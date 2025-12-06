Home News TV-News

„Ein Herz für Kinder“: Die große Charity-Gala mit Johannes B. Kerner

"Ein Herz für Kinder"

Die große Charity-Gala im ZDF mit Stars und Herzensprojekten

06.12.2025, 06.30 Uhr
von Rupert Sommer
Die ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" mit Moderator Johannes B. Kerner sorgt auch in diesem Jahr für einen emotionalen Abend voller Mitmenschlichkeit und beeindruckender Spenden.
Ein Herz für Kinder
Für Johannes B. Kerner, selbst selbst dreifacher Vater, ist die Moderation der Spendengala eine Herzensangelenheit.  Fotoquelle: ZDF/Christoph Neumann

Es ist ein Fernsehabend, für den beeindruckende Zahlen sprechen: Auch in diesem Jahr geht es bei der ZDF-Spendensendung "Ein Herz für Kinder" ums Geld – und das am Nikolausabend! Über 27 Millionen Euro kamen im vergangenen Jahr bei der Charity-Aktion, hinter der die geballte Medienmacht des Springer-Konzerns steckt, zusammen – für Hilfsprojekte weltweit. Jede Gabe kann hier kleine oder größere Wunder bewirken.

ZDF
Ein Herz für Kinder
Show • 06.12.2025 • 20:15 Uhr

Allein 1.380 Kindern konnte in den vergangenen Monaten mit einer OP geholfen werden, heißt es beim Verlag mit Hauptsitz in Berlin. In 58 Ländern konnte die Aktion im vergangenen Jahr Projekte und Familien unterstützen. Und es lohnt sich, fleißig weiterzuspenden. Auch in wirtschaftlichen angespannten Zeiten ist Mitmenschlichkeit das Gebot der Stunde: Jeder Cent hilft!

Diese Stars unterstützen Johannes B. Kerner bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala

Durch die Live-Gala für den guten Zweck führt erneut Johannes B. Kerner das Publikum. Unterstützt wird der dreifache Familienvater von deutschen und internationalen Prominenten aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung, die wieder für ihre eigenen Projekte werben oder Spenden am Telefon entgegennehmen.

Derzeit beliebt:
>>„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Letzter Auftritt von Gottschalk
>>Nach der Diagnose: So urteilt das Netz über Thomas Gottschalk
>>Michael Schumachers Anruf ließ Johannes B. Kerner sprachlos zurück
>>Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle

Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Thomas Gottschalk verabschiedet sich von der Bühne. Mit 75 Jahren sagt der Entertainer, der als Gesicht der Samstagsabend-Unterhaltung galt, "Tschüss" zum Showgeschäft.
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk



Die Initiative "Bild hilft e.V. – Ein Herz für Kinder" wurde bereits 1978 gegründet und unterstützt vor allem deutsche Projekte und Einrichtungen, wie Suppenküchen, Kinderkliniken, Kindergärten oder Schulen. ZDF und die "Bild"-Zeitung aus dem Hause Springer versprechen einen Abend "voller Emotionen und Mitgefühl" – was sich auch in einem hoffentlich hohen Spendenaufkommen niederschlägt.

Ein Herz für Kinder – Sa. 06.12. – ZDF: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Themen dieses Artikels
Kerners Köche

Das könnte dich auch interessieren

„Aktenzeichen XY“ bringt Bewegung in Mordfall der kleinen Zeynep (5)
Mordfall von 1986
Akltenzeichen XY ... ungelöst
Lutz van der Horst verrät im ZDF: Politiker warnen sich in WhatsApp-Gruppe vor der "heute-show"
Satire-Reporter
Lutz van der Horst
"Vielleicht haben sie Angst": Heinz Rudolf Kunze beklagt, dass junge Musiker nicht "Farbe bekennen"
Appell an die Jugend
Heinz Rudolf Kunze
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Eine halbe Milliarde für Mittelerde: Lohnt sich „Die Ringe der Macht“ wirklich?
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Urteil wegen Po-Biss: 2100 Euro Geldbuße für Schauspielerin Anna Werner Friedmann
Was war da los?
Anna Werner Friedmann vor dem Bezirksgericht
Mats Hummels wird WM-Experte bei MagentaTV - neben Klopp und Müller!
Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Mats Hummels
Beim Staatsbankett mit Bundespräsident Steinmeier: König Charles witzelt über deutsche Autoindustrie
Staatsbankett
Frank-Walter Steinmeier und König Charles III.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
"Liebesbrief an Jenny": So gut war die Klinik-Romanze mit Stefanie Reinsperger & Golo Euler
Was sich lohnt
Liebesbriefe an Jenny
Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert
Harrys Bühnenfauxpas
Prinz Harry
George Clooney als Hollywood-Star in der Krise: „Jay Kelly“ bei Netflix
Die Oscar-Hoffnung von Netflix
"Jay Kelly" | Netflix
„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas
Vierte Ehe für Schauspielerin
Kim Cattrall
Judith Rakers entschuldigt sich für falsche Aussagen
Qualzuchten bei Tieren
Judith Rakers
So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale
Das machen die "Freunde fürs Leben"-Stars heute
Karrieren nach der Serie
Was wurde aus den "Freunden fürs Leben"?
George Clooney verrät: In seinem ersten Film wurde er "von einem Bären gefressen"
George Clooneys Anfangsjahre
George Clooney
Postapokalyptische Suche nach Kunst: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD & Blu-ray Neuheiten
"Afterburn"
"Mit Herz und Hilde": Martin Brambach über seine Rolle als Ronnie
Dramatische Komödie
Martin Brambach im Anzug.
"Mit Herz und Hilde": Kritik zur Fortsetzung der Komödie mit Martin Brambach
Mit Herz und Hilde
"Mit Herz und Hilde"
So skrupellos ist moderner Boulevardjournalismus
"Bis es blutet"
Bis es blutet
Harter Knast-Alltag: Flucht, Clan-Krieg und politische Abgründe
"Asbest 2"
Asbest 2
Neuer Favorit: Dieser Brite könnte wirklich der nächstes James Bond werden
Craigs Nachfolger
Daniel Craig war lange das Gesicht der Bond-Reihe.
Maximiliansorden: Markus Söder zeichnet Ralph Siegel mit dem "Bayerischen Nobelpreis" aus
Bayerischer Orden
Ralph Siegel und Markus Söder
Lottomillionär Chico ersteigert Dortmunder Tatort-Rolle
Auf Gala
Kürsat Yildirim bei der 21. Kinderlachen-Gala 2025
Falsche Behauptungen? Anne Wünsche gewinnt vor Gericht gegen Oliver Pocher
Urteil gefällt
Oliver Pocher trägt einen Anzug und schaut ernst.
Warum Thomas Gottschalk jetzt wirklich aufhört – eine Analyse
Vielseitige Gründe
Thomas Gottschalk
"Bappas": Wenn Väter an Alltagsklippen scheitern
Moderne Vaterrolle
Bappas
"The Tower": Darum geht's in der britischen Krimiserie bei ARTE
Was sich lohnt
The Tower
"2025! Menschen, Bilder, Emotionen": Alle Infos zum RTL-Jahresrückblick im TV
Jahresrückblick 2025
2025! Menschen, Bilder, Emotionen