Teil zwei der Aufzeichnung aus dem Circus Krone in München folgt am Donnerstag, 18. Dezember, ebenfalls um 22.00 Uhr. Mitgefilmt wurde der von Fans umjubelte Abend bereits im April 2024.

Inhaltlich schafft es Mittermeier, sich überzeitlich und damit "frisch" zu halten. Traditionell macht der Komiker aus Dorfen in Oberbayern einen Bogen um die politischen Themen und konzentriert sich gerne lieber aufs Allgemein-Menschliche. So darf man deswegen bei latent altersmilden Gags über Exzesse der Jugendsprache schmunzeln. Oder darüber, dass sich nun auch Mittermeier zum Club der alten weißen Männer zählt. Im nächsten Jahr wird der noch immer jugendlich wirkende Spaßmacher 60 Jahre alt. Aber es gibt Schlimmeres!

Michael Mittermeier – Live auf der Bühne! – Do. 11.12. – BR: 22.00 Uhr




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

