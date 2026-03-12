Reality-Kneipe mit Ekelprüfungen: Olivia Jones eröffnet die "Dschungelcamp-Bar"

Wer das Dschungelcamp schon immer einmal selbst erleben wollte, hat jetzt in Hamburg die Möglichkeit dazu! Olivia Jones hat am Mittwochabend, 11. März, auf der Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli ihre Dschungelcamp-Bar eröffnet – die erste Reality-TV-Kneipe Deutschlands.

Wie die "Bild" berichtet, bietet die neue Bar der Kult-Dragqueen Lianen, Tropen-Deko und sogar Dschungel-Prüfungen, die direkt am Tresen gebucht werden können. Für mutige Besucherinnen und Besucher ist hier von Ekel-Drinks bis zum Insekten-Knabbern alles dabei.

"So etwas gibt es in Deutschland noch nicht" Die "Dschungel-Bar" befindet sich an der gleichen Stelle, an der 15 Jahre lang "Olivias Wilde Jungs" zu finden war. Das frühere Lokal von Olivia Jones machte allerdings Ende letzten Jahres dicht. Die 56-Jährige suchte eine neue Idee – und wurde beim Dschungelcamp fündig. In der RTL-Show holte Olivia Jones 2013 einst den zweiten Platz – und offenbar die Inspiration für eine neue Bar.

Gegenüber "Bild" erklärt sie: "Ich liebe Reality-TV und habe dem Dschungelcamp viel zu verdanken. Außerdem platzt die Olivia-Jones-Bar jedes Wochenende aus allen Nähten und wir suchen immer nach neuen Ideen, mit denen wir nicht nur unseren Kult-Kieztouren-Gästen auf St. Pauli etwas Neues bieten können. Deshalb setzen wir jetzt Reality-TV und der erfolgreichsten Show eine Art abgefahrenes Mitmachdenkmal. Reality-Fans haben jetzt ab sofort eine feste Heimat bei uns auf St. Pauli. So etwas gibt es in Deutschland noch nicht. Dschungelcamp ist einfach Kult."

Und weiter: "Für jeden Geschmack und jede Geschmacklosigkeit ist in der Bar etwas dabei. Das wird wild. Natürlich gibt's auch einen Dschungelthron für Selfies! Und eine Ausstellung: Teile meines originalen Dschungel-Outfits. Alles hinter Glas. Das Zeug stinkt nämlich immer noch!" Mit dem "Reality-Quiz" gibt Olivia Jones ihren Gästen außerdem regelmäßig die Gelegenheit, ihr Trash-TV-Wissen zu testen.

Bei der Eröffnungsparty sollen auch einige Ex-Dschungelcamper dabei gewesen sein, wie Patricia Blanco, Claudia Effenberg und Micaela Schäfer. Effenberg sagte "Bild": "Ich ärgere mich, dass ich nicht diese Idee mit der Bar hatte, denn ich finde sie weltklasse."

