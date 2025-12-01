Home News TV-News

Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren

"Erlebnis Erde: Tiere im Rausch"

Der Rausch der Wildnis: Was Tiere heimlich konsumieren

01.12.2025, 08.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Dokumentation "Erlebnis Erde: Tiere im Rausch" enthüllt, wie Drogen auch im Tierreich eine Rolle spielen. Von Schimpansen, die vergorene Früchte genießen, bis zu Lemuren, die sich an Tausendfüßlergift berauschen.
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Schimpansen sind vergorenen Sternäpfeln wie verfallen.  Fotoquelle: MDR IN ONE MEDIA Philipp Klein
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Katzen sprechen stark auf die betörende Wirkung der Katzenminze an.   Fotoquelle: MDR/IN ONE MEDIA/Boas Schwarz
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Lemuren berauschen sich an giftigen Tausendfüßlern.  Fotoquelle: MDR IN ONE MEDIA Philipp Klei
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Für Delfine geht vom Nervengift der Kugelfische ein gefährlicher Reiz aus.  Fotoquelle: MDR /IN ONE MEDIA/Angela Ziltener

Wer Katzen hat, weiß ein Liedchen davon zu singen, welche eigenwilligen Reaktionen bestimmte Zimmerpflanzen bei den Mitbewohnern auf vier Pfoten auslösen können. Die neue ARD-Dokumentation "Erlebnis Erde: Tiere im Rausch" beleuchtet eine kuriose Tatsache: Drogen sind auch in der Tierwelt allgegenwärtig. So wird es jedenfalls hier mithin augenzwinkernd erzählt: Wer kann schon widerstehen, wenn es um einen Schwips aus vergorenen Früchten oder eine Bewusstseinserweiterung durch ein paar Pilze geht?

ARD
Erlebnis Erde: Tiere im Rausch
Dokumentation • 01.12.2025 • 20:15 Uhr

Es kann nicht gerade leicht gewesen sein, die tollen Bilder von Schimpansen einzufangen, die sich mit vergorenen Sternäpfeln den Bauch vollschlagen – und dann wie betrunken wirken. Der Biologe Aleksey Maro möchte es in Uganda ganz genau wissen: Wie hoch ist der Alkoholgehalt im Urin der Affen? Und: Wissen die Tiere um die Schattenseiten ihrer Abhängigkeit?

Rausch und Risiko bei Tieren: Warum auch die Natur auf gefährliche Reize setzt

Spannend ist dabei, dass Genuss und Gefahr auch in der Tierwelt immer eng beisammen liegen: So lassen sich Delfine auf riskante Experimente mit der narkotisierenden Wirkung des Nervengifts aus Kugelfischen ein. Lemure berauschen sich am Gift eines Tausendfüßlers. Dabei macht die berühmt-berüchtigte richtige Dosis den Ausschlag: Die richtige Menge kann die Gesundheit der Lemuren schützen. Zu viel von dem Zeug tötet.

Und auch Missbrauch und "Verbrechen" scheint es in der Tierwelt zu geben: So schafft es eine bestimmte Käferart, sich als "Drogendealer" ein komplettes Ameisenvolk mit einer rätselhaften Substanz abhängig und gefügig zu machen.

Erlebnis Erde: Tiere im Rausch – Mo. 01.12. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

