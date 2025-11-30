Home News TV-News

Schlager-Duell zu Weihnachten: Helene Fischer gegen Florian Silbereisen

Wer gewinnt?

30.11.2025, 13.51 Uhr
von Julian Flimm
Ein spannendes TV-Duell erwartet Zuschauer an Weihnachten: Helene Fischer mit ihrem Konzertfilm im MDR gegen "Das Traumschiff" mit Florian Silbereisen im ZDF. Beide Highlights laufen am 26. Dezember zur besten Sendezeit. Wer kann wohl mehr Zuschauer anziehen?
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Florian Silbereisen und Helene Fischer werden am 26. Dezember beide im TV zu sehen sein.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Zu Weihnachten kommt es im Fernsehen zum Duell zweier großer Schlagerstars: Helene Fischer ist über die Feiertage doch auf dem Bildschirm zu sehen – parallel läuft das „Traumschiff“ mit Florian Silbereisen. Viele Fans hatten zuvor bedauert, dass die traditionelle „Helene Fischer Show“ in diesem Jahr nicht stattfindet.

Die Sängerin wurde im August zum zweiten Mal Mutter und legt ihren Fokus derzeit ganz auf ihre Familie. 2026 will sie dann mit einer großen Arena-Tour auf die Bühne zurückkehren.

Helene Fischer im MDR - Florian Silbereisen auf dem ZDF-„Traumschiff“

Statt der traditionellen ZDF-Show am 25. Dezember zeigt der Sender in diesem Jahr einen Film mit Mariele Millowitsch auf dem gewohnten Sendeplatz. Für Fans der Schlagerqueen gibt es dennoch einen kleinen Lichtblick: Am 26. Dezember strahlt der MDR den Konzertmitschnitt „Rausch – Die Arena-Tour 2023“ aus. Die Aufzeichnung bündelt die Höhepunkte der aufwendig produzierten Tour mit 71 Shows, mehr als 750.000 verkauften Tickets sowie spektakulären Akrobatik-, Feuer- und Wassereffekten.

Wer die Live-Shows verpasst hat, kann das Bühnenspektakel damit pünktlich zu Weihnachten gemütlich von zuhause aus nachholen. Allerdings tritt der MDR-Mitschnitt am zweiten Feiertag direkt gegen das „Traumschiff“ im ZDF an – ein echtes Quoten-Duell zur besten Sendezeit.



Florian Silbereisen gegen Helene Fischer: Das Quoten-Duell am 26. Dezember

Das ZDF-„Traumschiff“ ist am zweiten Weihnachtsfeiertag seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Fernsehprogramms. Seit 1981 geht das TV-Schiff regelmäßig auf große Reise – und am 26. Dezember 2025 steuert Kapitän Florian Silbereisen alias Max Parger mit seiner Crew Bora Bora an. Neben eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen dürfen sich die Zuschauer laut ZDF auch in dieser Folge auf klassisch inszenierte, emotionale Liebesgeschichten freuen.

In den vergangenen Jahren überzeugte die Reihe mit starken Einschaltquoten: Zuletzt schalteten 4,68 Millionen Menschen ein, im Jahr davor sogar 5,98 Millionen. Ob der MDR-Konzertfilm „Rausch – Die Arena-Tour 2023“ von Helene Fischer diese Zahlen erreichen kann, bleibt offen. Fest steht jedoch: Beide Programme buhlen am selben Abend direkt um die Gunst des Publikums.

