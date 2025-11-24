Home News TV-News

Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!

Abenteuer in Südafrika

Neue Liebe für Florian Silbereisen? Das erwartet euch auf dem "Traumschiff"!

24.11.2025, 09.49 Uhr
von Julian Flimm
An Neujahr nimmt "Das Traumschiff" Kurs auf Südafrika. Dabei kommt der "Traumschiff"-Kapitän wohl einer Kollegin näher.
Sophia Berg (Valentina Pahde) sitzt im vorderen Sitz eines roten Doppeldeckerflugzeug. Lachend und mit der Daumen-hoch-Geste blickt sie auf den Sitz hinter sich, in dem Max Parger (Florian Silbereise) sitzt.
Max Parger (Florian Silbereisen) begibt sich mit Sophia Berg (Valentina Pahde) auf ungewohntes Terrain.  Fotoquelle: ZDF / Dirk Bartling

Am 1. Januar 2026 setzt das ZDF mit einer frischen Episode des TV-Klassikers „Das Traumschiff“ die Segel. Die Route führt nach Südafrika, wo nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern auch ein neues Gesicht an Bord wartet: Florian Silbereisen kehrt als Kapitän Max Parger zurück, unterstützt von Valentina Pahde, die als Bordärztin Sophia Berg für Spannung sorgt.

Silbereisen und Pahde stranden in der Savanne

Laut einer Beschreibung des ZDF, auf die sich die Münchner Abendzeitung bezieht, wartet auf die Zuschauer nicht nur eine exotische Kulisse, sondern auch eine besondere Entwicklung zwischen den Figuren. Dort heißt es: „Nach einer Notlandung in der Einsamkeit der Savanne kommen sich Sophia Berg (Valentina Pahde) und Max Parger (Florian Silbereisen) näher.“ Wie nah genau sich die beiden genau kommen werden und ob gar romantische Gefühle zwischen dem Kapitän und seiner Kollegin entstehen, ist noch nicht bekannt.

Florian Silbereisen auf Safari

Gedreht wurde die Episode bereits im April 2025 im Madikwe Game Reserve im Norden Südafrikas. Das Wildreservat zählt zu den größten im Land und bietet mit seiner weiten Savannenlandschaft eine außergewöhnliche Kulisse für die ZDF-Produktion. Neben der Landschaft dürften auch tierische Begegnungen für visuelle Highlights sorgen.

Derzeit beliebt:
>>"Hochzeit auf den ersten Blick": Verrückt! Woher kennt sich dieses Paar bereits?
>>Quotenflop für Florian Silbereisen: "Traumschiff" stellt Negativrekord auf
>>Neue Kinostarts: „Wicked 2“, „Eddington“ und „Sisu 2“ im Überblick
>>Diese Star-Gäste kommen zu Florian Silbereisens "Adventsfest der 100.000 Lichter"

„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Die Kultreihe steuert 2025 zwei neue Traumziele an – und bringt gleich mehrere bekannte Gesichter mit.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)



„Emotional und intensiv“: Pahde über ihre Zeit in Südafrika

Für Schauspielerin Valentina Pahde, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, war die Arbeit am Set ein persönliches Highlight, wie sie RTL verraten hat: Die Dreharbeiten waren für mich ein intensives und unvergessliches Erlebnis – emotional, spannend und voller schöner Momente.“

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Das Traumschiff" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Wenn die Kommissarin gegen ihren Ehemann ermittelt
"Katharina Tempel – Was wir begehren"
Katharina Tempel - Was wir begehren
Wie vermögend ist die Schlagerqueen? Ein Blick aufs Konto von Helene Fischer
So viel Geld hat sie
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten
Schauspieler bleibt aktiv
Hannes Hellmann
Woran erkennt man schlechte Menschen?
"Schlechte Menschen"
Schlechte Menschen
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
ProSieben zeigt, wie schlimm es um das deutsche Schulsystem steht
"LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"
"LINDA ZERVAKIS. Dumm, dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!"
Die junge Generation im Blick
"Morden im Norden"
"Morden im Norden"
Riefenstahl: Ein Leben zwischen Ruhm und Abgrund
"Riefenstahl"
Reifenstahl
Annette Frier und der Kampf gegen das Alter
"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage"
Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage
Mick Brisgau ist wieder da – Drama und Action garantiert!
"Der letzte Bulle"
Der letzte Bulle
"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland
Rückkehr nach Deutschland
Bares für Rares
Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
Riefenstahl-Dokumentation
Sandra Maischberger
Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Stranger Things"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Die einsame Leiche und die stille Nachbarschaft
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier