Home News Star-News

Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute

Bergdoktor-Erinnerung

Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute

08.01.2026, 09.39 Uhr
Hans Sigl begeistert als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" die Zuschauer. Doch schon in den 90er-Jahren war Gerhart Lippert als Arzt im TV erfolgreich, obwohl er die Rolle heute kritisch sieht.
Gerhart Lippert
Seine bekannteste Rolle: In "Der Bergdoktor" spielte Gerhart Lippert (Mitte, mit Anita Zagaria und Manuel Guggenberger) den Arzt Dr. Thomas Burgner.  Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Gerhart Lippert
Seit einem Sturz im Jahr 2012 hat sich Gerhart Lippert (hier auf einem Bild von 2009) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.  Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images
Gerhard Lippert
Im BR-"Komödienstadel" feierte Gerhart Lippert ab den 1970er-Jahren große Erfolge.  Fotoquelle: BR / Foto Sessner
Gerhart Lippert
"Der Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet", sagte Gerhart Lippert 2009 über seine vielleicht bekannteste Rolle.  Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Gerhard Lippert
In der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Pfeile der Liebe" war Gerhart Lippert 2008 an der Seite von Olivia Silhavy zu sehen.  Fotoquelle: ZDF / Jon Ailes
Da Bauern Nero
Seine letzte TV-Rolle hatte Gerhart Lippert (Bild, mit Kathi Leitner) 2011 in einem Stück des Chiemgauer Volkstheaters.  Fotoquelle: BR / Foto Sessner

Sein Name ist heute untrennbar mit "Der Bergdoktor" (neue Folgen ab Donnerstag, 8. Januar, 20.15 Uhr, ZDF) verbunden: Hans Sigl spielt nun in der 19. Staffel den Arzt Dr. Martin Gruber und zählt zu den beliebtesten TV-Stars im deutschsprachigen Raum. Dabei fast schon in Vergessenheit geraten ist, dass Sigl in den 90er-Jahren einen ebenso populären "Vorgänger" hatte: Damals spielte Gerhart Lippert den "Bergdoktor". Eine Rolle, die der Volksschauspieler heute eher kritisch sieht.

Die erste "Bergdoktor"-Serie erzählte von Dr. Thomas Burgner, einem Münchner Arzt, der im fiktiven Tiroler Ort Sonnenstein eine Praxis eröffnet und Teil einer dörflichen Gemeinschaft wird. Nach fünf Jahren und 60 Folgen endete die SAT.1-Serie mit dem Lawinentod der Hauptfigur. Traurig war Lippert darüber nicht: "Der Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet", sagte er 2009 in einem Interview mit "Hallo München". Er sei zu seinem Leidwesen in die Unterhaltungsschublade gesteckt worden: "Anspruchsvolle Rollen habe ich seitdem leider nicht mehr bekommen." Selbst seine Töchter wären oft auf die Rolle angesprochen worden: "Da heißt's dann immer nur 'die Dirndln vom Bergdoktor', das nervt sie natürlich."

Der Frauenschwarm aus dem "Komödienstadel"

Ohnehin sollte man ihn nicht auf seine "Bergdoktor"-Rolle reduzieren: Schon vor der Serie war Gerhart Lippert eine feste Größe im deutschsprachigen Theater- und Fernsehbetrieb. Geboren am 14. März 1937 in Pietzing am Simssee, wuchs er in einem künstlerisch geprägten Elternhaus auf. Seine Ausbildung absolvierte er an der Otto-Falckenberg-Schule in München, anschließend folgte ein Engagement an den Münchner Kammerspielen. Auf Anraten eines Lehrers verließ er das etablierte Haus frühzeitig – "Raus in die Provinz" – und sammelte dort umfassende Bühnenerfahrung.

Derzeit beliebt:
>>Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
>>Nach dem Finale ist nicht Schluss: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück
>>Start der 19. „Bergdoktor“-Staffel: Hans Sigl mit seltenen Einblicken
>>"Nur nett zu sein, ist schön, aber auch langweilig": Darum wagt sich "GZSZ"-Star Wolfgang Bahro an diesen Krimi

In den 1960er-Jahren hatte er seine ersten TV-Rollen in Serien wie "Alarm in den Bergen" und "Der Forellenhof". Bald gehörte er auch zum Ensemble des "Komödienstadels", wo er als Frauenschwarm Karriere machte: In den 70er-Jahren spielte Gerhard Lippert in Stücken wie "Die drei Eisbären" (1973), "Das sündige Dorf" (1974) und "Der ledige Hof" (1978) Hauptrollen als Liebhaber, idealer Schwiegersohn oder sympathischer Querkopf. Über den Zuspruch, den er mit der BR-Reihe genoss, freute er sich auch später noch: "Gute Volksschauspieler sind schließlich Leute, mit denen sich das Publikum identifiziert", sagte Lippert im "Hallo München"-Interview.



Nach einem schweren Unfall hat sich Lippert zurückgezogen

Mit einer einzigen Rolle wollte sich Lippert aber nie identifizieren. Das Ende der "Bergdoktor"-Serie kommentierte er laut eines BR-Porträts nüchtern mit den Worten, dass er den Arzt ohnehin nicht länger als drei Jahre hätte spielen wollen: "Ich bin ja Schauspieler und nicht Beamter." Dennoch schien er auch danach auf einen gewissen Typus festgelegt, Lippert hatte größere Rollen in Serien wie "Tierarzt Dr. Engel", "Wilder Kaiser", "Die Schwarzwaldklinik – Die nächste Generation" und "Der Landarzt", Auch bei einer "Traumschiff"-Episode und in Rosamunde-Pilcher- und Inga-Lindström-Verfilmungen war er zu sehen.

Seinen letzten TV-Auftritt hatte er 2011 in "Da Bauern Nero", einer Aufzeichnung eines Stückes des Chiemgauer Volkstheaters. Weitere Engagements konnte oder wollte er nach einem schweren Unfall nicht annehmen: Lippert stürzte Anfang Februar 2012 in seinem Haus in Tirol und trug schwere Kopfverletzungen davon. Details über seine Genesung kamen nicht an die Öffentlichkeit, wie es dem heute 88-Jährigen aktuell geht, ist nicht bekannt.

Seine dritte Ehefrau, die Sängerin Maria Neuhaus, sagte 2018 in einem Interview mit dem Magazin "Das neue Blatt" lediglich, dass sie und ihr Mann "wunderbare Jahre zusammen erlebt" hätten: "Da hält eine gute, starke Beziehung es auch aus, wenn es mal schwierig wird. Ich bin immer für ihn da. Immer. Wir genießen die kleinen Momente des Glücks."

Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Ein Gastauftritt sorgte für besonders viel Aufsehen. Jetzt erzählt der Serienstar, wie es hinter den Kulissen wirklich dazu kam.
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

Hans Sigl doch nicht der erste „ Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.
Stürmische Zeiten im beschaulichen Ellmau
"Der Bergdoktor"
"Der Bergdoktor"
Wechsel beim "auslandsjournal": Sie ersetzen Antje Pieper
Moderatorenwechsel
Antje Pieper
Horatio Caine aus "CSI: Miami": Was macht David Caruso heute?
Carusos Rückzug
David Caruso
Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
"Wer ist hier der Boss?": Das machen die Sitcom-Stars heute
Serie der 80er
Wer ist hier der Boss?
37° zeigt außergewöhnliches Therapieprojekt mit den Ehrlich Brothers
"37°- Mut durch Magie – Zaubern als Therapie"
"37°- Mut durch Magie - Zaubern als Therapie"
US-Angriff auf Venezuela: Katarina Barley spricht von Völkerrechtsbruch
EU-Parlament vs. USA
Katarina Barley im ZDF-Morgenmagazin
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Mord in trister Umgebung – In Irland scheint nicht immer die Sonne
"Boglands – Die Tote im Moor"
Boglands - Die Tote im Moor
Nina Hagen stellt sich der Vergangenheit: Ein Krimi der Extraklasse
"Nord bei Nordost – Jagd in die Vergangenheit"
Nord bei Nordost - Jagd in die Vergangenheit
Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer
"Achtung Abzocke aktuell"
Achtung Abzocke aktuell
Künstlerin Björk fordert Grönlands Unabhängigkeit – und sorgt für Verwunderung
Instagram-Aufruf
Björk
Vanessa Mai heiratete in die Familie von Andrea Berg – so war das erste Kennenlernen
Zwei Generationen Schlager
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern
Streaming-Neustart
The Pitt, Staffel eins
Dem Stellenabbau bei RTL fallen zwei Promi-Magazine zum Opfer
RTL-Umstrukturierung
"Exclusiv - Das Starmagazin"
„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
Moderator gewährt intime Einblicke
Markus Lanz gibt überraschende Einblicke in seinen Erziehungsstil.
Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
Moderne Lebensphilosophie
Birgit Schrowange vor einer Fotowand.
Nach Risikoschwangerschaft: Loredana Wollny ist erneut Mutter geworden
Loredanas Babyglück
"Die Wollnys"
Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet
Überfall
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.
Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen
Vermögen
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland
Trumps Grönland-Plan
"Maischberger"
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder