Home News TV-News

"Morden im Norden": Kritik zum Start der zwölften Staffel mit Sven Martinek

"Morden im Norden"

Die junge Generation im Blick

24.11.2025, 06.45 Uhr
von Elisa Eberle
"Morden im Norden" startet mit Staffel 12 und rückt die Sorgen junger Erwachsener in den Vordergrund. Die Ermittlungen führen nach Lübeck, wo ein Autohändler ermordet wurde.
"Morden im Norden"
Finn Kiesewetter (Sven Martinek, links) und Lars Englen (Ingo Naujoks) ermitteln in zwölf neuen Fällen.   Fotoquelle: ARD/Thorsten Jander
"Morden im Norden"
In der ersten Folge der zwölften Staffel fischen Finn Kiesewetter (Sven Martinek, links), Dr. Henning Strahl (Christoph Tomanek, Mitte) und Lars Englen (Ingo Naujoks, rechts) eine männliche Leiche aus der Trave.  Fotoquelle: ARD/Thorsten Jander
"Morden im Norden"
Tessa Husmann (Lena Reinhold, hinten) und ihre Tochter Romy (Lina Hüesker) trauern um ihren Partner und Ziehvater.   Fotoquelle: ARD/Thorsten Jander
"Morden im Norden"
Nina Weiss (Julia E. Lenska) schaut sich das Dating-Portal, auf dem der Tote vor seinem Ableben aktiv war, genauer an.  Fotoquelle: ARD/Thorsten Jander

Die Verantwortlichen von "Morden im Norden" können sich nicht beklagen: Fast 3,2 Millionen Menschen sahen die elfte Staffel der Vorabendkrimiserie in der ersten Jahreshälfte. Der durchschnittliche Gesamtmarktanteil kletterte mit 16 Prozent auf einen neuen Rekord. Auch beim jüngeren Publikum der 14- bis 59-jährigen Zuschauer war der Marktanteil zweistellig. Dem steigenden Interesse bei den Jungen wird in der nun startenden zwölften Staffel besondere Rechnung getragen.

ARD
Morden im Norden
Serie • 24.11.2025 • 18:50 Uhr

Bereits die erste von insgesamt zwölf neuen Folgen (immer montags, 18.50 Uhr, im Ersten) bewegt sich in einem jugendlichen Milieu: Die erfahrenen Kommissare Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) ermitteln mit ihrer jüngeren Kollegin Nina Weiss (Julia E. Lenska) und dem ebenfalls jungen Kollegen Gregor Michalski (Jonas Minthe) im Mord an einem Lübecker Autohändler: Ralf Schmidt wurde offenbar mit einem Elektroschocker attackiert, bevor er in die Trave stürzte und letztlich ertrank. Vor seinem Tod hatte sich Ralf Schmidt bei der Dating-App "Sweet Dad" angemeldet. Als sogenannter "Sugardaddy" bot er jungen Frauen luxuriöse Geschenke im Austausch für Gesellschaft und Geschlechtsverkehr. Wurde ihm diese Tätigkeit zum Verhängnis?

"Es zeigt einfach, dass die Serie die Jugendlichen ernst nimmt"

"Ich mag es sehr gern, wenn Leute in den Zwanzigern oder jünger am Set sind", sagt Jonas Minthe: "Es zeigt einfach, dass die Serie die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ernst nimmt mit ihren Ängsten und Nöten und deren Geschichten für erzählenswert hält." Auch die spätere Folge "Tabu", so verrät Schauspielkollegin Julia E. Lenska, werde sich um ein pubertäres Mädchen und seine Beziehung zu einem älteren Mann drehen.

Derzeit beliebt:
>>"Riefenstahl": Kritik zum packenden Dokumentarfilm
>>"Katharina Tempel – Was wir begehren": Kritik zum Krimi im ZDF mit Franziska Hartmann
>>"Frier und Fünfzig – Am Ende meiner Tage": Kritik zum Auftakt der Serie mit Annette Frier
>>"Notruf Hafenkante"-Chef steigt aus ZDF-Serie aus – mit 71 will er "auf andere Art" durchstarten

Emotional wird die 172. Folge "Die Polin" am Montag, 1. Dezember: Hans Peter Korff spielt darin einen schwer lungenkranken Patienten, dessen Pflegekraft durch einen Stromschlag in der Badewanne stirbt. Es ist die letzte Rolle des Schauspielers, der im März im Alter von 82 Jahren starb.

Am Montag, 5. Januar 2026, um 20.15 Uhr, holt das Erste "Morden im Norden" mit dem Spiefilm "Morden im Norden – Weil du böse bist" zum zweiten Mal in die Primetime.

Morden im Norden – Mo. 24.11. – ARD: 18.50 Uhr

"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Der Tod von Felix Eitner hat die deutsche Schauspiel-Szene geschockt. Jetzt gibt ein mysteriöser Wikipedia-Eintrag kurz vor dem Ableben des "Polizeiruf 110"-Stars weitere Rätsel auf.
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Morden im Norden" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Mick Brisgau ist wieder da – Drama und Action garantiert!
"Der letzte Bulle"
Der letzte Bulle
Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"
Riefenstahl-Dokumentation
Sandra Maischberger
Die einsame Leiche und die stille Nachbarschaft
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Mit Publikum live auf Mörderjagd: Jan Josef Liefers und Axel Prahl laden zum "Krimi-Dinner"
"Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare
Hass im Internet
Stefanie Reinsperger im Interview
Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Spionage, Intrigen und ein mysteriöser Mord: Die Füchsin ermittelt wieder!
"Die Füchsin – Der Spion"
"Die Füchsin - Der Spion"
"Polizeiruf 110"-Star Felix Eitner: Wikipedia-Eintrag kurz vor seinem Tod gibt Rätsel auf
Mysteriöser Eintrag
Felix Eitner
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Wie vermögend ist die Schlagerqueen? Ein Blick aufs Konto von Helene Fischer
So viel Geld hat sie
Helene Fischer bei einem Pressetermin für ihr Bühnenjubiläum.
Weihnachten im ZDF: Diese Stars sind zu Gast bei Giovanni Zarrella
Neue Weihnachtsshow
Giovanni Zarrella
"Bares für Rares"-Händler zog wegen Behinderung seiner Tochter zurück nach Deutschland
Rückkehr nach Deutschland
Bares für Rares
Woran erkennt man schlechte Menschen?
"Schlechte Menschen"
Schlechte Menschen
Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Stranger Things"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Wie die Anden ihre Form erhielten: Ein geologisches Abenteuer
"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser"
Terra X: Expedition Anden - Die Kraft von Wind und Wasser
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier
Giovanni Zarrellas Dankesparty: Musik, Magie und Emotionen
"Die Giovanni Zarrella Show"
Die Giovanni Zarrella Show