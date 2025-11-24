"Morden im Norden": Kritik zum Start der zwölften Staffel mit Sven Martinek

Die Verantwortlichen von "Morden im Norden" können sich nicht beklagen: Fast 3,2 Millionen Menschen sahen die elfte Staffel der Vorabendkrimiserie in der ersten Jahreshälfte. Der durchschnittliche Gesamtmarktanteil kletterte mit 16 Prozent auf einen neuen Rekord. Auch beim jüngeren Publikum der 14- bis 59-jährigen Zuschauer war der Marktanteil zweistellig. Dem steigenden Interesse bei den Jungen wird in der nun startenden zwölften Staffel besondere Rechnung getragen.

Morden im Norden Serie • 24.11.2025 • 18:50 Uhr

Bereits die erste von insgesamt zwölf neuen Folgen (immer montags, 18.50 Uhr, im Ersten) bewegt sich in einem jugendlichen Milieu: Die erfahrenen Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) ermitteln mit ihrer jüngeren Kollegin Nina Weiss (Julia E. Lenska) und dem ebenfalls jungen Kollegen Gregor Michalski (Jonas Minthe) im Mord an einem Lübecker Autohändler: Ralf Schmidt wurde offenbar mit einem Elektroschocker attackiert, bevor er in die Trave stürzte und letztlich ertrank. Vor seinem Tod hatte sich Ralf Schmidt bei der Dating-App "Sweet Dad" angemeldet. Als sogenannter "Sugardaddy" bot er jungen Frauen luxuriöse Geschenke im Austausch für Gesellschaft und Geschlechtsverkehr. Wurde ihm diese Tätigkeit zum Verhängnis?

"Es zeigt einfach, dass die Serie die Jugendlichen ernst nimmt" "Ich mag es sehr gern, wenn Leute in den Zwanzigern oder jünger am Set sind", sagt Jonas Minthe: "Es zeigt einfach, dass die Serie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ernst nimmt mit ihren Ängsten und Nöten und deren Geschichten für erzählenswert hält." Auch die spätere Folge "Tabu", so verrät Schauspielkollegin Julia E. Lenska, werde sich um ein pubertäres Mädchen und seine Beziehung zu einem älteren Mann drehen.

Emotional wird die 172. Folge "Die Polin" am Montag, 1. Dezember: Hans Peter Korff spielt darin einen schwer lungenkranken Patienten, dessen Pflegekraft durch einen Stromschlag in der Badewanne stirbt. Es ist die letzte Rolle des Schauspielers, der im März im Alter von 82 Jahren starb.

Am Montag, 5. Januar 2026, um 20.15 Uhr, holt das Erste "Morden im Norden" mit dem Spiefilm "Morden im Norden – Weil du böse bist" zum zweiten Mal in die Primetime.

Morden im Norden – Mo. 24.11. – ARD: 18.50 Uhr

