Home News Star-News

Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis

Schicksalsschläge des Schlagerstars

Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis

01.12.2025, 16.26 Uhr
von Natasa Unkel
Wenn er seinen 80. Geburtstag feiert, kann Howard Carpendale auf ein bewegtes Leben zurückblicken. In seiner Autobiografie „Unerwartet“ gibt der Sänger intime Einblicke: Er schreibt über seine Jugend, das Alkoholproblem seiner Frau und erzählt auch, wer ihm schließlich half, seine eigenen Depressionen zu überwinden.
Howard Carpendale
Am 14. Januar 2026 feiert Howard Carpendale seinen 80. Geburtstag. Der Schlagerstar blickt auf eine bewegte Karriere und ein Leben voller Höhen und Tiefen zurück, geprägt von großen Erfolgen, Liebesgeschichten und persönlichen Krisen.  Fotoquelle: © Sascha Baumann/ZDF

Wenn Howard Carpendale am 14. Januar 2026 seinen 80. Geburtstag feiert, dann kann er auf zahlreiche Erfolge zurückschauen: Songs wie „Hello Again“ und „Deine Spuren im Sand“ eroberten die Charts und wurden zu Schlager-Klassikern. Der im südafrikanischen Durban geborene Carpendale schreibt aber auch offen über die Schattenseiten seines Lebens.

„Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken, das ist ein Teil des Lebens von Drogensucht bis Depression", erklärt der 79-Jährige. Gerade bei Prominenten komme das öfter vor. Es gebe eben auch die Momente, die er bereue. „Zugleich finde ich es zutiefst menschlich, Fehler zu machen“, so Carpendale.

So schreibt Howard Carpendale heute über seine erste Liebe Joanna

Joanna – Jo genannt – war seine erste große Liebe. Eines Morgens war sie in den Zug gestiegen und es war um den jugendlichen Howard Carpendale geschehen: „Sie hat ein hübsches Gesicht, das ich stundenlang anschauen kann, und was ich besonders an ihr mag, ist, dass sie so natürlich ist“, beschreibt er.

Derzeit beliebt:
>>Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
>>Lotto-Millionär Chico kauft sich eine "Tatort"-Rolle – und hat jetzt nur einen Wunsch
>>Diese Star-Gäste kommen zu Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter"
>>Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella

Ein Jahr waren die beiden ein Paar. Als die Jugendliche mit ihrer Familie in die USA umziehen musste, brach es beiden das Herz. „Wir weinen, wie man im Leben vielleicht nur um seine allererste große Liebe weint“, schreibt der Sänger. Eine Erfahrung, die ihn verändert: „Ich bin nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr der alte Howard.“



Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Joko Winterscheidt (46) gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Doch wer ist der Mann hinter dem Entertainer? Ein Blick auf seine Karriere und sein Privatleben.
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt

Mit „Lebenslänglich“ beginnt 1966 Howard Carpendales Popkarriere

Als er 19 Jahre alt ist, will er es wissen: Die Heimat wird ihm zu eng und er macht sich auf, unter anderem, um Musik zu machen. Erst geht es für ihn in die Stadt der Beatles und der Rolling Stones nach London, bevor es ihn nach Deutschland verschlägt. Hier kommt seine Karriere in Gang: 1966 nimmt er „Lebenslänglich“ auf. Die Presse ist ihm wohlgesonnen, prophezeit ihm, dass er mit seinem Aussehen begeistern wird. „Auch, wenn ich sexuell aktiv war und in meinen Zwanzigern ein paar wilde Jahre hatte, war ich die meiste Zeit meines Lebens ein treuer Mann mit wenig Interesse an One-Night-Stands", heißt es in seiner Autobiografie.

Er schreibt auch über seine Ehen: Mit seiner ersten Frau Claudia war er ab 1976 verheiratet, hat mit ihr den 1977 geborenen Sohn Wayne. Nach der Trennung sollen sie Freunde geblieben sein. Seine zweite Frau, die Amerikanerin Donnice Pierce, lernte er 1983 kennen und hat mit ihr den Sohn Cass (*1988). 1991 zieht die Familie in die USA. Die Liebe der beiden ist geprägt durch Krisen, denn Donnice kämpft gegen ihre Alkoholsucht. „Wenn ich nach Hause komme, ist Donnice meist betrunken und schläft", heißt es in dem Buch. Und weiter: „Wie ich es hasse, nach vollen Flaschen zu suchen, und egal, wie viele ich finde, ich weiß immer, dass ich nicht alle gefunden habe, dass es versteckte Vorräte gibt“.

Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Steffen Henssler spricht in einem Podcast über seinen Alltag und kommt dabei auch auf private Themen zu sprechen. Vor allem eine Aussage sorgt für Aufmerksamkeit.
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler

Die tiefe Krise von Howard Carpendales Ehe

Derweil plagen ihn auch Schuldgefühle, denn Carpendale hatte eine Affäre, die er seiner Donnice auch gestanden hat. Doch es bleibt nicht bei dieser Krise. Der Entertainer verliert Geld: durch schlechte Investitionen und beim Online-Poker. Die Abwärtsspirale mündet in einer Depression und es ist schließlich Sohn Wayne, der ihn rettet und nach Deutschland holt. Hier verbringt er drei Monate in einer Klinik und findet wieder zu sich.

Der Aufschwung kommt als Donnice trocken wird. Carpendale übt in diesem Zusammenhang Kritik am gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol: „Wir leben in einer Gesellschaft, die das Kiffen verteufelt, aber den Alkohol verharmlost. (…) In jedem noch so kleinen Supermarkt stehen die Regale voller Flaschen, die schreien: ‚Kauf mich, kauf mich, kauf mich!‘ Ich hasse es. Ich hasse King Alcohol."

"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Ein Schlagerstar sorgt in Florian SIlbereisens Adventsshow mit einer überraschenden Geschichte für Aufsehen: Plötzlich stand die Polizei vor der Tür.
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Das Paar, das heute in der Nähe von München lebt, heiratete 2018. „Es ist eine tiefe, stille Liebe, die uns verbindet. Wir sind Mann und Frau, und wir sind Seelenverwandte“, schreibt er über seine Donnice. „Sie ist der Mensch meines Lebens.“

Hier geht es zum Buch auf Amazon!

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Klaas Heufer-Umlauf: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Multi-Talent, zweifacher Familienvater
Klaas Heufer-Umlauf
Florian Silbereisen: So reich ist Deutschlands Schlager-Liebling
Das Vermögen des Schlagerstars
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger
Heimliche Hochzeit?
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau
Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
Emotionales TV-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Nach Tränenausbruch bei Giovanni Zarrella: Nicole erklärt große Emotionen
Emotionale Momente
Nicole
Florian Silbereisen und Kollegen - Das sind die 7 reichsten Schlagerstars!
Wer hat am meisten?
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Marco Wanda über Verlust, Erfolg und Liebe: „Ich war in der Hölle“
Kunst und Überleben
Marco Wanda
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
Korruption, Bau-Mafia und skrupellose Politik: Zwei Journalistinnen gegen ein kriminelles System
"Tödliche Geheimnisse – Das Versprechen"
"Tödliche Geheimnisse - Das Versprechen"
„Yeliz & Jimi“: So privat zeigte sich der Ochsenknecht-Sohn noch nie
Patchwork-Einblicke
Yeliz & Jimi - We Are Family?!
Kann Thomas Gottschalks Abschieds-Show am Samstag stattfinden? Das sagt RTL
Showmaster schwer erkrankt
Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show
Linda Zervakis verrät Barbara Schöneberger ihren Männerschwarm: "Schon ein feiner Kerl"
Promi-Geständnis
Linda Zervakis
High Noon im ZDF: "Mittagsmagazin" debütiert auf neuem Sendeplatz
Frühstart Mittagsmagazin
Miriam Meinhardt
Steffen Henssler über Wontorra: "Also ich würde alles mit Laura machen"
Podcast mit Barbara Schöneberger
Grill den Henssler
Thomas Müller gegen Lionel Messi: Hier läuft das MLS-Finale live
Streaming-Infos
Thomas Müller
"Auf einmal klingelt die Polizei": Verrückte Beichte in Florian Silbereisens Show
Was war da los?
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Nur der Partner von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
Woody Allens nächster Film spielt in Madrid – aus besonderem Grund
Woody Allen dreht
Woody Allen
Frankfurt-„Tatort“: Gibt es die Sekte wirklich? Die Fakten zum Fall
Toxische Hoffnung
Tatort: Licht
„Die Ringe der Macht“: Darum spaltet Amazons teuerste Fantasy-Serie
Mittelerde-Abenteuer
Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht
Unschuldig im Knast? Die Suche nach der Wahrheit
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn"
Ein Fall für Conti
Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren
"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Wenn Erinnerungen verschwinden: ARD-Doku über unser Gedächtnis
"ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis."
ARD Wissen: Mein Körper. Mein Gedächtnis.
Warum Hannah Arendt vor blindem Gehorsam warnte
"ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt – Denken ist gefährlich"
ARD Dokumentarfilm: Hannah Arendt - Denken ist gefährlich
Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
"THILO MISCHKE. Dikta-Tour – das Comeback der Autokraten"
Thilo Mischke
Joko Winterscheidt: Ehefrau, Kinder, Vermögen - Der Showmaster privat
Entertainer, Unternehmer, Familienvater
Joko Winterscheidt
Elyas M’Bareks Ehefrau Jessica im Porträt - ihr Liebesnest in Brooklyn
Glamour-Auftritt
Jessica und Elyas M'Barek