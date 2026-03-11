Home News Star-News

"Sie wollen, dass ich hier sterbe": Harvey Weinstein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz

Weinsteins Gefängnisinterview

"Sie wollen, dass ich hier sterbe": Harvey Weinstein erhebt schwere Vorwürfe gegen die Justiz

11.03.2026, 11.00 Uhr
von Stefan Weber
Harvey Weinstein spricht aus dem Gefängnis über seine Haftbedingungen, seine Ex-Frau Georgina Chapman und weist Anschuldigungen sexueller Straftaten zurück. Der ehemalige Filmmogul, ein zentraler Auslöser der MeToo-Debatte, erhebt schwere Vorwürfe gegen das US-Justizsystem.
Harvey Weinstein
Harvey Weinstein wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung bereits zu 16 Jahren Haft verurteilt, weitere Verfahren gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten laufen.  Fotoquelle: Steven Hirsch-Pool/Getty Images

Der ehemalige Hollywoodproduzent Harvey Weinstein hat in seinem ersten ausführlichen Interview aus dem Gefängnis schwere Vorwürfe gegen das US-Justizsystem erhoben und erneut bestritten, sexuelle Straftaten begangen zu haben. In einem Gespräch mit dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" sprach der 73-Jährige über seine Haftbedingungen, seine gescheiterte Ehe mit Georgina Chapman sowie über die Folgen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Weinstein sitzt derzeit auf Rikers Island in New York in Haft und wartet dort auf ein weiteres Gerichtsverfahren. Zuvor war der frühere Filmmogul in Kalifornien wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Seine strafrechtliche Verurteilung gilt als zentraler Auslöser der weltweiten MeToo-Debatte über Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe in der Unterhaltungsbranche.

Sexuelle Belästigung? Weinstein: "Das habe ich nie getan"

Im Interview weist Weinstein erneut den Vorwurf sexueller Belästigung zurück. "Was ich falsch gemacht habe, war keine sexuelle Belästigung. Es war Untreue gegenüber meiner Frau", sagt er. Er beschreibt sich selbst als untreuen Ehemann, der seine Affären bewusst vor seiner Familie verborgen habe. "Ich war mit einer fantastischen Frau verheiratet, die keine Ahnung hatte, was ich tat. Ich habe ständig gelogen. Ich habe meine Mitarbeiter missbraucht, um diese Dinge zu verbergen. Aber habe ich jemals eine Frau sexuell belästigt? Nein. Das habe ich nie getan."

Derzeit beliebt:
>>Skurrile Bürokratie in SAT.1-Doku aufgedeckt: Rentner wird für tot erklärt
>>Laura und Jörg Wontorra bekommen eigene WM-Doku-Serie auf MagentaTV
>>Unheilig-Frontmann Der Graf spricht erstmals über den Tod seiner Eltern: "Das ging so schnell"
>>"Ich bin keine herkömmliche Schönheit": Adele Neuhauser überrascht im Interview

Seine "fantastische Frau", die Designerin Georgina Chapman, war von 2007 bis 2021 mit ihm verheiratet. Sie ist Mitgründerin des Luxuslabels Marchesa. Kurz nachdem im Oktober 2017 die ersten Vorwürfe gegen Weinstein öffentlich geworden waren, trennte sie sich von ihm. "Wir reden überhaupt nicht miteinander", sagt Weinstein über den heutigen Kontakt. "Sie lässt mich unsere Kinder sehen, wofür ich dankbar bin. Es tut mir leid, dass sie so einen schlechten Ruf bekommen hat."

Das ehemalige Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter India (15) und Sohn Dashiell (12). Weinstein erklärt, Chapman habe nichts von seinen vermeintlichen Affären gewusst. "Sie wusste nichts von dem, was ich tat. Ich war ein Meister der Täuschung. Ihre Firma zu bestrafen, ist Wahnsinn. All die Frauen, die sie so schön gekleidet hat, haben sie über Nacht verlassen." Chapman habe unter den Folgen der Vorwürfe stark gelitten, heute freue er sich, dass sie mit ihrem neuen Partner, dem Schauspieler Adrien Brody, "endlich etwas Glück" gefunden habe.

Weinstein will nicht im Gefängnis sterben

Ein weiterer Schwerpunkt des Interviews sind Weinsteins Angaben zu seiner Gesundheit und den Haftbedingungen. Der ehemalige Produzent berichtet von einem schweren medizinischen Vorfall während seiner Haft. Ein von ihm engagierter Gefängnisberater habe ihm geholfen, sich im Haftsystem zurechtzufinden und auch in einer akuten Notsituation reagiert. Weinstein schildert, er sei krank geworden und habe sich in seiner Zelle kaum bewegen können. "Als ich letztes Jahr krank wurde, fror ich in meiner Zelle fast zu Tode. Tagelang konnte ich mich nicht bewegen. Hier gibt es keinen Arzt."

Schließlich habe er den Berater Craig Rothfeld kontaktiert und um Hilfe gebeten. Daraufhin sei er in das New Yorker Krankenhaus Bellevue Hospital gebracht worden. "Am nächsten Tag wurde ich am Herzen operiert. Einen Tag später wäre ich gestorben." Weinstein erklärt außerdem, dass er an Knochenmarkkrebs leide; "Ich sterbe hier. Und die Staatsanwaltschaft will wahrscheinlich, dass ich im Gefängnis sterbe." Er fühlt sich ungerecht behandelt: "Was auch immer sie denken, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, ich habe keine Todesstrafe bekommen. Im März werde ich 74 Jahre alt. Ich möchte hier nicht sterben."

Weitere Verhandlungen gegen Weinstein laufen

Neben seiner Verurteilung in Kalifornien laufen weitere juristische Verfahren gegen Weinstein. Im vergangenen Jahr wurde er im Fall der früheren Produktionsassistentin Miriam Haley schuldig gesprochen. Im Fall des polnischen Models Kaja Sokola wurde er freigesprochen.

Der Prozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs von Jessica Mann soll im März neu aufgerollt werden, nachdem sich eine Jury zuvor nicht auf ein Urteil einigen konnte.

Skurrile Bürokratie in SAT.1-Doku aufgedeckt: Rentner wird für tot erklärt
In der SAT.1-Reportage "Wie geht's, Deutschland? – Bürokratie-Wahnsinn" wird der skurrile Fall des Bochumer Rentners Jürgen Chudy beleuchtet, der von den Behörden fälschlicherweise für tot erklärt wurde. Er erzählt von absurden Erlebnissen und bürokratischen Hürden, die ihn in Rage versetzten.
Bürokratie-Irrtum
"Ronzheimer: Wie geht's, Deutschland? - Bürokratie-Wahnsinn"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Arnold Schwarzenegger kehrt zurück: Als Conan der Barbar
Arnolds Comeback
Arnold Schwarzenegger
Kuriose Fakten: Das wussten Sie noch nicht über die Oscars
Oscar-Anekdoten
Kuriose Oscar-Fakten
"Meister der Apokalypse - Roland Emmerich" Dokumentation zum 70. Geburtstag des Star-Regisseurs
Intimes Porträt
Meister der Apokalypse - Roland Emmerich
Helene Fischer gibt Einblick in ihren Alltag: "Ich bin gar nicht mehr so wichtig"
Zwischen Babygeschrei, Schlafmangel und Tourvorbereitungen
Helene Fischer spricht über ihr neues Leben als zweifache Mutter.
Interview von Ina Müller mit Til Schweiger ging schief: „Noch nie so verzweifelt“
Traumatisierende Erfahrung
Ina Müller
Oscars 2026: Kuriose Fakten über die Preisverleihung
Oscar-Fakten
Sean Baker hält vier Oscars in der Hand.
Kevin Bacon spricht über 38 Ehe-Jahre mit Kyra Sedgwick: "Wow, was für ein Geschenk!"
Hollywood-Gespann
Kyra Sedgwick und Kevin Bacon
Christopher Lambert: Was macht der "Highlander"-Star heute?
Vom Highlander zum Kosmopoliten
Highlander - Es kann nur einen geben (1986)
Das sind die besten Filme der Coen-Brüder
Meisterwerke der Coens
Fargo
"Breaking Bad"-Star wird 70: So sah Bryan Cranston früher aus
Von der Polizei zum Hollywoodstar
Bryan Cranston
"Geh doch nach Hause": Heißer Händlerkampf bei "Bares für Rares"
Ausgabe vom 11. März
Von links: Händler Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Moderator Horst Lichter, Händler Fabian Kahl, Christian Vechtel und Anaisio Guedes
Oscars 2026: So funktioniert das Voting-System der Academy wirklich
Oscar-Wahlprozess
Joe Alwyn und Lol Crawley mit ihrem Oscar.
Neue Serie auf "Bergdoktor"-Sendeplatz: Diese Sanitäterin erobert die Primetime
Neues Medical-Drama
Einfach Elli
"Zu dick. Zu dünn. Zu alt": "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse wehrt sich gegen Hass im Internet
Bodyshaming-Debatte
Motsi Mabuse
Rupert Murdoch: Ein Leben voller Medienmacht
Medienmogul
Rupert Murdoch
"Watzmann ermittelt": ARD-Vorabendserie startet mit einem Mord im Gebirge in die 7. Staffel
Krimiserie in den Bergen
"Watzmann ermittelt"
"Makellos - Eine kurze Welle des Glücks" Adele Neuhauser als frustrierte Ehefrau mit Callboy-Affäre
Gesellschaftliche Tabus
Adele Neuhauser im Interview
"Friesland - Schiffe schrotten" 25. Fall der ZDF-Krimireihe mit "Tatort"-Star Ulrike Folkerts als Verdächtige
Jubiläumsfall
Friesland - Schiffe schrotten
Nicole Kidman als Forensik-Legende: Serie "Scarpetta" startet
Forensik-Thriller
"Scarpetta" | Prime Video
"Vanished" Die Thriller-Romanze mit Kaley Cuoco und Sam Claflin
Neue Serie
Vanished - Vertraust du ihm
Beatrice Egli privat: So gemütlich wohnt die Schlagersängerin
Einblick ins Zuhause
Beatrice Egli redet.
„Rosenheim-Cops“: Was aus den alten Stars der Serie geworden ist
Was machen sie heute?
Thomas Stielner, Karin Thaler, Joseph Hannesschläger und Regisseur Dieter Kehler bei Dreharbeiten von "Die Rosenheim-Cops" im Jahr 2000
"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger erlebt böse Überraschung vor Publikum
"Das ist die Hölle"
Marisa Burger in dem Theaterstück "Kleine Verbrechen unter Liebenden".
Carpendale kritisiert Helene Fischers sexy Outfits – sie reagiert deutlich
Polarisierende Freizügigkeit
Helene Fischer auf der Bühne
Shirin David packt über Mobbing in Schulzeit aus: "Als würde jemand dein Herz rausreißen"
Rapperin Shirin David
Shirin David
Arzt versagt bei simpler Medizinfrage – Peinlicher Moment bei "Wer wird Millionär?"
Joker-Desaster
Wer wird Millionär?
„Ihr werdet mich von allen Seiten sehen“: So wird die Bühne auf Helene Fischers Tour aussehen
Jubiläumstour
Helene Fischer in der Luft auf der Bühne.
Deutet sich heute schon Marisa Burgers Abschied bei den "Rosenheim-Cops" an?
Abschied von Stockl
"Die Rosenheim-Cops - Jagd auf Stockl"
Verhaftet bei USA-Einreise: Davor sorgte sich Michael Mittermeier
Direkte Comedy
Volle Kanne
RTL zeigt verunglückte Wanda Perdelwitz heute in einem ihrer letzten TV-Filme
Armbrustmord
Wanda Perdelwitz