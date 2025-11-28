Home News Star-News

Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger

Heimliche Hochzeit?

Beatrice Eglis Liebesbekenntnis: Das steckt hinter ihrem Ring am Finger

28.11.2025, 16.04 Uhr
von Julian Flimm
Bei all ihren Konzerten und Auftritten trägt Beatrice Egli einen Ring an ihrem Finger. Ist die Schlagersängerin etwa verheiratet? Das steckt dahinter.
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Aufmerksame Beobachter haben es längst registriert: Beatrice Egli zeigt sich bei Auftritten und Fototerminen immer wieder mit einem Ring am Finger. Ein kleines Detail, das regelmäßig Gerüchte über eine mögliche heimliche Hochzeit anheizt. Schnell wird spekuliert, ob es womöglich einen bislang unbekannten Partner in ihrem Leben gibt.

Der Ring an Beatrice Eglis Hand trägt eine traurige Botschaft

Doch hinter dem Schmuckstück steckt keine heimliche Liebe, sondern eine sehr persönliche Geschichte. Im Jahr 2022 musste Beatrice Egli innerhalb kurzer Zeit zwei schwere Schicksalsschläge verkraften: den Tod ihres Großvaters – und wenig später auch den ihrer Großmutter. Zu beiden hatte sie ein besonders enges Verhältnis.

Der Ring, den die Sängerin heute trägt, stammt aus dem Besitz ihrer Großeltern. Er ist für sie ein Symbol der Verbundenheit und ein stilles Andenken an die beiden wichtigsten Menschen ihrer Kindheit. In einem Interview mit dem Luxemburger Wort erklärte Egli, sie trage bewusst beide Ringe: den Ehering und den zur Goldenen Hochzeit. „Ich nehme viel von ihnen mit in meinem Herzen, und ich trage ihre Ringe an der Hand“, sagte sie.

Derzeit beliebt:
>>Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
>>Steffen Hensslers deutliche Worte über Moderatorin Laura Wontorra
>>Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
>>Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute

Beatrice Egli wuchs bei ihren Großeltern auf – und verbindet bis heute viele liebevolle Erinnerungen mit ihnen. Mit ihnen verbrachte sie Urlaube, ihr Großvater brachte ihr das Skifahren bei, ihre Großmutter stand ihr bei Fragen zur Mode zur Seite. Momente, die bleiben – und die sie nun jeden Tag bei sich trägt.



"Tatort" Dortmund: Kommt ER als neuer Kommissar ins Team?
Stefanie Reinsperger verlässt den Dortmunder "Tatort". Könnte ein alter Bekannter bald wieder regelmäßig an Peter Fabers Seite ermitteln?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.

Beatrice Egli spricht über Schmerz: Dieser Song gilt ihren Großeltern

Beatrice Egli hat ihren Großeltern sogar einen Song gewidmet. In „Zwischen den Wolken“ singt sie über ihren schmerzhaften Abschied: "Unser Abschied war leise. So still war’s noch nie hier. Es gab so viel auf unsrer Reise. Bin sehr dankbar dafür."

Das emotionale Lied half ihr, den Verlust zu verarbeiten. „Beim Schreiben und Aufnehmen des Songs konnte ich endlich richtig Abschied nehmen und meine Großeltern noch einmal bei mir spüren“, erklärte sie in einem Interview. Die Aufnahmen gingen ihr so nah, dass sie im Tonstudio mehrfach die Fassung verlor und weinte. Auch bei ihren Konzerten sorgte der Song für emotionale Momente – so etwa am 20. November 2023 im ausverkauften Stage Operettenhaus in Hamburg, wo sie selbst Tränen vergoss.

Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Schauspieler Sky du Mont findet in einem Interview klare Worte zur Besetzung des ZDF-"Traumschiffs". Er kritisiert Florian Silbereisen als Kapitän und sieht darin eine "folgeschwere Fehlentscheidung". Auch andere Stars äußern sich kritisch.
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.

„Ein selbstbewusstes, kreatives Leben zu leben, das habe ich von den beiden mit auf den Weg bekommen“, verriet Egli in einem Interview. Diesen Rat hat sich die Schlagersängerin ohne Zweifel zu Herzen genommen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen feiert Advent - mit Roland Kaiser & Andrea Berg
"Das Adventsfest der 100.000 Lichter"
Das Adventsfest der 100.000 Lichter
Abschied von Staatsanwältin Klemm: "Tatort"-Kommissar Axel Prahl geht bei Premiere auf die Knie
Abschied im Münster-"Tatort"
Axel Prahl und Mechthild Großmann
Das ist Bauer Friedrich Dieckmann: Vom Tiefpunkt zu "Bauer sucht Frau"
Auf der Suche nach der großen Liebe
Bauer sucht Frau
Laura Wontorra spricht bei „Europa grillt den Henssler“ erstmals über ihr Liebesleben
Moderatorin wieder vergeben?
Laura Wontorra
Von Aberglaube bis Lieblingsessen - Das wusstest du noch nicht über Florian Silbereisen!
Lustige und schräge Fakten
Florian Silbereisen.
Immer die gleiche Unterhose? Das sind die Rituale von Florian Silbereisen und Co.
Rituale
Florian Silbereisen und Andy Borg auf der Bühne.
"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?
Emotionales TV-Experiment
Hochzeit auf den ersten Blick
Florian Silbereisen und Kollegen - Das sind die 7 reichsten Schlagerstars!
Wer hat am meisten?
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Nach "Traumschiff"-Kritik an Florian Silbereisen: Roland Kaiser mit klaren Worten
Jahrelange Showkollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Nur der Mann von Helene Fischer? Das ist das Besondere an Thomas Seitel!
Traumpaar
Thomas Seitel auf dem Laufsteg.
"Aktenzeichen XY": Neue Ermittlungen im Mordfall der kleinen Zeynep
Wer tötete das kleine Mädchen?
Aktenzeichen XY ... Ungelöst
Trennung bei Anna-Maria Ferchichi und Bushido? "Leben nicht mehr zusammen"
Ehekrise
Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido
So geht es mit der Familie Schöllack in "Ku'damm 77" weiter
Schöllacks Rückkehr
Ku'damm 77
Beliebter Familien-Epos: Die Schöllacks und ein Jahrzehnt voller Geheimnisse
"Ku'damm 56"
Ku'damm 56
Gewalt und Machtmissbrauch: Der neue Fall für Annabelle Martinelli
"Maria hat Angst"
Maria hat Angst
Erste feste Europa-Show: RTL begleitet den Cirque du Soleil nach Berlin
"Cirque du Soleil: Alizé – Die Magie hinter dem Unsichtbaren"
Cirque du Soleil: Alizé - Die Magie hinter dem Unsichtbaren
Pop-Ikone Nena: Die ARTE-Doku voller Hits und Erinnerungen
"Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende"
Nena, vom Teenie-Idol zur Poplegende
Diese zwei Omas ruinieren Vincents Heiligabend – herrlich chaotisch
"Fast perfekte Weihnachten"
"Fast perfekte Weihnachten"
Alte Bekannte dabei: Neuer Fall zeigt bittere Wahrheit der Altersarmut
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Nachbarschaftshilfe"
"Kanzlei Liebling Kreuzberg - Nachbarschaftshilfe"
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
"I Am The Greatest": Wenn dein Innerstes zum schlimmsten Gegner wird
Kritik zur Serie
I Am The Greatest
"Stranger Things": Das teuerste Serienfinale der Netflix-Geschichte
Hawkins Abschied
"Stranger Things" - Staffel 5 | Netflix
"Traumjob Prinzessin": Die Geissens starten royales Casting bei RTLZWEI
Glamour-Gewinnspiel mit Krone
Robert Geiss/Leni Klum
Frank Rosin muss TV-Dreh nach heftigem Sturz abbrechen: "Hätte sehr schlimme Folgen haben können"
Unfall auf Marineschiff
Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!
NDR-Chefredakteur Andreas Cichowicz verabschiedet sich in Ruhestand: "Sehr dankbar"
Wechsel in der NDR-Spitze
Andreas Cichowicz
Michael „Bully“ Herbig schreibt Kino-Geschichte mit dem „Kanu des Manitu“
"Das Kanu des Manitu"
Michael "Bully" Herbig
Michael Schumachers Herzensgeste berührt Johannes B. Kerner bis heute
"Ein Herz für Kinder"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Ausziehen und ins Bett legen": "Tatort"-Star Jan Josef Liefers verrät Beziehungstipp bei Streit
Beziehungstipps
Jan Josef Liefers und Anna Loos
Ein Ausnahmeschauspieler kehrt zurück: So hat sich Daniel Day-Lewis verändert
Day-Lewis' Rückkehr
Daniel Day-Lewis
"In diesem Lande ist immer noch einiges falsch": Marcel Reif "fassungslos" über zunehmenden Antisemitismus
Holocaust-Gedenken
Marcel Reif