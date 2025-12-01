Howard Carpendale 80: Drogen, Affären, Depression – sein Geständnis

Wenn Howard Carpendale am 14. Januar 2026 seinen 80. Geburtstag feiert, dann kann er auf zahlreiche Erfolge zurückschauen: Songs wie „Hello Again“ und „Deine Spuren im Sand“ eroberten die Charts und wurden zu Schlager-Klassikern. Der im südafrikanischen Durban geborene Carpendale schreibt aber auch offen über die Schattenseiten seines Lebens.

„Keiner geht durch 80 Jahre ohne dunkle Flecken, das ist ein Teil des Lebens von Drogensucht bis Depression", erklärt der 79-Jährige. Gerade bei Prominenten komme das öfter vor. Es gebe eben auch die Momente, die er bereue. „Zugleich finde ich es zutiefst menschlich, Fehler zu machen“, so Carpendale.

So schreibt Howard Carpendale heute über seine erste Liebe Joanna Joanna – Jo genannt – war seine erste große Liebe. Eines Morgens war sie in den Zug gestiegen und es war um den jugendlichen Howard Carpendale geschehen: „Sie hat ein hübsches Gesicht, das ich stundenlang anschauen kann, und was ich besonders an ihr mag, ist, dass sie so natürlich ist“, beschreibt er.

Ein Jahr waren die beiden ein Paar. Als die Jugendliche mit ihrer Familie in die USA umziehen musste, brach es beiden das Herz. „Wir weinen, wie man im Leben vielleicht nur um seine allererste große Liebe weint“, schreibt der Sänger. Eine Erfahrung, die ihn verändert: „Ich bin nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr der alte Howard.“

Mit „Lebenslänglich“ beginnt 1966 Howard Carpendales Popkarriere Als er 19 Jahre alt ist, will er es wissen: Die Heimat wird ihm zu eng und er macht sich auf, unter anderem, um Musik zu machen. Erst geht es für ihn in die Stadt der Beatles und der Rolling Stones nach London, bevor es ihn nach Deutschland verschlägt. Hier kommt seine Karriere in Gang: 1966 nimmt er „Lebenslänglich“ auf. Die Presse ist ihm wohlgesonnen, prophezeit ihm, dass er mit seinem Aussehen begeistern wird. „Auch, wenn ich sexuell aktiv war und in meinen Zwanzigern ein paar wilde Jahre hatte, war ich die meiste Zeit meines Lebens ein treuer Mann mit wenig Interesse an One-Night-Stands", heißt es in seiner Autobiografie.

Er schreibt auch über seine Ehen: Mit seiner ersten Frau Claudia war er ab 1976 verheiratet, hat mit ihr den 1977 geborenen Sohn Wayne. Nach der Trennung sollen sie Freunde geblieben sein. Seine zweite Frau, die Amerikanerin Donnice Pierce, lernte er 1983 kennen und hat mit ihr den Sohn Cass (*1988). 1991 zieht die Familie in die USA. Die Liebe der beiden ist geprägt durch Krisen, denn Donnice kämpft gegen ihre Alkoholsucht. „Wenn ich nach Hause komme, ist Donnice meist betrunken und schläft", heißt es in dem Buch. Und weiter: „Wie ich es hasse, nach vollen Flaschen zu suchen, und egal, wie viele ich finde, ich weiß immer, dass ich nicht alle gefunden habe, dass es versteckte Vorräte gibt“.

Die tiefe Krise von Howard Carpendales Ehe Derweil plagen ihn auch Schuldgefühle, denn Carpendale hatte eine Affäre, die er seiner Donnice auch gestanden hat. Doch es bleibt nicht bei dieser Krise. Der Entertainer verliert Geld: durch schlechte Investitionen und beim Online-Poker. Die Abwärtsspirale mündet in einer Depression und es ist schließlich Sohn Wayne, der ihn rettet und nach Deutschland holt. Hier verbringt er drei Monate in einer Klinik und findet wieder zu sich.

Der Aufschwung kommt als Donnice trocken wird. Carpendale übt in diesem Zusammenhang Kritik am gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol: „Wir leben in einer Gesellschaft, die das Kiffen verteufelt, aber den Alkohol verharmlost. (…) In jedem noch so kleinen Supermarkt stehen die Regale voller Flaschen, die schreien: ‚Kauf mich, kauf mich, kauf mich!‘ Ich hasse es. Ich hasse King Alcohol."

Das Paar, das heute in der Nähe von München lebt, heiratete 2018. „Es ist eine tiefe, stille Liebe, die uns verbindet. Wir sind Mann und Frau, und wir sind Seelenverwandte“, schreibt er über seine Donnice. „Sie ist der Mensch meines Lebens.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Themen dieses Artikels