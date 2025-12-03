Home News TV-News

"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!

Cameo in Kultserie

"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!

03.12.2025, 09.45 Uhr
von Marina Birner
Matthias Killing, Moderator des "SAT.1-Frühstücksfernsehens", bekommt einen Gastauftritt in der Serie "Die Landarztpraxis". Bei der Premierenfeier in Schliersee überzeugte er im spontanen Casting.
"Die Landarztpraxis"
Sie spielen die Hauptrollen in der neuen, vierten Staffel der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis", von links: Michael Raphael Klein, Diane Willems, Oliver Franck, Juliane Fisch und Ben Braun.  Fotoquelle: Joyn/Marc Rehbeck/Willi Weber
Matthias Killing
Matthias Killing darf sich freuen: Er übernimmt eine kleine Rolle in der SAT.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis".  Fotoquelle: SAT.1 / Claudius Pflug

Bei der Premierenfeier zur vierten Staffel von "Die Landarztpraxis" (ab Montag, 5. Januar, 19.00 Uhr, SAT.1 und Joyn) im verschneiten Schliersee, dem Drehort der Serie, sorgte ein spontaner Moment für den Höhepunkt des Abends. Christoph Körfer, Pressechef von ProSieben, und SAT.1-Senderchef Marc Rasmus trafen auf "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Matthias Killing, der sich vor Ort, im urigen Bauerntheater, als leidenschaftlicher Fan der Serie outete.

"Ich bin wirklich Fan und habe alle Folgen gesehen", beteuerte Killing und erinnerte an sein Interview mit Hauptdarstellerin Caroline Frier im "Frühstücksfernsehen" anlässlich der allerersten Folge im Oktober 2023. "Sie erzählte mir von den zwei Männern, zwischen denen ihre Figur Sarah König steht, und dass es ganz schön turbulent wird – da hatte sie mich schon." Seinem Lob an die Produktion folgte tosender Applaus der anwesenden Fans und Schauspieler. "Der Erfolg gibt euch recht. Das ist das, was unseren Sender ausmacht: Feelgood-Fernsehen."

"Ich würde gerne für fünf Minuten einen Patienten spielen"

Rasmus zeigte sich sichtlich bewegt und würdigte Killings langjährigen Einsatz für SAT.1: "Dieser Mann steht seit 17 Jahren morgens um halb drei auf." Körfer wollte deshalb wissen, wie man den Abend, an dem die ersten beiden neuen Folgen gezeigt wurden, für Killing noch "besonderer" machen könne. Die Antwort kam prompt: "Ich würde gerne für fünf Minuten einen Patienten spielen, der mit Rückenschmerzen in die Praxis reinwackelt und dann gleich wieder raus." Er wolle für diese Chance sogar auf eine Gage verzichten.

Killing legte direkt auf der Bühne ein spontanes Mini-Casting hin – mit Erfolg. Rasmus machte kurzen Prozess und versprach einen Cameo-Auftritt: "Das Angebot steht, vierte Staffel, Matthias Killing in der 'Landarztpraxis', hiermit fest. Und nein, das war nicht geplant."



Damit dürfte den Fans der Serie wie auch dem Moderator ein besonderer Moment in der neuen Staffel bevorstehen, die schon bald stolze 240 Folgen im fiktiven Wiesenkirchen präsentiert.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

