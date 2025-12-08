Home News Streaming-News

„Queen of Fucking Everything“: Eine verstörend gute Krimi-Drama-Serie

Neue ZDF-Serie

08.12.2025, 12.18 Uhr
von Paula Oferath
"Queen of Fucking Everything" erzählt die Geschichte von Linda, einer betrogenen Immobilienmaklerin, die in die Kriminalität abdriftet. Mit Drama, Humor und einem Hauch Krimi sorgt die Serie für Spannung und Emotionen.
Queen of fucking everything
Linda (Laura Malmivaara, links) und Marke (Katja Küttner) waren einst enge Freundinnen.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Linda (Laura Malmivaara) steckt in der Bredouille.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Eigentlich gehört Linda (Laura Malmivaara) zur High Society Helsinkis, doch ihr glamouröses Leben gerät aus den Fugen ...  Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Dass die Immobilienmaklerin Linda Saarniluoto (Laura Malmivaara) ihren Luxus aufgeben muss, ist für sie keine Option.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Linda kämpft mit einem Obdachlosen (Juho Milonoff) um Pfandflaschen.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Marke (Katja Küttner) hatte es in ihrer Kindheit nie leicht.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Der Zuschauer wird in der Dramaserie "Queen of fucking everything" mitten in das kuriose Leben von (Laura Malmivaara) geworfen.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
"Queen of fucking everything"
Das Leben von Linda Saarniluoto (Laura Malmivaara) hat seinen Tiefpunkt erreicht.  Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Linda (Laura Malmivaara) gerät immer wieder mit einem Obdachlosen aneinander.   Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi
Queen of fucking everything
Die Immobilienmaklerin Linda Saarniluoto (Laura Malmivaara) erkennt sich selbst kaum wieder. Wie weit geht sie, um an Geld zu gelangen?  Fotoquelle: ZDF/ Jaakko Kahilaniemi

"Ihre Karte wurde abgelehnt", heißt es gleich zu Beginn der ersten Folge der sechsteiligen finnischen Krimi-Dramaserie "Queen of fucking everything" (ab Freitag, 12. Dezember, im ZDF streamen). Ein Satz, der sofort Unbehagen auslöst und zugleich den Ton für eine Geschichte vorgibt, die Tragik und Witz meisterhaft vereint. Von der ersten Minute an wird der Zuschauer in das kuriose Leben von Linda Saarniluoto (Laura Malmivaara) hineingezogen, ohne Vorwarnung, ohne sanften Übergang. Und dieses Leben hat gerade seinen Tiefpunkt erreicht. Eigentlich wollte Linda nur einen Kaffee kaufen, doch das Konto ist leer und die Wohnung kahl. Sämtliche Möbel und Erinnerungsstücke sind im Zuge einer Zwangsvollstreckung abgeholt worden.

Schuld daran ist Lindas Ehemann Mikael, der sie um Millionen betrogen und sich dann in Luft aufgelöst hat. Einst führten die beiden ein glamouröses Leben in den besten Kreisen Helsinkis. Nun steht Linda vor den Scherben dieses Luxus-Daseins, gezwungen, sich mit einer Realität auseinanderzusetzen, die nichts mehr mit Glanz und Glorie zu tun hat. Sie zählt jeden Cent, kämpft mit einem Obdachlosen um Pfandflaschen und wird mit der bitteren Erkenntnis konfrontiert, dass der schöne Schein, den sie so lange gepflegt hat, nur noch eine leere Hülle ist. Doch selbst in dieser Misere hält sie an ihrer Fassade fest. In Bluse, High-Heels und natürlich mit ihrer Louis-Vuitton-Tasche über der Schulter bleibt Linda, was sie immer war: eine Frau, die sich nicht unterkriegen lässt – wenigstens nicht nach außen.

"Queen of Fucking Everything": Darum wird Lindas Geschichte immer düsterer

In stillen Momenten schaut die Immobilienmaklerin alte Videos auf ihrem Handy an, in denen sie und Mikael lachend durch den Schnee tollen. Diese kurzen, schmerzhaften Erinnerungen durchziehen die Serie wie feine Risse in einem Porzellanbild. Sie lassen erahnen, wie groß die Liebe einmal war und wie tief der Verrat sitzt. Und doch bleibt keine Zeit für Sentimentalität. Linda muss handeln.

Aus der Verzweiflung heraus greift sie zu Mitteln, die sie selbst nie für möglich gehalten hätte. Zum ersten Mal seit fünf Jahren besucht sie ihre demenzkranke Mutter im Pflegeheim. Ein einziger Griff in deren Schmuckkästchen, und für den Moment ist die finanzielle Not gelindert. Aber der Hunger nach Stabilität wächst. Bald sucht Linda den Kontakt zu Marke (Katja Küttner), ihrer Jugendfreundin, die es nie leicht hatte und deren moralischer Kompass schon lange nach anderen Regeln funktioniert. Zwischen dubiosen Immobiliengeschäften, alten Bekanntschaften und Männern, die ihr gefährlich werden könnten, rutscht Linda immer tiefer in eine Welt ab, die sie zugleich abstößt und fasziniert.



Michael Schumachers Anruf traf Johannes B. Kerner mitten ins Herz
Michael Schumacher hinterließ nicht nur sportliche Triumphe, sondern auch ein bemerkenswertes humanitäres Erbe. Johannes B. Kerner blickt dabei auf einen Augenblick zurück, der ihn bis heute bewegt.
"Ein Herz für Kinder"-Gala
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher

Von der Verzweifelten zur Königin der Unterwelt

"'Queen of Fucking Everything' ist eine komödiantisch hochkarätige Krimiserie mit manchmal düsteren Untertönen. Wir verfolgen, wie die in die Enge getriebene Linda sich für ein Leben als Kriminelle entscheiden muss, sich dabei als Naturtalent erweist und sich schließlich in den Erfolg auf der dunklen Seite verliebt", erklärt Tiina Lymi, die nicht nur das Drehbuch zur Serie schrieb, sondern auch Regie führte. "Die Serie flirtet mit Humor in makabren Nuancen. Alles in der Welt der Kriminellen ist zunächst neu und beängstigend, aber irgendwann beginnt man, eine abgetrennte Hand in den Mixer zu stecken und sie in der Toilette hinunterzuspülen, ohne sich zu übergeben", sagt Lymi.

Und doch liegt hinter allem eine tiefere Frage, die sich wie ein roter Faden durch Lindas Geschichte zieht: "Wie weit kann ein Mensch gehen, um sich zu verteidigen?"

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
