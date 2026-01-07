Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen

Home News Star-News

Vermögen

07.01.2026, 09.51 Uhr
von Pamela Haridi
Sie ist mehr als nur „die Frau an seiner Seite“: Carina Walz (42), bzw. jetzt Bohlen! Als Dieter Bohlen (71) an Silvester auf den Malediven erneut „Ja“ sagte, rückte die Braut besonders in den Fokus. Wie teilen die Bohlens ihr Vermögen?
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
Der Pop-Titan steht bekanntlich gerne im Rampenlicht. Doch obwohl seine Frau Carina Walz sich eher im Hintergrund bewegt, räumt sie mit harten Vorurteilen gegen sich auf.  Fotoquelle: picture alliance / Geisler-Fotopress | Nicole Kubelka/Geisler-Fotopress

Seit gut 20 Jahren ist sie an der Seite des Pop-Titanen, nun ist sie offiziell seine Ehefrau. Dennoch hält sich ein Vorurteil hartnäckig: Lebt Carina Walz vom Vermögen ihres berühmten Mannes? Die klare Antwort lautet: Nein.

„Ich bin finanziell komplett eigenständig“

Schon lange vor der Hochzeit stellte Carina Walz klar, dass sie ihr Leben nicht auf Bohlens Konto aufgebaut hat. Gegenüber der BILD betonte sie bereits Anfang 2024 in einem Interview, dass sie ihren Partner noch nie um Geld „für eine Hose oder einen Friseurbesuch gebeten“ habe. „Unsere Urlaube bezahlt Dieter. Ansonsten bin ich finanziell komplett eigenständig“, sagte sie damals. Für sie sei finanzielle Unabhängigkeit keine Nebensache, sondern Teil ihres Selbstwertgefühls. „Wegen des Geldes bin ich also definitiv nicht mit Dieter zusammen“, so Carina.

Dieter Bohlen verrät: „Carina ist selbst Millionärin“

Auch Dieter Bohlen selbst räumte mit den Gerüchten auf. Kaum jemand wisse, so der Musikproduzent, dass Carina bereits vor der Beziehung über Immobilien verfügte und ihr Geld unter anderem mit verschiedenen Werbejobs verdiente. Ihr Vermögen wird auf einen Millionenbetrag geschätzt, unabhängig von Bohlens bekanntlich üppigem Kontostand. In der Vergangenheit wurde der Vorwurf gegen Bohlen laut, er sei zu geizig. Hiergegen wehrte er sich: „Ich halte mich sogar für recht großzügig. Ich halte mein Geld nur zusammen. Grundsätzlich versuchen wir, die Kinder in unseren Verhältnissen relativ bodenständig großzuziehen.“ Dieter und Carina sind Eltern des zwölfjährigen Maximilian und der 14-jährigen Amelie.

Unternehmerisch, organisiert und diskret

Neben eigenen Einnahmequellen ist Carina Walz auch im gemeinsamen Familienleben eine treibende Kraft. Bohlen schwärmt offen von ihrem Organisationstalent: Excel-Tabellen, Finanzverwaltung, Rechnungen – bei ihr ist alles perfekt strukturiert. Zusätzlich verwaltet sie den Musikverlag ihres Mannes und hält dem Familienalltag mit zwei Kindern den Rücken frei.



Kein Drang ins Rampenlicht

Bemerkenswert ist vor allem eines: Carina Walz wollte nie über Dieter Bohlen berühmt werden. Im Gegenteil: Sie meidet das Showbusiness, gibt selten Interviews und legt großen Wert auf Privatsphäre. Gerade diese Haltung wird Dieter Bohlen besonders an seiner Frau schätzen.

Carina Walz ist weit mehr als Dieter Bohlens Ehefrau

Carina Walz war und ist finanziell unabhängig, unternehmerisch erfahren und bewusst zurückhaltend. Eine Frau, die ihr Leben selbst in der Hand hat. Die Malediven-Hochzeit markierte somit keinen Neuanfang aus finanziellen Gründen, sondern den vorläufigen Höhepunkt einer fast zwei Jahrzehnte langen Partnerschaft auf Augenhöhe.

