Emotionales TV-Experiment

"Hochzeit auf den ersten Blick": Ist Julias & Julians Ehe noch zu retten?

25.11.2025, 23.38 Uhr
von Carmen Schnitzer
In Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" erleben die frisch vermählten Paare eine Achterbahn-Fahrt der Gefühle: Von dramatischen Auseinandersetzungen bis zu romantischen Gesten wie einem nachträglichen Heiratsantrag ist alles dabei. Doch nicht alle Paare schweben auf Wolke sieben.
Eiszeit bei Julia und Julian: "Es ist totale Spannung im Raum."
Frank will Marén nie wieder loslassen.
Marco (links) und Marc blicken zuversichtlich nach vorn.
Bei Martin und Sarah war's "Liebe auf den ersten Blick".
Daniel und Lina sind "verknallt".

"Wie kann man so dämlich sein?!" – Folge 6 des SAT.1-Liebes-Experiments "Hochzeit auf den ersten Blick" begann mit einem Krach: Weil Frank (61) auf Madeira die vom Winde verwehte Klangschalentasche einer Yogalehrerin aus dem Meer gerettet, auf der Treppe zum Wasser ausgerutscht und sich leicht den Fuß verletzt hatte, war seine frisch angetraute Gattin Marén (60) "richtig sauer". In seinem Alter sei die Aktion schlichtweg leichtsinnig gewesen.

Nach Social Media-Shitstorm: Emotionaler Antrag im Tropengarten

Während ein Großteil der Fans auf Social Media die heftige Reaktion als übertrieben bewerteten, sah der Kriminalbeamte das Positive daran: Maréns Sorge um ihn zeige nur, wie sehr sie ihn möge, Das wiederum entfachte bei ihm ein Feuer der Liebe, und so organisierte er auf der gemeinsamen Flitterwochen-Insel Madeira heimlich einen Ring für einen nachträglichen Antrag: Er wollte seiner Liebsten die verpasste Verlobungszeit schenken.

Sichtlich nervös gestand er ihr im Tropischen Garten der Insel schließlich: "Auch wenn's so kurz ist und auch so schnell geht, möcht' ich dir sagen, dass ich dich liebe." Und das nur wenige Tage nach der Hochzeit! Es folgten Ring und Antrag, und Marén war so überwältigt, dass sie vor Schreck ganz vergaß, Ja zu sagen. Meinte sie aber!

Wie meistern Marc & Marco ihre Kommunikation – und Lina & Daniel die Entfernung?

Auch Sarah (40) und Martin (36) schwebten fast buchstäblich (im Heißluftballon über Lettland) im siebten Himmel und träumten bereits vom Zusammenziehen. Kurz war die wissenschaftliche Mitarbeiterin zwar "verunsichert" von der Entschlossenheit des Apothekers, für sie "so viel aufzugeben" und zu ihr zu ziehen, doch letztlich war sie überwältigt vor Glück und fühlte sich bereits "in einer sicheren Ehe angekommen". Die schnelle Innigkeit könne im Prinzip nur eins bedeuten, werde ihr "im Nachhinein klar: Das ist Liebe auf den ersten Blick!"



Etwas weniger rasant, dafür aber stetig entwickelten sich die Gefühle bei Marc (40) und Marco (30) sowie bei Lina (26) und Daniel (31) weiter. Erstere hatten zwar hin und wieder Kommunikationsschwierigkeiten, Letzteren machte die große Entfernung ihrer Wohnorte (700 km) Sorgen, doch beide Paare blieben im Gespräch, und zumindest Lina spürte: "Es fängt schon an, dieses Verknalltsein."

Das sei "schön zu hören", freute sich Daniel zunächst etwas verhalten, um später zuzugeben, dass auch er gerade dabei sei, sich "ein Stück weit" in seine Frau zu verlieben: "In ihre wundervolle Art, in ihre tollen Augen." Nachvollziehbar: Die optimistische Erzieherin gehört Social-Media-Kommentaren zufolge zu den Publikumslieblingen dieser Staffel.

Die große Krise der Staffel: Julia und Julian im emotionalen Ausnahmezustand

So weit, so rosig. Doch es gibt bekanntlich auch zwei Sorgenpaare: Während man von Marlon (30) und Michelle (24) in dieser Folge nichts Neues erfuhr, wurde auf Island die Verzweiflung von Julia (28) und Juian immer deutlicher. Beide suchten via Video-Telefonat zunächst zusammen und dann einzeln das Gespräch mit Expertin Dr. Sandra Köhldorfer, bei dem Julia in Tränen ausbrach: "Ich bin unfassbar traurig, weil ich mir das halt einfach anders gewünscht hab' und sehr enttäuscht bin. Sehr!"

Julian sei zwar wunderbar emotional, fürsorglich und wertschätzend, aber leider mitunter auch "sehr kindisch" und einfach optisch nicht ihr Typ, weshalb es ihr schwer falle, Nähe zuzulassen. Julian wiederum beklagte, dass Julia immer nur das Negative sehe. Die Expertin riet Julia, den Erwartungsdruck runterzufahren, und Julian, nicht alles persönlich zu nehmen.

Ein gemeinsames Gletscher-Abenteuer, bei dem Julian Mut und Stärke bewies – Eigenschaften, die Julia sich an ihrem Partner wünschte -, ließ noch mal Hoffnung aufblitzen, doch die bedrückende Vorschau auf Folge 7 ließ diese bald wieder schwinden. Immerhin waren beide vom Experiment sehr überzeugt und willens zu kämpfen. Fragt sich nur, wie lange noch ...

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Hochzeit auf den ersten Blick" finden Sie hier

