Home News Star-News

Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"

Riefenstahl-Dokumentation

Sandra Maischberger über Leni Riefenstahl: "Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star"

23.11.2025, 13.45 Uhr
von Eric Leimann
Leni Riefenstahl, als Muse der Nazis bekannt, wird in einem neuen Dokumentarfilm von Sandra Maischberger beleuchtet. Der Film untersucht ihre Methoden und ihren Einfluss auf die heutige Medienlandschaft. War sie eine Lügnerin oder glaubte sie an ihre Version der Wahrheit?
Sandra Maischberger
Sandra Maischberger ist Produzentin des außergewöhnlichen Dokumentarfilms "Riefenstahl" von Andres Veiel und hat die umstrittene Regisseurin, Künstlerin und Nazi-Muse noch selbst kurz vor ihrem Tod interviewt. "Riefenstahl" wurde gerade für einen Europäischen Filmpreis nominiert. Der Film läuft in der ARD Mediathek und im Ersten.  Fotoquelle: Peter Rigaud, Shotview Artists
Reifenstahl
Der Kino-Dokumentarfilm "Riefenstahl" von 2024 feiert TV-Premiere: 1999 trat Leni Riefenstahl noch einmal vor die Kamera. Anlass war Heinrich Breloers Dokumentation "Speer und er". Auch damals kontrollierte die fast Hundertjährige noch akribisch ihr Aussehen.  Fotoquelle: WDR/Bavaria Media
Riefenstahl
Auf diesem Bild aus Leni Riefenstahls Nachlass ist die Künstlerin (bei der Kamera) während der Dreharbeiten von "Olympia" (1936) mit Joseph Goebbels und Hermann Göring auf einer Tribüne zu sehen.  Fotoquelle:  WDR/Vincent Productions
Reifenstahl
Auch nach dem Krieg lebte sie gut vom ihrem zweifelhaften Ruf: Leni Riefenstahl im CBC-Interview "Leni Riefenstahl in her own words" im Jahr 1965.  Fotoquelle: WDR / CBC
Reifenstahl
Leni Riefenstahl liebte es, sich zu erklären. In zahlreichen Interviews rund um den Globus war die ehemalige Nazi-Muse eine gefragte Gesprächspartnerin. Dies kommt Andres Veiels Dokumentarfilm "Riefenstahl" zugute. Der Nachlass der 101 Jahre lebenden Bild-Künstlerin platzt vor Material aus allen Nähten.  Fotoquelle: WDR/CBC

War Leni Riefenstahl eine beinharte Lügnerin? Welche Methoden von Social-Media-Kampagnen und Fake-News-Verbreitung, die heute in aller Munde sind, benutzte die Filmemacherin der Nazis bereits damals? Sandra Maischberger ist Produzentin des gerade für den Europäischen Filmpreis nominierten Dokumentarfilms "Riefenstahl", der am Montag, 24. November (22.50 Uhr, Das Erste und in der ARD Mediathek), nach der Kino-Auswertung nun auch ins Fernsehen kommt. ARD-Talkerin Sandra Maischberger hat Leni Riefenstahl noch selbst kennengelernt – und ist im Interview an ihr abgeprallt. Was lässt sich aus ihrer Geschichte für die Gegenwart mitnehmen, Frau Maischberger?

prisma: Sie haben Leni Riefenstahl persönlich kennengelernt, als Sie sie zum 100. Geburtstag interviewt haben. Wie war die Frau?

Sandra Maischberger: Ich war einerseits beeindruckt, weil diese Hundertjährige noch sehr bei sich war. Sie kam mir zur Begrüßung entgegen. Leni Riefenstahl war eine Person, die Eindruck machte. Sie zeigte mir ihren Unterwasserfilm, den sie gerade geschnitten hat, und auch ihren modernen Schnittplatz, mit dem sie tatsächlich auch umgehen konnte. Als Persönlichkeit ließ sie mich keineswegs unberührt.

Derzeit beliebt:
>>"Schlechte Menschen": Kritik zur ZDF-Comedy mit Jeremias Meyer
>>Eine Erfolgsserie geht zu Ende: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser": Der Dokumentarfilm im ZDF
>>Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"

Aber ... ?

Ich hatte mich vor dem Termin eingehend mit ihr beschäftigt, alle Interviews gelesen oder geschaut. Deshalb wusste ich: Die Version ihres Lebens, die sie erzählte, stimmte nicht. Dass sie von den Nazi-Gräueltaten nichts wusste und eine unpolitische Künstlerin war. Ich wollte sie als intelligenten Menschen auf diese Unstimmigkeiten festnageln – und bin an ihr abgeprallt. Deshalb war ich am Ende sehr unzufrieden mit dem Interview.

Leni Riefenstahl war so ein bisschen "Fifty Shades of Lies"

Leni Riefenstahl hat nie etwas bereut?

Nein, auf dieser Ebene funktionierte es mit ihr nicht. Ich habe die Begegnung mit ihr immer mal wieder reflektiert. Auch in Interviewkursen, die ich gegeben habe. Irgendwann nannte ich es das Riefenstahl-Prinzip: Wie umgehen mit jemandem, bei dem man sicher weiß, dass er gerade eine Lüge erzählt?

Log sie tatsächlich oder glaubte sie vielleicht an ihre Version?

Das genau wollte ich mit "Riefenstahl-Prinzip" beschreiben: Es war vermutlich eine Mischung aus beidem. Sie hat vielleicht so lange gelogen, bis sie den Unterschied zwischen dem, was wahr ist und was sie sich zurechtgelegt hat, nicht mehr kannte. Durch diese Art Unwahrheit zu dringen, ist in einem Interview fast unmöglich. Das hat etwas sehr Zeitgeistiges, weil wir heute wieder viel über Lügen nachdenken und reden, zum Beispiel über Fake News. Leni Riefenstahl war so ein bisschen "Fifty Shades of Lies". Man kann an ihr viele unterschiedliche Arten von Lügen herausarbeiten und analysieren.

An welche Arten von Lügen denken Sie?

Bei bestimmten Dingen hat sie mir einfach ins Gesicht gelogen. Zum Beispiel, dass sie keinen Kontakt mehr zu Leuten hat, die Naziverbrechen leugnen. Das stimmte nachweislich nicht. Dann gibt es aber auch Bereiche, die würde ich als Verdrängung bezeichnen. Wenn es zum Beispiel stimmt, dass sie eines der ersten Massaker an Juden in den ersten Kriegstagen in Polen nicht nur gesehen, sondern es möglicherweise mit einer Regieanweisung mit ausgelöst hat, würde es erklären, dass sie auch stark verdrängt hat.

"Sie sagt dann solche Sachen wie: Unsere Zeit wird wieder kommen"

Sie haben für den Film mit Regisseur Andres Veiel 700 Kisten Nachlass gesichtet. Wie kamen Sie an die Sachen ran?

Der Ehemann Leni Riefenstahls, der 40 Jahre jünger als sie war, ist 2016 überraschend verstorben. Das gemeinsame Haus der beiden stand plötzlich leer und sollte verkauft werden. Riefenstahl selbst hatte verfügt, dass ihr Nachlass an die Stiftung Preussischer Kulturbesitz gehen soll. Also wurde quasi das gesamte Haus zusammengepackt – in jene 700 Kisten. Heute ist der Nachlass dort auch öffentlich zugänglich. Um die Erschließung zu beschleunigen, hatten wir der Stiftung damals angeboten, eine erste Sichtung zu unterstützen und dafür als Erste aus dem Material einen Film machen zu können.

Leni Riefenstahl hat sogar ihre Telefonate und Nachrichten auf Anrufbeantwortern archiviert. Etliche dieser Tondokumente sind im Film zu hören. Warum dokumentiert jemand, der viel lügt, derart akribisch sein Leben?

Wir waren total überrascht, was auf diesen kleinen Tonkassetten alles zu finden war. Wir hatten sie erst gegen Ende unserer Recherchen überhaupt beachtet. Sie stellten sich als die vielleicht wichtigsten Fundstücke heraus. Riefenstahl hat viele Telefonate mitgeschnitten, die man als Verkaufsgespräche bezeichnen kann. Da ging es um Lizenzrechte an ihren Filmen und ähnliches. Vielleicht war es eine Art Absicherung. So kamen Tondokumente zustande wie jenes, wo sie mit Albert Speer telefoniert und bespricht, wie man eine Autobiografie vermarktet, oder wie viel man beispielsweise für TV-Auftritte in verschiedenen Ländern verlangen kann und so weiter.

Im Film hört man auch Fan-Anrufe von ihrem Anrufbeantworter, die sie ebenfalls aufgehoben hat ...

Ich glaube, sie war so begeistert vom Zuspruch, den sie erhielt, nachdem sie in den 70ern in der Talkshow gesessen hatte, dass sie sich so etwas aufheben wollte. Um die 90 Prozent der Schreiben und Anrufe, die sie erhielt, waren Unterstützer und Fans. Es war eine Art Comeback für sie, das sie so begeisterte, dass sie in ihren Antworten, die bei den Mitschnitten ebenfalls zu hören sind, ihre Tarnung hat fallen lassen. Sie sagt dann solche Sachen wie: Unsere Zeit wird wieder kommen. Da spricht eine Frau unter Gleichgesinnten. Ich habe auf den Mitschnitten erstmals eine Leni Riefenstahl reden hören, die ich so nicht kannte. Sie fühlte sich unbeobachtet und stimmte bekennenden Nazis zu.

"Das komplette Instrumentarium der Fake News "

Was nehmen Sie aus der Beschäftigung mit Leni Riefenstahl für die Gegenwart mit?

Wir erleben heute viele Dinge, die auch damals passierten. Objektive Wahrheiten werden infrage gestellt. Faschistisches Gedankengut wird wieder hoffähig. Seit dem Ukraine-Krieg rollen wieder Panzer durch Europa, wir sehen imperialistische Angriffskriege. Es wird wieder von der Überlegenheit eines Volkes oder gar einer Rasse gegenüber anderen gesprochen. Und es gibt Militärparaden, die ans Dritte Reich erinnern. Die russische Militärfeier am 8. Mai 2022 auf dem Roten Platz in Moskau nach dem Überfall auf die Ukraine erinnerte in vielen Details an den Film "Triumph des Willens" von Leni Riefenstahl – nur eben in Farbe.

Welche Rolle würde Leni Riefenstahl in der Welt von heute spielen?

Für mich ist sie so etwas wie der erste Instagram-Star. Heute wäre Leni Riefenstahl ein Social-Media-Star Sie würde die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand herumlaufen und sich selbst filmen. Genau das hat sie damals schon gemacht – mit den Mitteln, die es zu ihrer Zeit gab: Fotografie und Film. Wir haben auch deshalb so viel Material von ihr, weil sie sich immer selbst in den Mittelpunkt der Betrachtung stellte. Wie eine Influencerin von heute. Sie verdrehte die Wahrheit in einem Sinne und wiederholte dieses Narrativ stets, wie es heute wieder sehr populär ist. Man findet bereits das komplette Instrumentarium der Fake News in ihrer Art der Kommunikation.

"Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"

Mit Ihrer Talkshow arbeiten Sie seit vielen Jahren daran, die Wahrheit herauszufinden. Ist diese Aufgabe heute schwerer geworden?

Wir hatten gerade den Gründer von Wikipedia in unserer Sendung, Jimmy Wales. Er sagte, dass wir gerade unseren Realitätskonsens verlieren. Früher hatte man – bei allen politischen Differenzen – die Gewissheit: Wir leben alle in derselben Welt. Natürlich gab es immer unterschiedliche Lebensrealitäten. Jemand, der in einem kleinen Dorf wohnt, sieht die Welt in vielen Dingen anders als ein Großstädter. Jemand, der in einem sehr armen Viertel lebt, sah die Welt anders als jemand, der in einem gutbürgerlichen oder reichen Viertel zu Hause ist. Aber es gab immer noch Orte oder Medien, wo man sich begegnete oder sich austauschte. Heute driftet die Wahrnehmung der Welt aber sehr viel dramatischer auseinander, weil sich viele Menschen in ihren Blasen mit Gleichgesinnten über Dinge austauschen, über die sich eigentlich einig sind. Genau das zerstört die Idee einer objektiven Realität.

Was können Sie als Gesicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegen diese Entwicklung tun? Erreichen Sie als ARD-Talkerin noch Menschen außerhalb der eigenen Blase?

Daran arbeiten wir mit aller Kraft. Zunächst mal müssen wir unsere journalistischen Standards einhalten. Jede Information, jede Quelle wird doppelt gecheckt. Alle Aussagen und Fakten, die wir herausarbeiten und senden, werden vorher sorgfältig überprüft. Dies unterscheidet uns von Fake News und Social Media, wo so etwas nicht passiert. Unsere zweite Aufgabe ist, zu den Menschen durchzudringen, die Journalismus und öffentlich-rechtliche Medien kritisch sehen und die wir über die alten Ausspielwege vielleicht gar nicht mehr erreichen. Meine Sendung ist deshalb auch auf Instagram präsent, mit Tagesschau 24 auch bei YouTube und so weiter. Das Öffentlich-Rechtliche muss versuchen, jene wieder zu erreichen, die wir in den vergangenen Jahren verloren haben. Wir müssen sie überzeugen, dass unsere Arbeit, unsere Nachrichten handwerklich hohen Standards folgen und dass wir, wenn wir Fehler machen, dies auch klar benennen und daraus lernen. Dieser Weg ist für mich alternativlos. Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt. Und über die darf dann gerne kontrovers diskutiert und gestritten werden. So funktioniert Demokratie.

Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
Wolfram Kons, der Moderator des "RTL-Spendenmarathons", zeigt sich im Privatleben von seiner romantischen Seite. Seit 2012 ist er mit Alexa Kons verheiratet. Das Paar plant nun eine intime kirchliche Trauung, während sie täglich durch liebevolle Gesten ihre Beziehung pflegen.
"RTL-Spendenmarathon"-Moderator privat
Alexa und Wolfram Kons

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Die einsame Leiche und die stille Nachbarschaft
"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen"
Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Mit Publikum live auf Mörderjagd: Jan Josef Liefers und Axel Prahl laden zum "Krimi-Dinner"
"Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Er starb mit 44: Billy Bob Thornton hatte ein "sehr schwieriges Verhältnis" zu seinem Vater
Familiendrama
Billy Bob Thornton
Wegen ihres Körpers: "Tatort"-Kommissarin klagt über "sehr heftige" Hass-Kommentare
Hass im Internet
Stefanie Reinsperger im Interview
Neues Kapitel für "Liebling Kreuzberg": Wird Lisa die neue Chefin?
"Kanzlei Liebling Kreuzberg – Bewährungsprobe"
Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe
Diego Maradona: Die Doku, die man nicht verpassen darf!
"Diego Maradona"
Diego Maradona
RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben zeigt sich ungeschminkt – ihre Fans sind begeistert
Ungeschminkte Wahrheit
Angela Finger-Erben
Warum nehmen manche Menschen trotz Diät zu?
"NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?"
NANO Doku: Stoffwechsel-Update: Was pusht unsere Energie?
Spionage, Intrigen und ein mysteriöser Mord: Die Füchsin ermittelt wieder!
"Die Füchsin – Der Spion"
"Die Füchsin - Der Spion"
Star-besetztes Remake eines Ehekriegs: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Die Rosenschlacht"
Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter
Brief an den Nachfolger
Dominic McLaughlin
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier
Giovanni Zarrellas Dankesparty: Musik, Magie und Emotionen
"Die Giovanni Zarrella Show"
Die Giovanni Zarrella Show
Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
"RTL-Spendenmarathon"-Moderator privat
Alexa und Wolfram Kons
Wusstest du das? Die 9 überraschendsten Fakten über Helene Fischer
Schlagerstar privat
Helene
Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat
Modern Talking-Star
Thomas Anders
Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
TV trifft Streaming
Horst Lichter und PietSmiet
Diese fünf Neo-Western sollten Sie gesehen haben
Neo-Western
Eddington
50 Jahre "Einer flog über das Kuckucksnest": Ein Meilenstein des Kinos
Oscar-Triumph
Einer flog über das Kuckucksnest
Backstage-Liebe: So eroberte Thomas Seitel Helene Fischers Herz
Unerwartetes Liebesglück
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.