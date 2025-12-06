„Ein Herz für Kinder“: Die große Charity-Gala mit Johannes B. Kerner

Es ist ein Fernsehabend, für den beeindruckende Zahlen sprechen: Auch in diesem Jahr geht es bei der ZDF-Spendensendung "Ein Herz für Kinder" ums Geld – und das am Nikolausabend! Über 27 Millionen Euro kamen im vergangenen Jahr bei der Charity-Aktion, hinter der die geballte Medienmacht des Springer-Konzerns steckt, zusammen – für Hilfsprojekte weltweit. Jede Gabe kann hier kleine oder größere Wunder bewirken.

Allein 1.380 Kindern konnte in den vergangenen Monaten mit einer OP geholfen werden, heißt es beim Verlag mit Hauptsitz in Berlin. In 58 Ländern konnte die Aktion im vergangenen Jahr Projekte und Familien unterstützen. Und es lohnt sich, fleißig weiterzuspenden. Auch in wirtschaftlichen angespannten Zeiten ist Mitmenschlichkeit das Gebot der Stunde: Jeder Cent hilft!

Diese Stars unterstützen Johannes B. Kerner bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala Durch die Live-Gala für den guten Zweck führt erneut Johannes B. Kerner das Publikum. Unterstützt wird der dreifache Familienvater von deutschen und internationalen Prominenten aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung, die wieder für ihre eigenen Projekte werben oder Spenden am Telefon entgegennehmen.

Die Initiative "Bild hilft e.V. – Ein Herz für Kinder" wurde bereits 1978 gegründet und unterstützt vor allem deutsche Projekte und Einrichtungen, wie Suppenküchen, Kinderkliniken, Kindergärten oder Schulen. ZDF und die "Bild"-Zeitung aus dem Hause Springer versprechen einen Abend "voller Emotionen und Mitgefühl" – was sich auch in einem hoffentlich hohen Spendenaufkommen niederschlägt.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

