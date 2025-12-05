Home News Star-News

„Sex and the City“-Star Kim Cattrall heiratet Russell Thomas

Vierte Ehe für Schauspielerin

05.12.2025, 11.22 Uhr
von Franziska Wenzlick
Dreimal war Kim Cattrall bereits verheiratet. Nun hat die Schauspielerin sich erneut vor den Altar getraut – und ihrem langjährigen Partner Russell Thomas das Jawort gegeben.
Kim Cattrall
Schauspielerin Kim Cattrall hat geheiratet - zum vierten Mal.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Kevin Winter
Kim Cattrall und Russell Thomas
Kim Cattrall und ihr jetziger Ehemann Russell Thomas sind seit 2015 ein Paar.  Fotoquelle: 2025 Getty Images for BFC/Gareth Cattermole

Kim Cattrall hat geheiratet. Wie unter anderem "People" berichtet, soll die in England geborene Schauspielerin mit ihrem Partner Russell Thomas in London vor den Traualtar getreten sein. Nur zwölf Gäste waren demnach anwesend, als sich Cattrall und Thomas bei einer schlichten Zeremonie in der Chelsea Old Town Hall das Jawort gaben.

Kennengelernt hat sich das Paar in der BBC-Radioshow "Woman's Hour" im Jahr 2016. Erst im Sommer dieses Jahres erklärte der "Sex and the City"-Star gegenüber "The Times": "Wir sind jetzt fast zehn Jahre zusammen und hatten eine fantastische Zeit." Die 69-Jährige und ihr 14 Jahre jüngerer Lebensgefährte hätten "einfach so viel Spaß miteinander", verriet Cattrall zudem und schwärmte davon, dass Thomas "ein bisschen ein Rebell" sei.

Kim Cattrall und der bis heute schwelende Streit mit Sarah Jessica Parker

In der Vergangenheit war Kim Cattrall bereits dreimal verheiratet. Ihre erste Ehe mit Larry Davis, die die Schauspielerin im Alter von nur 21 Jahren eingegangen war, hielt nur zwei Jahre und wurde 1979 annulliert. 1982 heiratete sie Andre J. Lyson, mit dem sie von 1982 bis 1989 liiert war und gemeinsam in Frankfurt lebte. Cattralls dritte Ehe mit dem Jazzmusiker Mark Levinson hielt von 1998 bis 2004.

Weltweite Bekanntheit erlangte Kim Cattrall in den 90er-Jahren vor allem durch ihre Rolle als Samantha Jones in der Comedyserie "Sex and the City". Mit ihrer Drehpartnerin Sarah Jessica Parker soll sie sich jedoch nie verstanden haben. "Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Das wusste ich noch nie", sagte Cattrall 2017 in einem Interview über ihre ehemalige Kollegin. Teil des Spin-offs "And Just Like That ..." war sie – im Gegensatz zu Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis – bis auf einen kleinen Gastauftritt nicht. Stattdessen wirkte Cattrall in den vergangenen Jahren in Serien wie "How I Met Your Father", "Glamorous" und "Queer as Folk" mit.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

