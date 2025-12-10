Home News TV-News

Neben Jana Ina & Giovanni Zarrella: Diese Promis sind bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei

Promi-Neuzugänge

Neben Jana Ina & Giovanni Zarrella: Diese Promis sind bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei

10.12.2025, 08.49 Uhr
von Paulina Meissner
Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" gibt es eine neue Star-Besetzung. Neben Jana Ina und Giovanni Zarrella werden drei weitere Promis in der nächsten Folge dabei sein.
Jana Ina und Giovanni Zarrella
Jana Ina und Giovanni Zarrella treten am Samstag gemeinsam bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" an.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Andreas Rentz
Michelle Hunziker
Michelle Hunziker ist in der kommenden Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Gerald Matzka
"Ehrlich Brothers"
Die "Ehrlich Brothers" treten neben Michelle Hunziker und den Zarrellas bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" an.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Thomas Niedermueller

Am vergangenen Samstagabend feierten Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) ihren Abschied von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert". Besonders für Gottschalk, der kurz zuvor seine Krebserkrankung öffentlich machte, war es ein bedeutender Moment. Doch auch nach dem Abschied der drei TV-Legenden soll es mit dem TV-Format weitergehen.

Wie RTL bereits bekannt gab, werden Moderator Giovanni Zarrella (47) und seine Ehefrau Jana Ina (48) Teil der nächsten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" sein. Doch das Paar tritt nicht alleine an. Wie der Sender nun mitteilte, werden in der Sendung, die bereits am 13. Dezember auf RTL ausgestrahlt wird, auch drei weitere Stars dabei sein: Sowohl Michelle Hunziker (48) als auch das Magier-Duo "Die Ehrlich Brothers" – bestehend aus den Brüdern Andreas (47) und Chris Ehrlich (43) – verstärken am kommenden Samstag das Promi-Panel. Ob und welche Stars auch über die nächste Folge heraus in der Sendung zu sehen sein werden, wurde noch nicht verraten.

Thorsten Schorn bleibt "Denn sie wissen nicht, was passiert" erhalten

Michelle Hunziker war bereits an der Seite von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" zu sehen, zudem war sie dieses Jahr neben Hazel Brugger und Sandra Studer Teil des Moderationsteams beim Eurovision Song Contest. RTL erklärt dazu: "Ihre bemerkenswerte, internationale Live-Show-Erfahrung macht sie zur idealen Besetzung." Auch die "Ehrlich Brothers" sind durch ihre Touren ein großes Publikum gewöhnt. Jana Ina und Giovanni Zarrella stehen laut dem Sender zudem "wie kaum ein anderes Duo für moderne Samstagabend-Unterhaltung".

Derzeit beliebt:
>>Larissa Marolt: Das macht die GNTM-Kandidatin heute
>>José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie
>>Pause mitten in der Staffel? Das ist bei den ZDF-"Bergrettern" los!
>>So war "Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella und seinen Gästen

Der Ablauf der Show bleibt gleich: Die Promis treten in zwei Teams in Spielen gegeneinander an. Welche Spiele und Herausforderungen sie dabei erwarten, wissen wie vorher nicht. Ebenso unbekannt ist bislang, welcher der Promis die Rolle des Moderators oder der Moderatorin übernehmen wird. Zumindest ein Posten bleibt unverändert: Auch in der kommenden Folge wird Thorsten Schorn die Rolle des Spielleiters übernehmen.



RTL zeigt "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag, 13. Dezember, um 20.15 Uhr im TV und im Stream auf RTL+.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ein polarisierender Thomas Gottschalk: Das waren seine größten Fauxpas
Skandale auf großer Bühne
Thomas Gottschalk und Heidi Klum
Mini-Rente für Thomas Gottschalk: Muss der Entertainer im Alter darben?
Finanzen des Showmasters
Thomas Gottschalk
Nach TV-Show: Zuschauer sorgen sich um Stefan Raab
Wie geht es ihm wirklich?
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
„Bauer sucht Frau“: Friedrich bricht Rekord und spricht überraschend offen über seinen Weg
Redkordbauer privat
Bauer sucht Frau
Zwischen Empörung und Mitgefühl: Das denkt Deutschland über Thomas Gottschalk
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Krebs, Kritik, Karriere-Ende: Warum Gottschalk jetzt endgültig Schluss macht
Vielseitige Gründe
Thomas und Karina Gottschalk
So feiert Ina Müller Weihnachten: Essen, Alkohol, keine Küche
Familiäre Weihnachtstraditionen
Ina Müller
Thomas Gottschalk kämpft gegen Krebs – und kündigt ein Comeback an
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
ZDF-Heist mit Haltung: Drei Schwestern legen sich mit der Pharmawelt an
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
"Gar kein Geld macht auch nicht glücklich"
Bill Kaulitz kritisiert Thomas Gottschalk schonungslos
Nach öffentlichen Fauxpas
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
ARD zeigt neuen Weihnachtsfilm mit Bjarne Mädel
"Prange – Man ist ja Nachbar"
Prange - Man ist ja Nachbar
ARD-Doku zeigt die Geschichte hinter den Schlagzeilen
"Being Jérôme Boateng"
Being Jérôme Boateng
Warum Marisa Burger am letzten Tag bei den „Rosenheim-Cops“ ersetzt wurde
Karrierewechsel
Marisa Burger schmunzelt in die Kamera.
Nach Kritik von Howard Carpendale: So reagiert Helene Fischer
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne
Wolfgang Fierek wird 75: Das bewegte Leben der bayerischen Kultfigur
Von Ottobrunn nach Arizona
Wolfgang Fierek
Donald Trump greift ein: Netflix-Deal mit Warner Bros wird zur Machtfrage
Milliardenschwerer Vorstoß
Warner Bros
Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
Kostendruck beim MDR
MDR-Turm, Leipzig
Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“
Kuriose Anekdote
Jeannine Michaelsen
„Die Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl spricht über den Tod ihres Sohnes
Das emotionale Weihnachtsspecial
Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten
Rückkehr mit Staffel 4 – alle Infos zur Fortsetzung mit Birgitte Nyborg
"Borgen – Macht und Ruhm"
"Borgen - Macht und Ruhm"
Das machen die "Buffy"-Stars heute
Buffy-Reboot
"Buffy - Im Bann der Dämonen": Die Darsteller früher und heute
Jimmy Kimmel darf noch länger Witze über Donald Trump machen
Sieg für Kimmel
Jimmy Kimmel
Klaas Heufer-Umlauf mit klaren Worten zum "Traumschiff": "Die können gar nichts"
Traumschiff-Kritik
Klaas Heufer-Umlauf spricht.
Friedliche Kooperation: Zwischen Fronten und Freundschaft
"37°: Mein Freund, der Feind"
37°: Mein Freund, der Feind
Jahresrückblick 2025: Harald Leschs düstere Prognose
"Terra X: Harald Lesch und ... sein persönlicher Jahresrückblick 2025"
Harald Lesch
Die berühmte Frau an der Seite des „Tatort“-Stars Edin Hasanovic
Edin Hasanovic im Portrait
Edin Hasanovic
"Tatort Münster": So verlief Mechthild Großmanns letzter Fall
Abschied nach 23 Jahren
"Tatort: Die Erfindung des Rades"
„Queen of Fucking Everything“: Eine verstörend gute Krimi-Drama-Serie
Neue ZDF-Serie
Queen of fucking everything
Neuer „Stromberg“ und Horror-Hit: Das läuft jetzt im Kino
Kino-Highlights der Woche
Stromberg - Wieder alles wie immer
Offiziell: Katy Perry ist mit Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau zusammen
Süßer Liebesschnappschuss
Justin Trudeau und Katy Perry