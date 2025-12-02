„Temptation Island VIP“: Aleks bricht Vanessa – sogar Janin Ullmann weint

Wer das Trash-TV-Geschehen der letzten Wochen verfolgt hat, kam an den Diskussionen über „Temptation Island VIP“ kaum vorbei – vor allem nicht an dem Auftritt von Kandidat Aleks Petrovic (34). Szenen, in denen er Verführerinnen Sekt ins Gesicht spuckt, Verständnis für ihre Empörung vermissen lässt, sich über die angeblich zu seltene Intimität mit Verlobter Vanessa Nwattu (25) mokiert oder sie trotz Geschenken als nicht gefügig darstellt, gingen viral.

Ebenso seine abfälligen Kommentare: Er beschimpfte sie als verwöhnt, überheblich und undankbar – und zog sogar Vergleiche mit toten Fischen. All diese Aussagen wurden Vanessa nun beim Einzel-Lagerfeuer mit Moderatorin Janin Ullmann (44) vor Augen geführt.

"Temptation Island VIP": Sogar Moderatorin Janin Ullman kommen die Tränen

Zunächst hielt Vanessa ihre Emotionen noch unter Kontrolle, doch am Ende brachen die Dämme. Sie fühlte sich „schockiert“ und „angeekelt“, wie sie offen zugab. Moderatorin Janin versuchte ihr in diesem Moment Mut zu machen. So sagte sie ihr, sie sei eine „außergewöhnliche Frau“ und vor allem „absolut genug“. Doch auch die Moderatorin selbst war sichtlich getroffen: Als Vanessa wieder in die Villa zurückkehrte, flossen auch bei ihr die Tränen, sie griff nach einem Taschentuch und erklärte nur: „Sie tut mir unfassbar leid.“

Die anderen Mitwirkenden hatten die Szenen zuvor bereits über den Bildschirm verfolgt – und zeigten sich ebenso erschüttert. Verführer Farris (32) bezeichnete Aleks als „brandgefährlich“ und sprach von zutiefst frauenfeindlichen und respektlosen Aussagen.

Während die Verführer noch fassungslos versuchten, das Gesehene zu verarbeiten, kümmerten sich die vergebenen Frauen – Melissa Heitmann (28), Chiara Antonella (28) und Brenda Brinkmann (22) – um die aufgelöste Vanessa. Chiara stellte klar: „Das ist durch nichts zu entschuldigen“, während Vanessa hinzufügte, sie könne noch „so viel mehr erzählen“. Eine Aussage, die kaum überrascht – schließlich war bereits seine Beziehung zu Ex-Freundin Christina Dimitriou (33) alles andere als harmonisch.

Aleks Petrovic löst Shitstorm aus - und entschuldigt sich spät

Der selbsternannte „maskuline Mann“ sah sich jedoch weiterhin im Recht und stellte sich auch in der Show als großzügiges Opfer dar, das von seiner vermeintlich undankbaren Partnerin ausgenutzt werde. Außerhalb der Sendung entschuldigte er sich mittlerweile auf Instagram – doch angesichts seiner monatelangen abfälligen Aussagen bis zur Ausstrahlung der berüchtigten sechsten Folge wirkte das späte Einlenken wenig überzeugend.

Währenddessen geriet auch die Beziehung von Marwin Klute (28) und Melissa zunehmend ins Wanken. Beide erkannten mehr und mehr, dass sie einander nicht mehr glücklich machten. Gleichzeitig knisterte es spürbar zwischen Melissa und Verführer Kevin (36), der sie offen als seine „Traumfrau“ bezeichnete. Und auch sie selbst gab gegenüber Chiara ehrlich zu: „Er ist schon genau mein Typ.“ Ob sich da noch mehr entwickelt?

Das stabilste Paar der Staffel: Überstehen die beiden das Liebes-Experiment? Chiara wiederum scheint von allen Frauen am unbeschadetsten aus dem Experiment hervorzugehen – und das vermutlich gemeinsam mit Partner Wladi Gärtner (28). Für ihn steht inzwischen fest, dass ihn nichts mehr von Chiara trennen könne. Sie selbst zeigte sich zwar wenig begeistert über seine engen Tanzmomente mit den Verführerinnen, schien das Erlebte jedoch nicht als unüberwindbar zu empfinden.

Ganz anders bei Brenda: Sie versuchte ihre Verletzung cool zu überspielen, während ihr (Noch-?)Freund Laurenz Pesch (24) offen zugab: „Mir geht es richtig schlecht.“ Beide hatten belastende Bilder voneinander gesehen – Laurenz hatte heftig geflirtet, Brenda wiederum sprach bereits vom „nächsten Mann nach Laurenz“.

Langweilig wird es jedenfalls nicht: Die Vorschau deutet an, dass in der kommenden Woche erneut Grenzen überschritten werden. Denn plötzlich schlug das „Temptation Light“ Alarm – und das verheißt nichts Gutes.