Neben Jana Ina & Giovanni Zarrella: Diese Promis sind bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" dabei

Am vergangenen Samstagabend feierten Thomas Gottschalk (75), Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) ihren Abschied von der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert". Besonders für Gottschalk, der kurz zuvor seine Krebserkrankung öffentlich machte, war es ein bedeutender Moment. Doch auch nach dem Abschied der drei TV-Legenden soll es mit dem TV-Format weitergehen.

Wie RTL bereits bekannt gab, werden Moderator Giovanni Zarrella (47) und seine Ehefrau Jana Ina (48) Teil der nächsten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" sein. Doch das Paar tritt nicht alleine an. Wie der Sender nun mitteilte, werden in der Sendung, die bereits am 13. Dezember auf RTL ausgestrahlt wird, auch drei weitere Stars dabei sein: Sowohl Michelle Hunziker (48) als auch das Magier-Duo "Die Ehrlich Brothers" – bestehend aus den Brüdern Andreas (47) und Chris Ehrlich (43) – verstärken am kommenden Samstag das Promi-Panel. Ob und welche Stars auch über die nächste Folge heraus in der Sendung zu sehen sein werden, wurde noch nicht verraten.

Thorsten Schorn bleibt "Denn sie wissen nicht, was passiert" erhalten Michelle Hunziker war bereits an der Seite von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?" zu sehen, zudem war sie dieses Jahr neben Hazel Brugger und Sandra Studer Teil des Moderationsteams beim Eurovision Song Contest. RTL erklärt dazu: "Ihre bemerkenswerte, internationale Live-Show-Erfahrung macht sie zur idealen Besetzung." Auch die "Ehrlich Brothers" sind durch ihre Touren ein großes Publikum gewöhnt. Jana Ina und Giovanni Zarrella stehen laut dem Sender zudem "wie kaum ein anderes Duo für moderne Samstagabend-Unterhaltung".

Der Ablauf der Show bleibt gleich: Die Promis treten in zwei Teams in Spielen gegeneinander an. Welche Spiele und Herausforderungen sie dabei erwarten, wissen wie vorher nicht. Ebenso unbekannt ist bislang, welcher der Promis die Rolle des Moderators oder der Moderatorin übernehmen wird. Zumindest ein Posten bleibt unverändert: Auch in der kommenden Folge wird Thorsten Schorn die Rolle des Spielleiters übernehmen.

RTL zeigt "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag, 13. Dezember, um 20.15 Uhr im TV und im Stream auf RTL+.

