Prinz Harry erntet Buh-Rufe nach Trump-Witz bei Stephen Colbert

Medienerfahrung hat Prinz Harry als britischer Royal im Laufe seines Lebens zuhauf gesammelt. Nichtsdestotrotz gelang es dem 41-Jährigen bei seinem jüngsten Auftritt in der "Late Show with Stephen Colbert" nicht, das Publikum für sich zu gewinnen – ganz im Gegenteil.

Unter anderem witzelte Harry in der beliebten US-Talksendung über die angebliche Leidenschaft der Amerikaner für die Monarchie. "Ihr seid eindeutig von Königshäusern bessessen", stichelte der Sohn von König Charles III in einem scherzhaften Dialog mit Stephen Colbert. Als der Moderator widersprach, erklärte der bereits seit einigen Jahren in Kalifornien lebende Harry: "Ich habe gehört, dass ihr einen König gewählt habt!" Während der Moderator diesen Seitenhieb in Bezug auf Präsident Donald Trump als "guten Punkt" bezeichnete, waren aus den Reihen des Publikums lautstarke Buhrufe zu vernehmen.

Stephen Colbert als schärfster Trump-Kritiker im US-Fernsehen? In den USA fanden zuletzt immer wieder sogenannte "No Kings"-Proteste statt. Die Forderung von Millionen Menschen, die unter anderem im Juni und im Oktober landesweit auf die Straße gingen: Man wolle "keine Könige". Dem republikanischen Präsidenten Donald Trump werfen die Organisatoren vor, die USA mit dem autoritären Regierungsstil eines Königs zu führen.

Stephen Colbert selbst gilt ebenfalls als scharfer Kritiker des Regierungsoberhaupts. Nachdem im Juli dieses Jahres bekannt geworden war, dass der Sender CBS die "Late Show" im Mai 2026 einstellen werde, gab sich der Satiriker besonders kampfeslustig: "Wie können Sie es wagen, mein Herr?", sagte er damals in Anspielung auf Donald Trumps Äußerung, Colberts Talent sei "noch kleiner als seine Einschaltquoten". Den Seitenhieb ließ der 61-Jährige nicht auf sich sitzen: "Könnte ein talentloser Mann den folgenden satirischen Witz verfassen? Sie können mich mal!" (Im Original: "Go F... Yourself!")

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!