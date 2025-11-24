Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!

Am 1. Januar 2026 setzt das ZDF mit einer frischen Episode des TV-Klassikers „Das Traumschiff“ die Segel. Die Route führt nach Südafrika, wo nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch ein neues Gesicht an Bord wartet: Florian Silbereisen kehrt als Kapitän Max Parger zurück, unterstützt von Valentina Pahde, die als Bordärztin Sophia Berg für Spannung sorgt.

Silbereisen und Pahde stranden in der Savanne Laut einer Beschreibung des ZDF, auf die sich die Münchner Abendzeitung bezieht, wartet auf die Zuschauer nicht nur eine exotische Kulisse, sondern auch eine besondere Entwicklung zwischen den Figuren. Dort heißt es: „Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich Sophia Berg (Valentina Pahde) und Max Parger (Florian Silbereisen) näher.“ Wie nah genau sich die beiden genau kommen werden und ob gar romantische Gefühle zwischen dem Kapitän und seiner Kollegin entstehen, ist noch nicht bekannt.

Florian Silbereisen auf Safari Gedreht wurde die Episode bereits im April 2025 im Madikwe Game Reserve im Norden Südafrikas. Das Wildreservat zählt zu den größten im Land und bietet mit seiner weiten Savannenlandschaft eine außergewöhnliche Kulisse für die ZDF-Produktion. Neben der Landschaft dürften auch tierische Begegnungen für visuelle Highlights sorgen.

„Emotional und intensiv“: Pahde über ihre Zeit in Südafrika Für Schauspielerin Valentina Pahde, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, war die Arbeit am Set ein persönliches Highlight, wie sie RTL verraten hat: Die Dreharbeiten waren für mich ein intensives und unvergessliches Erlebnis – emotional, spannend und voller schöner Momente.“