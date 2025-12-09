Jeannine Michaelsen über Teddy Teclebrhan: „Ich hab mich eingenässt“

"Du kennst Joko und Klaas, du gehörst zu den coolen", stellt Barbara Schöneberger über ihre Podcast-Gesprächspartnerin Jeannine Michaelsen fest, die vor allem als Moderatorin der erfolgreichen ProSieben-Show "Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt" bekannt ist. Die 51-Jährige ergänzt: "Du kennst doch sicher auch Teddy Teclebrhan und so. Du bist doch genau da, wo alle hinwollen." Das kann die "7 vs. Wild"-Kandidatin nur mit Freuden bestätigen und packt in Bezug auf Teddy eine amüsante Anekdote aus.

So sei der Comedian einer der wenigen Menschen, bei denen sie die "private und öffentliche Person" nicht unterscheide. "Ich verfalle so schnell in irgendeinen der schlecht von mir nachgemachten Dialekte, die er als Figur macht", lacht Michaelsen in der neusten Folge des Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" und erzählt, dass sie Teddy vor allem auch gut kenne, weil sie beide in Köln gewohnt und regelmäßig das gleiche Café morgens besucht haben. Eines Tages sei es dann zu einer "sehr lustigen Begegnung" gekommen, wie die 43-Jährige verrät.

Anekdote aus Köln: Jeannine Michaelsen trifft Comedian Teddy Teclebrhan "Immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns gefreut und uns Hallo gesagt und fertig", berichtet Jeannine Michaelsen über Teddy, der ein "unglaublich netter Typ" sei. Als sie den beliebten Komiker einst dann mal am Brüsseler Platz in Köln getroffen hatte, kam es allerdings zu einer kuriosen Panne.

Die Moderatorin war mit ihrem damaligen Freund unterwegs, es war ein langer Sommertag und sie hatte schon so "vier Cola und drei Wasser" getrunken, erinnert sich Jeannine Michaelsen, dass sie irgendwann sehr dringend auf die Toilette musste. "Dann wölbt sich ja irgendwann der Unterbauch", erklärt sie weiter und merkt an, dass es in Köln nicht viele öffentliche Toiletten gebe.

Jeannine Michaelsens peinlicher Moment: Eingenässt vor Teddy Teclebrhan! Schließlich habe sie Teddy vor einem Laden getroffen und sei mit ihm ins Gespräch gekommen. Zum Abschied habe der Entertainer dann zu ihr gesagt: "Ach übrigens: Herzlichen Glückwunsch!" Schöneberger entgegnet erstaunt: "Nein, der dachte, du bist schwanger?!"

Michaelsen bestätigt, sie sei "ganz irritiert" gewesen und habe nur geantwortet: "Ach so, ne, ich muss nur pinkeln." Das sei Teddy dann "wahnsinnig unangenehm" gewesen "und ich fand es irre lustig und das hat natürlich nicht geholfen bei Harndrang, wenn man dann auch noch dolle lachen muss", so die TV-Moderatorin. "Dann hast du auch noch in die Hose gemacht", ahnt Schöneberger schon, worauf die Geschichte hinausläuft. Jeannine Michaelsen gibt zu: "Ja, dann habe ich mich vor Teddy Teclebrhan eingenässt und seitdem ist er der Patensohn meiner Blase."

