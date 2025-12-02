Home News Streaming-News

„Temptation Island VIP“: Aleks bricht Vanessa – sogar Janin Ullmann weint

"Temptation Island VIP"

Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint

02.12.2025, 15.45 Uhr
von Anja Kratz
Endlich abrufbar bei RTL+: In Folge 9 von „Temptation Island VIP“ bekommt Vanessa Nwattu den bitteren Blick auf das wahre Verhalten ihres (Noch-)Verlobten Aleks Petrovic serviert. Die Enthüllungen treffen sie hart – und sorgen sogar bei Moderatorin Janin Ullmann für Tränen.
Janin Ullmann
Beim Anblick der schockierenden Bilder kommen selbst "Temptation Island VIP"-Moderatorin Janin Ullmann (44) die Tränen. "Sie tut mir so leid", sagt sie über Vanessa Nwattu.  Fotoquelle: RTL
Vanessa Nwattu
Vanessa Nwattu wurde von ihrem Verlobten im Rahmen der Dreharbeiten für "Tempation Island VIP" öffentlich gedemütigt. Der Anblick der schmerzhaften Szenen bricht die 25-Jährige.  Fotoquelle: RTL
Aleks Petrovic
Er sorgt mit seinem Verhalten für Aufsehen: Aleks Petrovic (34) polarisiert bei der Ausstrahlung von "Temptation Island VIP".  Fotoquelle: RTL

Wer das Trash-TV-Geschehen der letzten Wochen verfolgt hat, kam an den Diskussionen über „Temptation Island VIP“ kaum vorbei – vor allem nicht an dem Auftritt von Kandidat Aleks Petrovic (34). Szenen, in denen er Verführerinnen Sekt ins Gesicht spuckt, Verständnis für ihre Empörung vermissen lässt, sich über die angeblich zu seltene Intimität mit Verlobter Vanessa Nwattu (25) mokiert oder sie trotz Geschenken als nicht gefügig darstellt, gingen viral.

Ebenso seine abfälligen Kommentare: Er beschimpfte sie als verwöhnt, überheblich und undankbar – und zog sogar Vergleiche mit toten Fischen. All diese Aussagen wurden Vanessa nun beim Einzel-Lagerfeuer mit Moderatorin Janin Ullmann (44) vor Augen geführt.

"Temptation Island VIP": Sogar Moderatorin Janin Ullman kommen die Tränen

Zunächst hielt Vanessa ihre Emotionen noch unter Kontrolle, doch am Ende brachen die Dämme. Sie fühlte sich „schockiert“ und „angeekelt“, wie sie offen zugab. Moderatorin Janin versuchte ihr in diesem Moment Mut zu machen. So sagte sie ihr, sie sei eine „außergewöhnliche Frau“ und vor allem „absolut genug“. Doch auch die Moderatorin selbst war sichtlich getroffen: Als Vanessa wieder in die Villa zurückkehrte, flossen auch bei ihr die Tränen, sie griff nach einem Taschentuch und erklärte nur: „Sie tut mir unfassbar leid.“

Derzeit beliebt:
>>Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
>>Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
>>"Temptation Island VIP"-Skandalfolge: Wie es für Aleks Petrovic weitergeht
>>Fans sind empört: Nun äußert sich RTL zum "Temptation Island VIP"-Eklat

Die anderen Mitwirkenden hatten die Szenen zuvor bereits über den Bildschirm verfolgt – und zeigten sich ebenso erschüttert. Verführer Farris (32) bezeichnete Aleks als „brandgefährlich“ und sprach von zutiefst frauenfeindlichen und respektlosen Aussagen.



Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Wenn Du den Namen „Sissi“ hörst, denkst Du dann an Romy Schneider, oder siehst Du in Deiner Vorstellung eine bildhübsche, tätowierte, distanzierte Kaiserin Elisabeth mit einer Zigarette in der Hand? Hier gibt es spannende Fakten über die beliebte Monarchin.
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.

Während die Verführer noch fassungslos versuchten, das Gesehene zu verarbeiten, kümmerten sich die vergebenen Frauen – Melissa Heitmann (28), Chiara Antonella (28) und Brenda Brinkmann (22) – um die aufgelöste Vanessa. Chiara stellte klar: „Das ist durch nichts zu entschuldigen“, während Vanessa hinzufügte, sie könne noch „so viel mehr erzählen“. Eine Aussage, die kaum überrascht – schließlich war bereits seine Beziehung zu Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) alles andere als harmonisch.

Aleks Petrovic löst Shitstorm aus - und entschuldigt sich spät

Der selbsternannte „maskuline Mann“ sah sich jedoch weiterhin im Recht und stellte sich auch in der Show als großzügiges Opfer dar, das von seiner vermeintlich undankbaren Partnerin ausgenutzt werde. Außerhalb der Sendung entschuldigte er sich mittlerweile auf Instagram – doch angesichts seiner monatelangen abfälligen Aussagen bis zur Ausstrahlung der berüchtigten sechsten Folge wirkte das späte Einlenken wenig überzeugend.

Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Wenn er seinen 80. Geburtstag feiert, kann Howard Carpendale auf ein bewegtes Leben zurückblicken. In seiner Autobiografie „Unerwartet“ gibt der Sänger intime Einblicke: Er schreibt über seine Jugend, das Alkoholproblem seiner Frau und erzählt auch, wer ihm schließlich half, seine eigenen Depressionen zu überwinden.
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale

Währenddessen geriet auch die Beziehung von Marwin Klute (28) und Melissa zunehmend ins Wanken. Beide erkannten mehr und mehr, dass sie einander nicht mehr glücklich machten. Gleichzeitig knisterte es spürbar zwischen Melissa und Verführer Kevin (36), der sie offen als seine „Traumfrau“ bezeichnete. Und auch sie selbst gab gegenüber Chiara ehrlich zu: „Er ist schon genau mein Typ.“ Ob sich da noch mehr entwickelt?

Das stabilste Paar der Staffel: Überstehen die beiden das Liebes-Experiment?

Chiara wiederum scheint von allen Frauen am unbeschadetsten aus dem Experiment hervorzugehen – und das vermutlich gemeinsam mit Partner Wladi Gärtner (28). Für ihn steht inzwischen fest, dass ihn nichts mehr von Chiara trennen könne. Sie selbst zeigte sich zwar wenig begeistert über seine engen Tanzmomente mit den Verführerinnen, schien das Erlebte jedoch nicht als unüberwindbar zu empfinden.

Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Klaas Heufer-Umlauf ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Vom Friseur über MTV bis zu eigenen Formaten wie "Late Night Berlin" und "Check Check" hat er sich als vielseitiger Entertainer etabliert.
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf

Ganz anders bei Brenda: Sie versuchte ihre Verletzung cool zu überspielen, während ihr (Noch-?)Freund Laurenz Pesch (24) offen zugab: „Mir geht es richtig schlecht.“ Beide hatten belastende Bilder voneinander gesehen – Laurenz hatte heftig geflirtet, Brenda wiederum sprach bereits vom „nächsten Mann nach Laurenz“.

Langweilig wird es jedenfalls nicht: Die Vorschau deutet an, dass in der kommenden Woche erneut Grenzen überschritten werden. Denn plötzlich schlug das „Temptation Light“ Alarm – und das verheißt nichts Gutes.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Das könnte dich auch interessieren

Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Kaulitz-Brüder fordern: Schluss mit Nachsicht für Thomas Gottschalk
Nach öffentlichen Fehltritten
Bill und Tom Kaulitz / Thomas Gottschalk
„Harry Potter“-Backshow startet bei SAT.1: Alle Sendetermine
"Harry Potter: Wizards of Baking"
"Harry Potter: Wizards of Baking"
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
"Hochzeit auf den ersten Blick": Verrückt! Woher kennt sich dieses Paar bereits?
Unerwartetes Wiedersehen
Ein Hochzeitspaar.
"Es nervt mich": Thomas Gottschalk hat nach Bambi-Eklat genug von ständigen Fragen
Gottschalks Fauxpas
Thomas Gottschalk
Einblicke in Daniela Katzenbergers Leben: Staffel 3 startet
"Daniela Katzenberger- Kleine Katze mit großen Träumen"
McDonald's Benefiz Gala 2022
150 Jahre? Paris Hilton verrät ihren XXL-Lebensplan mit Luxus-Spa
Ewiges Leben
Paris Hilton
Nach Gottschalk-Eklat beim Bambi: Jeannine Michaelsen kritisiert Veranstalter
Bambi-Kontroverse
Jeannine Michaelsen
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.
Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
Comeback bei Sport1
Jana Wosnitza
„Der kleine Lord“: Die unglaubliche Wandlung von Connie Booth
85. Geburtstag
Der kleine Lord
Geheime Liebe und schwere Zeiten: Die drei Ehen von Roland Kaiser
Mehrere Versuche
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.
"Tierärztin Dr. Mertens"-Star: So begann die Karriere von Ursela Monn
Schauspielerin wird 75
Ursela Monn
„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
ZDF zeigt „Rosenthal“: Das geheime Leiden des TV-Idols Hans Rosenthal
"Rosenthal"
Rosenthal
Wer hilft, wenn niemand bezahlt? Ein Blick auf Deutschlands Ehrenamt
"37°: Ehrenamt – unersetzlich, unbezahlbar"
37°: Ehrenamt - unersetzlich, unbezahlbar
Klaas Heufer-Umlauf fällt hartes Urteil über ZDF-"Traumschiff": "Ein bisschen sedierend"
Traumschiff-Debatte
Klaas Heufer-Umlauf
Thomas Gottschalk: Ehe, Villen, Brände – sein extremes Leben
Leben abseits der Showbühne
Thomas Gottschalk
Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis
Schicksalsschläge des Schlagerstars
Howard Carpendale
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
Chico im Tatort
Kürsat Yildirim
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show