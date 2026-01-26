Home News Star-News

Tim Mälzer spricht über Kostendruck auf seiner TV-Show: "Dann höre ich auf"

Sparzwang bei VOX

Tim Mälzer spricht über Kostendruck auf seiner TV-Show: "Dann höre ich auf"

26.01.2026, 15.35 Uhr
von Jens Szameit
Tim Mälzer, der bekannte TV-Koch, steht vor einer neuen Herausforderung: Die zwölfte Staffel von "Kitchen Impossible" muss unter Kostendruck produziert werden. Einsparungen sollen jedoch nicht auf Kosten der Qualität gehen, wie Mälzer im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis" erklärte.
Kitchen Impossible
Nachdenklich: Tim Mälzer muss beim VOX-Erfolgsformat "Kitchen Impossible" sparen.  Fotoquelle: RTL / Endemol Shine / Jana Rüben

Seit mehr als 20 Jahren ist Tim Mälzer eines der prominentesten Gesichter des Senders VOX. Der TV-Koch mit der notorisch großen Klappe gehört zu den verlässlichsten Quotenbringern des Kölner Senders. Aktuell bereitet er mit seinem Team eine zwölfte Staffel der Erfolgsreihe "Kitchen Impossible" vor. Doch die Vorzeichen sind andere als in den Jahren zuvor. Auf der Produktion lastet erhöhter Kostendruck.

Wie dieser Druck zu meistern ist, sei aktuell "einer der größten Diskussionspunkte" in seinem Team, verriet Mälzer nun im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". "Es ist kein Geheimnis, ich arbeite für die RTL-Gruppe, den Sender VOX", sagte der 55-Jährige im Gespräch mit den Gastgebern Hazel Brugger und Thomas Spitzer. "Wir haben alle in der Öffentlichkeit mitbekommen, was da vor sich geht, dass da Stellenabbau betrieben worden ist. Dann dürfen wir uns auch nicht weiter wie die Made im Speck bewegen und sagen: Ist uns egal."

Tim Mälzer ist "kein großer Freund von Einsparungsmaßnahmen"

Anfang des Jahres hatte RTL bekannt gegeben, im Zuge einer Digitalisierungs-Strategie 230 Jobs zu streichen, insgesamt sollen es 600 werden. Der Stellenabbau wird begleitet von Veränderungen im Programm. Etwa im Bereich der Boulevardmagazine und Nachrichtensendungen wird das Angebot markenübergreifend gebündelt.

Derzeit beliebt:
>>Schlager-Star Mary Roos denkt an den Tod: "Ich amüsiere mich immer"
>>Neues Kapitel für „Wetten, dass..?“: Frank Elstner äußert sich zu den Kaulitz-Brüdern
>>Fans sind nach ultrakurzer Dschungelcamp-Folge wütend: "Was soll das?"
>>Judith Williams stellt sich Einbürgerungstest: "Durfte noch nie einen Wahlzettel ausfüllen"

"Wir sollen einsparen" – die Botschaft hat auch VOX-Star Tim Mälzer vernommen. "Wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen, allerdings nicht am Produkt. Weil wenn das stattfindet, habe ich gesagt: Dann höre ich auf", stellte der Hamburger Gastronom klar. Er sei allgemein "kein großer Freund von Einsparungsmaßnahmen": "Ich habe noch nie beobachtet, dass das irgendwo funktioniert hat. Außer du hast es vorher wirklich mit vollen Händen zum Fenster rausgeschmissen."

Tim Mälzer zieht den Hut vor Joko und Klaas

Auf dem Zeitschriftenmarkt habe er ähnliche Erfahrungen aus nächster Nähe miterlebt, fügte Mälzer an: Im Zuge von Einsparungen seien damals "die ganzen Kreativen rausgeschmissen" worden. Mälzer. "Es wurde hier gespart, es wurde da gespart. Es waren nur noch irgendwelche Sesselfurzer da, die viel höhere Gehälter hatten und irgendwelche Zahlen verwaltet haben, und irgendwann war der Inhalt weg, den man verwaltet hat."

Vor einer solchen Entwicklung habe er auch bei seiner Show "Kitchen Impossible" Angst, bei der sich Köche im Wettstreit rund um den Erdball schicken, um ihnen unbekannte Gerichte nachzukochen. Er ziehe den Hut vor Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, erklärte Mälzer in dem Zusammenhang. Denn die ProSieben-Entertainer hätten unlängst ihr teuer produziertes "Duell um die Welt" aus freien Stücken beendet – bevor jemand den Rotstift ansetzen konnte.

Neues Kapitel für „Wetten, dass..?“: Frank Elstner äußert sich zu den Kaulitz-Brüdern
Die Musiker-Brüder Bill und Tom Kaulitz sind die neuen Moderatoren der ZDF-Kultsendung "Wetten, dass..?". Sie treten das Erbe von Thomas Gottschalk an und wollen das Format mit frischem Schwung beleben.
Sensation im ZDF
Frank Elstner

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Kitchen Impossible

Das könnte dich auch interessieren

"Let's Dance" 2026: RTL bestätigt Starttermin
Promi-Tanzshow
"Let's Dance"
Diego Pooth: Während "Let's Dance" hat ihm Arzt "das Knie gerettet"
"Let's Dance"
"NDR Talk Show"
Lola Weippert postet Video aus Flugzeug-Toilette – Fans trauen ihren Augen nicht
Yoga im Flugzeug
Lola Weippert
Dschungel-Auftakt: Darf Simone Ballack ihre Emilio-Kette mitnehmen?
Luxus-Gegenstände
Simone Ballack im Interview am Flughafen.
Dschungelcamp-Überraschung um Stefan Raab: RTL kündigt Live-Auftritte an
Raabs Dschungelshow
Stefan Raab
"Zweifel kommen immer wieder": Schauspielerin Marleen Lohse im Interview
Erfolgsgeheimnisse
Marleen Lohse im Interview
RTL enthüllt vorab: So ekelig wird die erste Dschungelprüfung
Dschungelprüfung
Dschungelcamp
Mega-Regeländerung im Dschungelcamp: Das kommt auf die Promis zu!
Dschungelcamp-Neuerung
Dschungelcamp 2026
Neue Prüfungen, neue Regeln: RTL krempelt 2026 das "Dschungelcamp" um
Es ist soweit
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"
Dschungelcamp 2026: Stephen Dürr wehrt sich nach Alkoholismus-Berichten
Herzstillstand mit 3,4 Promille
Stephen Dürr
Kein Weltuntergang, dafür jede Menge Ego: Warum "Wonder Man" die klügste Marvel-Serie seit Langem ist
Satirische Superheldenserie
"Wonder Man" | Disney+
Krebs-Erkrankung war "ein Schock": Badesalz-Comedian Gerd Knebel ist tot
Comedy-Legende
Gerd Knebel
Unglaubliches Meisterwerk: "Son of Saul" zeigt das Grauen von Auschwitz
Holocaust-Mahnmal
"Son of Saul"
Ikonisches RTL-Moderationsduo: Ulrike von der Groeben und Peter Kloeppel "waren nicht befreundet"
TV-Duo-Entzauberung
Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben
Im Free-TV: Dieser starbesetzte Endzeit-Thriller zeichnet ein düsteres Bild für 2027
Endzeitthriller
Children of Men
"O.C., California"-Star: So geht es Mischa Barton heute
Mischa Bartons Lebensreise
O.C, California
"Sweet Caroline": Wer ist die "süße Caroline" in Neil Diamonds Evergreen?
Hintergrundgeschichte
Neil Diamond
"Zu weit gegangen": Jason Statham räumt folgenschwere Fehler bei Dreharbeiten ein
Gefährliche Stunts
Jason Statham
Laura Maria Rypa verrät ihr Gewicht – und was sie daran ändern will
Traumfigur
Laura Maria Rypa auf einem roten Teppich.
Das ist der Vater von Sophia Thomalla
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
Bremer Tatort: Geht es Deutschlands Studierenden wirklich so schlecht?
Studentenstress
Tatort: Wenn man nur einen retten könnte
Ina Müller berichtet von misslungenem Interview mit Til Schweiger: "Das war traumatisierend"
Interview-Panne
Ina Müller
Dschungelcamper sprach über Abtreibung – nun äußert sich seine bekannte Ex: "Mein Kind kann froh sein"
Vaterdrama im Dschungel
"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"
Nach dem Flop von "The Expendables 4": Wird es einen fünften Teil geben?
Neue Hoffnung
The Expendables 3 - A Man's Job
Milli-Vanilli-Star: So geht es Fab Morvan heute
Popmusik-Skandal
Milli Vanilli
Film aus der Hölle: ARTE zeigt schwer erträgliches Meisterwerk
"Son of Saul"
"Son of Saul"
ARD Wissen begleitet die Rückkehr des Menschen zum Mond
"ARD Wissen: Artemis 2 – Zurück zum Mond"
ARD Wissen: Artemis 2 - Zurück zum Mond
Geld, Glaube, Macht: Wer regiert die USA unter Donald Trump wirklich?
"Terra X History: Donald Trump – Amerikas neue Revolution?"
Terra X History: Donald Trump - Amerikas neue Revolution?
So sah Marietta Slomka am Anfang ihrer "heute journal"-Karriere aus
ZDF-Jubiläum
Marietta Slomka
Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt