"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser": Der Dokumentarfilm im ZDF

Welche unsichtbaren Kräfte formten die majestätischen Landschaften Südamerikas? Der zweite Teil der "Terra X"-Dokumentation "Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser" unter der Regie von Mona Garzón und Ole Gurr widmet sich dem längsten Gebirge der Erde und zeigt eindrucksvoll, wie Wind, Wasser und Eis seine Gestalt bis heute prägen. Im ersten Teil der Dokumentation ging es um die beeindruckendsten Vulkane der Gebirgskette und darum, wie sie als Quelle wertvoller Rohstoffe dienen.

Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser Dokumentation • 23.11.2025 • 19:30 Uhr

Der Geologe Colin Devey, ein anerkannter Experte für Vulkanismus und Plattentektonik, begibt sich auf eine faszinierende Forschungsreise entlang der rund 7.500 Kilometer langen Anden. Es geht vom tropischen Norden bis in den rauen Süden Patagoniens. Dabei zeigt er, dass nicht nur die Kräfte aus dem Erdinneren, sondern auch die Elemente an der Oberfläche die dramatische Schönheit dieses Gebirgszuges formen.

Weinanbau in der trockensten Wüste der Erde In Patagonien erlebt Devey hautnah, wie Gletscher und Wind über Jahrtausende hinweg die Landschaft modellierten. Auf dem Chimborazo in Ecuador folgt er den Spuren des Naturforschers Alexander von Humboldt und durchwandert dabei sämtliche Klimazonen. Auch die Atacama-Wüste in Chile, die als trockenste Wüste der Welt gilt, birgt faszinierende Geschichten. Hier bestaunt Devey, wie Menschen mit großem Erfindungsreichtum und modernen Methoden Weinberge inmitten der Trockenheit zum Blühen bringen.

Für den Geologen sind die Anden ein geologisches Labor der Extreme, in dem die Elemente ihre ganze Kraft entfalten. Die Dokumentation erzählt von der unbändigen Energie der Natur und davon, wie Wind, Wasser und Zeit die spektakulärsten Kunstwerke der Erde erschaffen.

