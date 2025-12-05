Home News Star-News

Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert

Harrys Bühnenfauxpas

05.12.2025, 11.58 Uhr
von Franziska Wenzlick
Prinz Harry erntete bei einem Auftritt in der "Late Show with Stephen Colbert" Buhrufe nach einem Scherz über US-Präsident Trump. Auch der Moderator gilt als Trump-Kritiker.
Prinz Harry
Bei einem Auftritt in der "Late Show with Stephen Colbert" stieß Prinz Harry beim Publikum nicht nur auf Zustimmung.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Aaron Chown -Pool

Medienerfahrung hat Prinz Harry als britischer Royal im Laufe seines Lebens zuhauf gesammelt. Nichtsdestotrotz gelang es dem 41-Jährigen bei seinem jüngsten Auftritt in der "Late Show with Stephen Colbert" nicht, das Publikum für sich zu gewinnen – ganz im Gegenteil.

Unter anderem witzelte Harry in der beliebten US-Talksendung über die angebliche Leidenschaft der Amerikaner für die Monarchie. "Ihr seid eindeutig von Königshäusern bessessen", stichelte der Sohn von König Charles III in einem scherzhaften Dialog mit Stephen Colbert. Als der Moderator widersprach, erklärte der bereits seit einigen Jahren in Kalifornien lebende Harry: "Ich habe gehört, dass ihr einen König gewählt habt!" Während der Moderator diesen Seitenhieb in Bezug auf Präsident Donald Trump als "guten Punkt" bezeichnete, waren aus den Reihen des Publikums lautstarke Buhrufe zu vernehmen.

Stephen Colbert als schärfster Trump-Kritiker im US-Fernsehen?

In den USA fanden zuletzt immer wieder sogenannte "No Kings"-Proteste statt. Die Forderung von Millionen Menschen, die unter anderem im Juni und im Oktober landesweit auf die Straße gingen: Man wolle "keine Könige". Dem republikanischen Präsidenten Donald Trump werfen die Organisatoren vor, die USA mit dem autoritären Regierungsstil eines Königs zu führen.

So denkt Howard Carpendale wirklich über Deutschland
Howard Carpendale, einer der größten Stars der Schlagerwelt, kritisiert in einem Interview die deutsche Politik und äußert sich besorgt über globale Krisen und die Demokratie in den USA.
Schlagerstar mit Politik-Kritik
Howard Carpendale



Stephen Colbert selbst gilt ebenfalls als scharfer Kritiker des Regierungsoberhaupts. Nachdem im Juli dieses Jahres bekannt geworden war, dass der Sender CBS die "Late Show" im Mai 2026 einstellen werde, gab sich der Satiriker besonders kampfeslustig: "Wie können Sie es wagen, mein Herr?", sagte er damals in Anspielung auf Donald Trumps Äußerung, Colberts Talent sei "noch kleiner als seine Einschaltquoten". Den Seitenhieb ließ der 61-Jährige nicht auf sich sitzen: "Könnte ein talentloser Mann den folgenden satirischen Witz verfassen? Sie können mich mal!" (Im Original: "Go F... Yourself!")

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

